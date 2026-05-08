ETV Bharat / state

हैंडमेड आइटम्स की फिनिशिंग देख विदेशी भी दीवाने, पीक सीजन में 1 दिन की कमाई लाख के पार

सांची की शिल्पकला को मिली अंतराष्ट्रीय पहचान. 30 से ज्यादा गांव की महिलाओं को मिला बाजार तो चल निकला कारोबार. मुंहमांगी मिल रही कीमत.

SANCHI HANDMADE ITEMS DEMAND
हैंडमेड आइटम्स की फिनिशिंग देख विदेशी भी दीवाने (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 8, 2026 at 2:21 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

रायसेन: जो हाथ कभी सिर्फ बेलन पकड़ते थे और घरेलू कामकाज तक सीमित थे आज वही महिलाएं व्यापार की बारीकियां समझ रहीं हैं और विश्व भर से पहुंचने वाले पर्यटकों से सीधे संवाद कर रही हैं. गांव-गांव में महिलाएं अपने हुनर को पहचान रहीं हैं और एक से बढ़कर एक वस्तुएं बना रहीं हैं और उनकी मेहनत को एक मुकाम मिल रहा है. इसके साथ-साथ वे आर्थिक रूप से समृद्ध भी हो रहीं हैं. सांची की स्थानीय शिल्पकला अब अंतराष्ट्रीय स्तर पर पहचान बना रही है.

हैंडमेड सामान की बढ़ रही डिमांड

जिन महिलाओं ने कभी घर की दहलीज नहीं लांघी आज उनका हुनर विदेशों तक पहुंच रहा है. कोई गुलदस्ता तैयार कर रहा है तो कोई वंदनवार तो कोई जूट के बैग तो कोई कुछ और ऐसा नायाब सामान. महिलाओं के द्वारा तैयार किए गए हैंडमेड सामानों को पर्यटक मुंहमांगे दाम पर खरीद लेते हैं. इसके अलावा यहां स्थानीय कारीगर पत्थर पर बुद्ध की प्रतिमाएं उकेरते हैं, जो विदेशी पर्यटकों की पहली पसंद है.

महिलाओं के हुनर को मिल रहा बाजार (ETV Bharat)

आत्मनिर्भर भारत का सपना ले रहा आकार

जब हम विश्व धरोहर सांची के स्तूपों की बात करते हैं, तो इतिहास की गूंज सुनाई देती है लेकिन इन स्तूपों की छाया में एक आधुनिक क्रांति चुपचाप आकार ले रही है. ​स्वरूपी मीणा की मुस्कान और उनके पीछे सजी रंग-बिरंगी पोटलियां इस बात की गवाह हैं कि आत्मनिर्भर भारत का सपना सांची की गलियों में हकीकत बन चुका है.

दुकान संचालक स्वरूपी मीणा कहती हैं कि "सांची बुद्ध की नगरी है, यहां पर हम टूरिस्टों को सिर्फ सामान नहीं बेचते बल्कि सांची की एक पहचान सेल करते हैं. जो टूरिस्ट यहां से सामान ले जाते हैं उसकी पहचान देश के साथ विदेशों तक पहुंच रही है."

FOREIGNERS CRAZY HANDMADE ITEMS
​स्थानीय शिल्प को मिल रही अंतरराष्ट्रीय पहचान (ETV Bharat)

'महिलाओं के सपनों का प्रॉफिट सेंटर है यह मार्ट'

महिलाओं के हाथ के बने सामान की सफलता का सबसे चौंकाने वाला पहलू इनकी आर्थिक मजबूती है. दुकान संचालक स्वरूपी मीणा ऐसा दावा करती हैं जो किसी बड़े कॉर्पोरेट शोरूम को भी हैरत में डाल सकता है. वह बताती हैं, "जब नवंबर-दिसंबर का पीक सीजन होता है और सांची में मेले का आयोजन होता है, तब इस छोटी सी दुकान की एक दिन की कमाई 1 लाख रुपये तक पहुंच जाती है."

स्वरूपी मीणा कहती हैं कि "सालाना लाखों का व्यापार करने वाला सांची रुरल मार्ट आज उन महिलाओं के लिए गर्व का विषय है, जो कुछ साल पहले तक खुद को सिर्फ घरेलू कामकाज तक सीमित मानती थीं. यह महज एक दुकान नहीं, बल्कि उन हजारों ग्रामीण महिलाओं के सपनों का प्रॉफिट सेंटर है, जिन्होंने कभी घर की दहलीज नहीं लांघी थी."

SANCHI BUDDHA STUPA
पत्थर पर उकेरी गई बुद्ध की प्रतिमाएं विदेशी पर्यटकों की पहली पसंद (ETV Bharat)

​स्थानीय शिल्प को मिल रही अंतरराष्ट्रीय पहचान

​सांची रूरल मार्ट की रैक पर सजे उत्पाद आज सात समंदर पार से लेकर भारत के महाराष्ट्र और दक्षिण भारतीय राज्यों तक अपनी धमक जमा रहे हैं. स्थानीय कारीगरों द्वारा पत्थर पर उकेरी गई बुद्ध की प्रतिमाएं विदेशी पर्यटकों की पहली पसंद बनी हुई हैं. वहीं अनीशा दीदी जैसे कारीगरों द्वारा बनाए गए ईको-फ्रेंडली ट्रेंडी जूट बैग्स और मैक्रम के डेकोरेटिव आइटम्स ने प्लास्टिक का एक मजबूत विकल्प पेश किया है. रतनपुर और आसपास के 30 गांवों की महिलाएं हाथ से बुने हुए बैग और परिधान तैयार कर ​हैंडलूम आइटम्स को एक ग्लोबल ब्रांड बना रही हैं.

'महिलाओं के हुनर को मिल रहा बाजार'

जिला पंचायत अधिकारी कमल सोलंकी बताते हैं, "शासन की कई योजनाओं के माध्यम से महिलाएं कई प्रकार के उत्पाद तैयार करती हैं. जिन्हें शासन कई योजनाओं के माध्यम से मदद करते हैं और हैंडलूम प्रोडक्ट तैयार करवाते हैं और सांची रुरल मार्ट के द्वारा इन्हें बेचे जाते हैं.

कई प्रकार के हैंडलूम के सामान तैयार होते हैं और इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है. भोपाल में भी मार्ट लगता है वहां भी इनकी अच्छी बिक्री होती है इसके अलावा विदेशों तक डिमांड है. सरकारी अनुदान के बाद अब ये महिलाएं पूरी तरह आत्मनिर्भर हैं. वे न केवल खुद कमा रही हैं, बल्कि अन्य गांवों की महिलाओं के उत्पाद खरीदकर उन्हें भी रोजगार दे रही हैं."

TAGGED:

FOREIGNERS CRAZY HANDMADE ITEMS
SANCHI BUDDHA STUPA
SANCHI RURAL MART
SANCHI LOCAL CRAFTS SCULPTURE
SANCHI HANDMADE ITEMS DEMAND

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.