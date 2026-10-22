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चुटकियों में छोड़ी लाखों की नौकरी, रायसेन के जंगल में जमाया डेरा, ओपन स्कूल में पढ़ाई और प्रकृति का मजा

रायसेन: हमारे देश में ग्रामीणों अंचलों में स्कूलों की हालत किसी से छिपी नहीं है. आए दिन ऐसी तस्वीरें आती हैं, जो शिक्षा व्यवस्थाओं की पोल खोलने के लिए काफी होती है. जहां बच्चे शिक्षा के लिए संघर्ष करते नजर आते हैं, लेकिन रायसन के पास एक ऐसा स्कूल है, जहां प्रकृति, हरियाली के बीच पढ़ाई के साथ व्यवहारिक हुनर भी सीख रहे हैं. इस स्कूल की खास बात यह है कि इसे स्थापित करने वाले शख्स ने लाखों का पैकेज छोड़ प्राकृतिक जीवन जीने का संकल्प लिया. हालांकि इनके इस मिशन में कई और युवा भी जुड़ते गए.

उनकी इस मुहिम में रोहतक के जतिन अनेजा (पूर्व कंट्री हेड) और पीएचडी पुष्पेंद्र पटेल जैसे युवा भी जुड़े. वर्तमान में 5 लोगों की टीम अपने एनजीओ और सहकर्मियों के मदद से बच्चों को निःशुल्क और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे रहे हैं.

जी हैं, रायसेन जिला मुख्याल से करीब 113 किलोमीटर दूर मेघा डैम के पास बसा 'कोंडा देवरी' दुर्गम गांव है. यहां 'साधना विद्यास्थली' नाम का ओपन स्कूल है. जिसकी खासियत यह है कि यहां बच्चे रटने और परीक्षा के डर को छोड़ खेल-खेल में, खेतों की हरियाली और गोशाला के बीच जीवन के व्यावहारिक हुनर सीख रहे हैं. बताया जा रहा है कि इस स्कूल के संस्थापक शशि भूषण सिंह हैं, जिन्होंने साल 2013 में हैदराबाद में 16 लाख रुपए के सालाना पैकेज वाली कॉर्पोरेट नौकरी को ठुकरा दिया.

साधना पथ जैविक फार्म के परिसर में संचालित इस स्कूल में बच्चों से कोई फीस नहीं ली जाती. यहां बच्चों को किताबें, स्टेशनरी और स्कूल यूनिफॉर्म पूरी तरह मुफ्त उपलब्ध कराई जाती हैं. वर्तमान में यहां करीब 35 से 40 आदिवासी और जरूरतमंद बच्चे पढ़ रहे हैं. स्कूल के संचालक शशि भूषण सिंह बताते हैं "पारंपरिक स्कूलों में आज भी पुराना ढर्रा चल रहा है, जहां बच्चों के बौद्धिक विकास और फैसले लेने की क्षमता पर ध्यान नहीं दिया जाता.

पढ़ाई के साथ खेती किसानी का भी ज्ञान (ETV Bharat)

हमारा उद्देश्य बच्चों को प्रकृति, खेल-कूद और आधुनिक तरीकों से प्रारंभिक शिक्षा देना है, ताकि वे अच्छे-बुरे को समझकर एक सशक्त राष्ट्र और बेहतर समाज के निर्माण में अपनी भूमिका निभा सके. यहां बच्चों की आपस में तुलना नहीं की जाती और न ही उन्हें किसी अंधी दौड़ का हिस्सा बनाया जाता है. टीचर यहां रट्टा मरवाने की जगह सीखने की प्रक्रिया से जुड़ते हैं. संस्था के जैविक परिसर में हजारों पेड़ और बेसहारा गोवंश के संरक्षण के लिए गोशाला भी स्थित है, जिससे बच्चे सीधे प्रकृति और किसानी से जुड़ते हैं. "

बच्चों को पढ़ाई के साथ कंप्यूटर का ज्ञान (ETV Bharat)

मन करता है रात तक चले स्कूल

स्कूल को लेकर 7 साल के छात्र विवेक आदिवासी बताते हैं कि "यहां घर जैसा माहौल मिलता है. पढ़ने और खेलने में इतना मजा आता है कि घर लौटने का मन ही नहीं करता. मेरा मन तो करता है कि यह स्कूल रात तक चलना चाहिए." 11 साल के छात्र आंशिक ठाकुर कहते हैं कि "पुराने स्कूल में छोटी सी गलती पर डांट और कभी-कभी मार भी पड़ती थी. यहां खेल-खेल में सिखाया जाता है, जिससे पढ़ाई बिल्कुल बोझ नहीं लगती. साथ ही हमें खेती-किसानी से जुड़ी बातें भी सीखने को मिलती हैं" छात्र नितेश कुमार कहते हैं कि "यहां पढ़ाने का तरीका बेहद सहज और सुंदर है. सब कुछ मुफ्त मिलता है. रोज़ स्कूल आने में बहुत खुशी होती है."