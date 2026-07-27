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राजस्व विभाग में नामांतरण और सीमांकन में घूस!, रिश्वत लेते आरआई का वीडियो वायरल

प्रदेश सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के बावजूद रिश्वत का खेल थमने का नाम नहीं ले रहा है. रायसेन में पिछले साल लोकायुक्त की टीम ने घूस के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक राजस्व विभाग के पटवारी राजस्व निरीक्षक को रंगे हाथ रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया था. इसके बाद भी राजस्व विभाग में खुलकर रिश्वत का खेल चल रहा है.

रायसेन: उदयपुरा तहसील में रुपये रिश्वत लेने संबंधी वीडियो सर्कुलेट होने के मामले में उपजिलाधिकारी ने बड़ी कार्रवाई की है. तहसील में कार्यरत राजस्व निरीक्षक को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है. आरोपी की पहचान केशव दुबे के रूप में हुई है. पुलिस मामले में जांच कर रही है.

राजस्व विभाग में नामांतरण और सीमांकन में घूस का खेल (ETV Bharat)

बिना घूस नहीं डोलते राजस्व कर्मचारी

आलम यह है कि कर्मचारी राजस्व रिकॉर्ड संशोधन, नामांतरण और सीमांकन जैसे कामों के लिए भी रिश्वत की मांग कर रहे हैं. जो लोग रिश्वत देने में असमर्थ हैं उसके काम को सालों तक लटका दिया जाता है. यही कारण है कि राजस्व विभाग में नामांतरण और सीमांकन जैसे कई प्रकरण आज भी लंबित चल रहे हैं.

राजस्व कर्मचारी निलंबित

ताजा मामला रायसेन जिले की उदयपुर तहसील से निकलकर सामने आया है. जहां तहसील में पदस्थ आरआई केशव दुबे का कथित रिश्वत लेते वीडियो सोशल मीडिया पर खूब सर्कुलेट हो रहा है. वीडियो में कर्मचारी सीमांकन के नाम पर रिश्वत लेते हुए दिखाई दे रहा है. मामला सामने आने के बाद उपजिलाधिकारी ने वीडियो की पड़ताल करते हुए प्रथम दृश्य राजस्व निरीक्षक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है.

राजस्व विभाग के अनुभाग अधिकारी अंकित जैन ने बताया, "सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ है. जिसका संज्ञान लेकर हमने तत्काल प्रभाव से राजस्व निरीक्षक केशव दुबे को निलंबित कर दिया है. वीडियो की जांच की जा रही है. वीडियो कब का है इसकी भी जांच की जा रही है और इसमें कितनी सच्चाई है. जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. विभाग में भ्रष्टाचार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा."