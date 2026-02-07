ETV Bharat / state

पानी पीने स्कूल से गांव की दौड़, 'ज' से जल पढ़ने वाले बच्चों का सवाल- स्कूल में कब आएगा नल?

मध्य प्रदेश के स्कूल में टोटियां हैं सूखी, 20 साल से छात्र कर रहें पानी आने का इंतजार, संकुल प्रभारी ने बताया इसे कुदरती संकट.

MP SCHOOL NO WATER FACILITY
प्यास लगे तो स्कूल छोड़कर घर जाते हैं बच्चे (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : February 7, 2026 at 9:26 PM IST

|

Updated : February 7, 2026 at 10:36 PM IST

8 Min Read
Choose ETV Bharat

भोपाल/रायसेन: स्कूल के दरवाजे से लगी नल की टोटियां करीब 20 साल से सिर्फ हवा फेंक रही हैं. स्कूल की छत पर टंकी तो लगी है, लेकिन उस टंकी से पानी चढ़ता-उतरता किसी ने नहीं देखा. पहली से आठवीं तक के इस स्कूल में बच्चों के लिए लंच ब्रेक का मतलब सिर्फ भोजन अवकाश नहीं है. इसी आंधे घंटे में वो बच्चे दौड़कर पानी पीने अपने-अपने गांव जाते हैं.

स्कूल तक नहीं पहुंच पाई पानी की पाइपलाइन?

मध्य प्रदेश में बीते 2025-26 के बजट में स्कूली शिक्षा के लिए 36 हजार करोड़ से ज्यादा का प्रावधान किया गया है. रंगपुरा केशरी गांव के प्राइमरी टीचर हरिनारायण मीणा कहते हैं, "पानी की पाइप लाइन गांव तक तो आई है, लेकिन स्कूल तक नहीं पहुंच पाई." स्कूल में अपनी टीचर दीदी से मिलने आया गंगाराम से भी ईटीवी भारत की टीम की मुलाकात हुई. 20 साल पहले वे इसी स्कूल का छात्र थे, लेकिन आठवीं तक की पढ़ाई में स्कूल का पानी उसे भी कभी नहीं मिल पाया.

Raisen school drinking water
घर से लाए पानी को बहुत ही व्यवस्थित रखते हैं बच्चे (ETV Bharat)

घर से लाए पानी को बहुत ही व्यवस्थित रखते हैं बच्चे

ईटीवी भारत की टीम जब शिक्षकों से बात कर रही थी, इसी दौरान स्कूल से लंच ब्रेक में घर पानी पीने गए बच्चे लौट आए. घर से लौट रहे बच्चे पानी की बोतल भर लाए थे. उन्होंने पहले तरतीब (व्यवस्थित) से बोतलें रखी, क्योंकि अगर पानी फैल गया, तो पीने कहां से मिलेगा. फिर कक्षा में अपनी जगह पर बैठ गए. स्कूल में पहाड़े रटते और कविताओं का पाठ करते बच्चों का गला सूख रहा है, लेकिन हर बच्चा मीडिया से बात करने बेचैन था. बात करने से ज्यादा ये बताने की उत्सुकता थी कि पानी की कितनी समस्या है.

स्कूल तक नहीं पहुंच पाई पानी की पाइपलाइन (ETV Bharat)

प्यास लगे तो स्कूल छोड़कर घर जाते हैं बच्चे

सातवीं की एक बच्ची स्कूल में पानी नहीं होने की वजह से टॉयलेट नहीं जा पातीं. वो कहती है, "पानी नहीं है, तो बाथरूम में बदबू बहुत आती है. हाथ धोने के लिए भी पानी नहीं है. लंच टाइम होता है, तो बाहर जाना पड़ता है." वहीं दूसरी बच्ची अपनी बोतल में बचे पानी को हिला कर हमें दिखाती है और बताती है कि बस इतना ही पानी बचा है. तीसरी में पढ़ने वाली ये छात्रा फिर करहती है, "पानी पीने घर जाना पड़ता है."

8वीं तक पहुंचे 5 बच्चे

भोपाल से करीब 38 किलोमीटर दूर रायसेन जिले में मुख्य सड़क से जरा भीतर एक पगडंडी सी है, जो पठार पर बने इस स्कूल तक पहुंचाती है. रंगपुरा केशरी गांव का मिडिल स्कूल. दो हिस्सों में स्कूल की बिल्डिंग है. एक तरफ मिडिल स्कूल है और दूसरी तरफ प्राइमरी. आठवीं तक के स्कूल में छात्र-छात्राओं की संख्या कुल 33 है. लेकिन जब सरकार के दावों में 1 बच्चे का भी क्लासरूम तक पहुंचना जरूरी है, तब मटके से लेकर बाथरूम की टंकी तक बिना पानी के 20 साल से चल रहे इस स्कूल में इस वर्ष आठवीं क्लास तक पहुंचे 5 बच्चे भी उपलब्धि ही कहे जाएंगे.

