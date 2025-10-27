मध्य प्रदेश का बिना नाम वाला गांव, रिफ्यूजियों के लिए बना सहारा, पहचान का संकट
रायसेन का वो गांव जिसकी पहचान कैंप नंबर 4, एक नई पहचान को तरसे इस गांव का क्या है इतिहास, पढ़िए पूरी कहानी.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 27, 2025 at 5:39 PM IST
रिपोर्ट: अमित दुबे
रायसेन: यह कहानी 1947 के उस भयानक मंजर से शुरू होती है, जब नक्शे पर एक लकीर खिंच गई और लाखों लोगों की दुनिया रातों-रात उजड़ गई. यह कहानी मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के एक ऐसे गांव की है, जिसका नाम आज 78 साल बाद भी एक 'कैंप नंबर 4' है. यह सिर्फ एक गांव नहीं, बल्कि पाकिस्तान के मुल्तान, भागलपुर और सिंध प्रांत से अपनी जान बचाकर भागे हिन्दू विस्थापितों के अदम्य साहस और नए सिरे से जीवन शुरू करने की गाथा है.
वो मंजर जिसे याद नहीं करना चाहते
आज 83 साल की हो चुकी शीला बाई, जब 4 साल की थीं, तब अपने माता-पिता के साथ पाकिस्तान से भागकर भारत आईं. उनकी आंखों में आज भी 1947 का वह दर्द जिंदा है. वह सिहर कर बताती हैं, "हम अपनी जान बचाकर भागे थे. पूरा घर, बर्तन सब छोड़ दिया. 20-22 दिन पैदल चले. रास्ते में जब प्यास लगी तो तालाब में पड़ी लाशों को हटाकर पानी पीते थे. उस मंजर को याद करना भी दिल को घबरा देता है.
भारत सरकार ने ऐसे ही विस्थापित परिवारों के लिए रायसेन में 6 अस्थाई कैंप लगाए थे. मुल्तान जिले से आए लोगों को सुल्तानपुर के पास ‘कैंप नंबर 4’ में जगह मिली, जिसे आज सेमरी कला पंचायत के पास स्थित एक बस्ती के रूप में जाना जाता है.
तंबुओं से पक्के मकानों तक का सफर
पहले इन्हें हरियाणा के रोहतक में टेंटों में रखा गया, फिर यहां रायसेन लाया गया. पाकिस्तान में जो लोग खेती, मिट्टी के काम और व्यापार से जुड़े थे, उन्हें भारत आकर भी अपना जीवन शून्य से शुरू करना पड़ा. मजदूर वर्ग के लोगों को यूपी, बिहार और एमपी में जमीन मिली. ‘कैंप नंबर 4’ में रहने वाले लोगों ने अपनी जन्मभूमि की जमीन बेचकर यहां जीवन बसाया.
गिरधारी लाल, जिनका जन्म विस्थापन के बाद हुआ, बताते हैं, "हमारे दादा-पिता पाकिस्तान से आए थे. हमने बचपन से इस कैंप को ही अपना गांव देखा है. हर बड़े शहर में जैसे गली मोहल्लों के नाम नंबरों से होते हैं, वैसे ही हमारे गांव का नाम 'कैंप नंबर 4' है. हमने इसे ही अपना घर बना लिया है."
पहचान का संकट: 'नंबर' और 'जाति प्रमाण पत्र'
आज 78 साल बाद, इस बस्ती की तस्वीर बदल चुकी है. पक्की सड़कें हैं, पेयजल व्यवस्था है और लोग शासन की योजनाओं का लाभ भी ले रहे हैं. स्थानीय पत्रकार प्रवीण श्रीवास्तव बताते हैं कि "ये लोग भारत आकर भी मेहनत-मजदूरी करते रहे और आज खुद को इतना सक्षम बना लिया है कि इनके यहां भी लोग काम करने आते हैं. इन्होंने शिक्षा के प्रति भी अपने बच्चों को अग्रसर किया है. कई युवा अपनी योग्यता के बल पर शासकीय सेवाओं में भी योगदान दे रहे हैं.
लेकिन, आज भी इस गांव की सबसे बड़ी पीड़ा दो है, नाम और पहचान.
पहला-गांव आज भी 'कैंप नंबर 4' के नाम से जाना जाता है.
दूसरा-जाति प्रमाण पत्र का न मिलना. लोगों को योजनाओं का लाभ लेने में कठिनाई होती है. अजीब विडंबना है कि मध्य प्रदेश में इन्हें 'पिछड़ा वर्ग' का प्रमाण पत्र मिलता है, जबकि कुछ लोग हरियाणा जाकर 'SC' (अनुसूचित जाति) का प्रमाण पत्र बनवाते हैं, क्योंकि उनके पूर्वज वहीं पहले रुके थे.
एक उम्मीद जो अब भी ज़िंदा है
शीला बाई, जिन्हें अब वृद्धावस्था पेंशन के 600 रुपये मिलते हैं, अपने लड़खड़ते पैरों के साथ उम्मीद से देखती हैं. इन बुजुर्गों की आंखों ने बंटवारे का दर्द देखा, अपनों को खोया. आज ये लोग बस एक उम्मीद लगाए बैठे हैं कि भारत सरकार उनके इस 'कैंप नंबर' की पहचान बदलेगी.
- मध्य प्रदेश के इस जिले की बेहतरीन कहानी, सर्दी में नागपुर तो गर्मी में पचमढ़ी में होती थी मेजबानी
- तपस्या से प्रसन्न बालाजी ने दिए राजा को दर्शन, गलती पर रानी को चुनवाया, गुना किले की गजब कहानी
उन्हें एक गांव का नाम मिलेगा
यह केवल एक गांव की कहानी नहीं है, यह उन लाखों विस्थापितों की कहानी है, जिन्होंने अपनी पहचान, अपना सब कुछ खोकर भी, इस देश की मिट्टी में खुद को फिर से स्थापित किया. आज 'कैंप नंबर 4' उनका गांव है, उनका घर है, और उनकी पहचान बनने का इंतजार कर रहा है.