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10 दिन बाद भारत लौटे बुद्ध के शिष्यों के अस्थि कलश, मंगोलिया में लाखों लोगों ने किए दर्शन

सारिपुत्त और महामोग्गालन, गौतम बुद्ध के 2 सबसे प्रमुख शिष्य थे. उनके पवित्र अस्थि कलश बौद्ध धर्म में पूजनीय हैं. ये अस्थियां 19वीं शताब्दी के अंत में मध्य प्रदेश के सांची के स्तूप संख्या 3 से पुरातात्विक उत्खनन के दौरान प्राप्त हुईं थीं. बुद्ध के शिष्यों में सारिपुत्त को सबसे ज्ञानी माना जाता था. जबकि महामोग्गलान अलौकिक मानसिक शक्तियों में निपुण थे. बौद्ध धर्म में सारिपुत्त को दाएं और महामोग्गलान को बाएं हाथ का शिष्य माना जाता था.

रायसेन: भगवान बुद्ध के 2 परम शिष्यों सारिपुत्त और महामोग्गलान के पवित्र अस्थि कलश गुरुवार को विश्व धरोहर स्थल सांची में पुन: स्थापित किए गए. 10 दिन बाद मंगोलिया से ये पवित्र अस्थि कलश 10 जून को दिल्ली लाए गए. जिसके बाद 11 जून को सांची पहुंचे, जहां चेतियागिरि विहार में पुन: स्थापित किए गए हैं. वहीं, मंगोलिया में करीब 10 लाख लोगों ने इस पवित्र अस्थि कलश के दर्शन किए.

सांची में पुन: स्थापित किए गए भगवान बुद्ध के शिष्यों के पवित्र अस्थि कलश (ETV Bharat)

दर्शन के लिए बौद्ध देशों में ले जाई जाती हैं अस्थियां

औपनिवेशिक काल में ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा इन अस्थियों को लंदन ले जाया गया था. आजादी के बाद, महाबोधी सोसाइटी के प्रयासों से इसे 1949 में भारत वापस लाया गया. इसके बाद इन अस्थियों को सांची के चेतियागिरि विहार में स्थापित किया गया. जहां दुनियाभर के बौद्ध धर्मावलंबियों की गहरी आस्था है और वो इन अस्थियों की श्रद्धा के साथ पूजा करते हैं. समय-समय पर विश्व के अन्य बौद्ध देशों में दर्शन के लिए इसे ले जाया जाता है, जहां बौद्ध धर्म के अनुयायी दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त करते हैं.

10 दिन के लिए मंगोलिया भेजे गए थे अस्थि कलश

स्थनीय निवासी अम्बुज माहेश्वरी ने बताया कि "अक्टूबर 2025 में जब मंगोलिया के राष्ट्रपति भारत आए थे तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि पवित्र अस्थि कलश दर्शन के लिए मंगोलिया भेजे जाएंगे. इसी निर्देश पर भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय, मध्य प्रदेश सरकार, रायसेन प्रशासन और महाबोधी सोसाइटी ने मिलकर पवित्र अस्थि कलश को 10 दिन के लिए मंगोलिया भेजा था."

'संस्कृतियों का हो रहा है प्रचार-प्रसार'

एसडीएम मनीष शर्मा ने बताया कि "30 मई को गार्ड ऑफ ऑनर के साथ पवित्र अस्थियों को सांची से निकाला गया था और मंगोलिया भेजा गया था. आज 10 दिन बाद फिर गार्ड ऑफ ऑनर के साथ इसे यहां स्थापित किया जा रहा है. ये एक विशेष आयोजन है. इससे हमारी संस्कृति का प्रचार-प्रसार हो रहा है."

प्रशासन और पीएम मोदी का किया आभार व्यक्त

माहबोधि सोसायटी ऑफ श्रीलंका के प्रमुख वानगल उपस्तिख नायक थेरो ने अस्थियों को मंगोलिया ले जाने में सहयोग के लिए प्रशासन और पीएम मोदी को धन्यवाद दिया है. उन्होंने कहा, "मंगोलिया में पवित्र अस्थि कलश का लाखों लोगों ने दर्शन किए हैं. इससे दोनों देशों के बीच संबंध बढ़ रहे हैं. इसमें सहयोग के लिए प्रशासन और भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी का आभारी हूं."