Raisen School water problem
20 साल से छात्र कर रहें स्कूल के नल में पानी आने का इंतजार (ETV Bharat)

मध्यान्ह भोजन बनाने भी घर से लाना पड़ता है पानी

पहली से आठवी तक के इन 33 बच्चों को पढ़ाने 3 टीचर हैं. छठवी से आठवी तक के बच्चों की जवाबदारी शिक्षिका संजू ब्योहार पर है. संजू ब्योहार हमारे पहुंचते ही कहती हैं "भोपाल से अपने साथ जो पानी लाएं हैं, वो आपको दे सकते हैं. बाकी दिक्कत यही है कि यहां आने वाले किसी व्यक्ति को हम पानी नहीं पिला पाते." मेहमान छोड़िए जब बच्चों के लिए पानी नहीं है, तो बिना पानी के ये स्कूल चलता कैसे है? इस सवाल पर संजू ब्योहार बताती हैं "बच्चे अपने घर से पीने के पानी की बोतल लेकर आते हैं. खत्म हो जाए, तो फिर आधी छुट्टी में पानी पीने घर जाते हैं और दूसरी बार बोतल भर लाते हैं. मध्यान्ह भोजन के लिए जो पानी लगता है, वो स्व सहायता समूह की महिलाएं अपने घर से लेकर आती हैं. बाथरूम में भी पानी नहीं है, तो वो भी आस पास के गांव से लेकर आते हैं कि गंदगी ज्यादा न बढे."

गर्मियों में होती है काफी परेशानी

मिडिल स्कूल रंगपुरा केशरी की टीचर रुही अनवर 20 साल से इसी स्कूल में हैं. वे हमें बताती हैं कि "पानी की यहां बहुत बड़ी दिक्कत है. बच्चों के लिए भी और टीचर्स के लिए भी. हम भी भोपाल से अपने लिए पानी भर के लाते हैं. किसी को पानी पिला भी नहीं सकते, वरना हमारा खत्म हो जाएगा." वे बताती हैं "टंकी स्कूल में बनी है, लेकिन पानी आएगा कहां से. इसलिए सब सूखा पड़ा हुआ है."

MP school no water facility
पानी पीने रोज स्कूल से गांव की दौड़ (ETV Bharat)

वे कहती हैं, "गर्मियां तो यहां भारी इम्तेहान की होती है, पानी की बूंद नहीं, ऊपर से पंखा नहीं होने से पूरा दिन पसीना पसीना गुजारना पड़ता है. गर्मियों तक तो नदी का पानी भी सूख जाता है." रुही, तस्दीक के तौर पर गंगाराम यादव का हवाला देती हैं. इससे पूछ लीजिए ये तो 20 साल पहले यहीं पढ़ता था. बताओ गंगा राम. और गंगाराम कहता है कि "जब वो पड़ता था तब हैंडपंप से पानी भरकर लाता था. अब तो हैंडपंप भी सूख गए हैं."

गांव तक पहुंची पाइप लाइन, स्कूल तक नहीं आई

प्राइमरी टीचर हरिनारायण मीणा को यहां आए अभी ज्यादा समय नहीं हुआ. लेकिन उनके मुताबिक पानी की पाइप गांव तक तो आ गई है. लेकिन जाने क्यों स्कूल तक नहीं पहुंच पाई. वे कहते हैं, "गांव में तो नल जल योजना है. उसका गांव वाले उपयोग कर रहे हैं. लेकिन स्कूल तक नहीं पहुंच पाई. अब ऐसे में जो मध्यान्ह भोजन है, उसका पानी भी गांव से ही महिलाएं जुटाती हैं. रोज लेकर यहां तक आती है."

कभी पानी की एक बूंद को तरसते हैं कभी पानी पानी स्कूल

इस स्कूल का कुदरत भी इम्तेहान लेती है. पूरे साल पानी की बूंद बूंद के लिए तरसने वाले स्कूल में बरसात के दिन सबसे मुश्किल इम्तेहान के दिन होते हैं. इसी स्कूल में आठवी का छात्र कहता है, "बारिश आती है, तो डर लगता है कि छत गिर ना जाए." वो इशारा करके दिखाता है कि किस तरह से छज्जे गिर रहे हैं. और कैसे बारिश के दिनों में जब पूरी क्लास में पानी भर जाता है, तो क्लास बाहर लगानी पड़ती है. इस स्कूल का संकट भी अजीब है, कभी बूंद-बूंद पानी को तरस जाते हैं और फिर इतना पानी कि जर्जर छत के गिर जाने के डर बना रहता है.

संकुल प्रभारी ने बताया ये संकट कुदरती है

जिस संकुल में ये स्कूल आता है उसकी प्रभारी प्राचार्य अजिता तिवारी के मुताबिक इस स्कूल तक पानी पहुंचा पाना दायरे से बाहर की बात है. उनका कहना है, "जिस जगह पर स्कूल है, वहां पत्थर ही पत्थर है. पानी का कोई सोर्स ही नहीं है. उसका समाधान करने का प्रयास किया है. लेकिन हल नहीं निकला. उनसे जूझना मतलब दायरे से बाहर हो जाना है."

बजट 3 हजार करोड़ बढ़ गया, पानी फिर भी नहीं आया

बीते बजट में स्कूल शिक्षा विभाग का बजट 36 हजार 582 करोड़ तक पहुंच गया. अगर तुलना करें तो ये पिछले बजट से 3 हजार करोड़ ज्यादा था. हैरत की बात ये है कि इस बढ़े हुए बजट के बाद भी स्कूलों की बुनियादी जरूरतें बनी हुई है. वहीं बजट बढ़ने के बावजूद बच्चे स्कूल छोड़ रहे हैं. मध्य प्रदेश में 8 साल पहले सरकारी स्कूलों में 1 करोड़ 60 लाख बच्चों ने दाखिला लिया था. लेकिन अब सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या घटकर 1 करोड़ 4 लाख में सिमट गई. सीधे 56 लाख बच्चे कम हो गए.

Last Updated : February 7, 2026 at 10:36 PM IST

TAGGED:

RAISEN SCHOOL DRINKING WATER
RAISEN WATER PROBLEM
RAISEN VILLAGE MIDDLE SCHOOL
MP SCHOOL NO WATER FACILITY
RAISEN SCHOOL WATER PROBLEM

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.