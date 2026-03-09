ETV Bharat / state

रायसेन में 300 साल पुरानी तोप की गूंज से भड़के लोग, रैली निकाल कलेक्ट्रेट पहुंचे

लोगों का कहना है कि इस तरह की गतिविधि से रायसेन के इतिहास को दर्शाने वाली पुरानी इमारतें क्षतिग्रस्त हो रही हैं और कानून का भी उल्लंघन हो रहा है. लोगों ने इसके विरुद्ध में रैली निकाल कर नारे लगाए और रायसेन जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर जांच कर नियम अनुसार कार्रवाई करने की मांग की है.

रायसेन : मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक रायसेन किले की प्राचीर से पिछले 300 सालों से चली आ रही परंपरा अब विवादों के घेरे में है. समय बताने के लिए तोप चलाने की पुरानी परंपरा अब डिजिटल युग में विरोध का केंद्रबिंदु बन गई है. रायसेन शहर के ज्यादातर लोग इसका विरोध कर रहे हैं.

विरोध करने वाले लोगों का कहना है "जिस स्थान से यह तोप चलाई जाती है, वह भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) के अधीन संरक्षित क्षेत्र है. तोप के धमाकों से निकलने वाली कंपन से प्राचीन इमारतों की नींव कमजोर हो रही है. किले के आसपास वन्यजीवों का विचरण होता है, जिनके लिए ये तेज धमाके जानलेवा साबित हो सकते हैं. 21वीं सदी में जब हर हाथ में मोबाइल और घड़ियां हैं, तब सूचना के लिए बारूद का इस्तेमाल करना तर्कसंगत नहीं है."

संरक्षित इमारतों के पास विस्फोटक क्यों

बजरंग दल के प्रांतीय संयोजक लोकेंद्र मालवीय, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष राजकुमार यादव ने सवाल खड़े करते हुए कहा "ASI के नियमों के तहत संरक्षित स्मारकों के पास किसी भी प्रकार के विस्फोटक का उपयोग प्रतिबंधित है." यह मामला तब और गंभीर हो गया, जब हाल ही में एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ. वीडियो में तोप चलाते समय ईरान के समर्थन में नारेबाजी की गई. पुलिस ने इस मामले में आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की.

तोप चलाने को लेकर कई सवाल उठाए

नगरवासियों ने कलेक्टर अरुण कुमार विश्वकर्मा को ज्ञापन सौंपकर कई गंभीर सवाल उठाए हैं. लोगों ने पूछा "क्या जिला प्रशासन के पास प्राचीन स्मारक पर तोप चलाने का कानूनी अधिकार या लाइसेंस है? तोप चलाने वाले को क्या विशेष प्रशिक्षण प्राप्त है ? बारूद की मात्रा और उसकी सुरक्षा की देखरेख कौन करता है?" वहीं, कलेक्टर ने विधिवत जांच के आदेश दिए हैं. कलेक्टर अरुण कुमार विश्वकर्मा का कहना है "हम आवेदन में दिए गए सभी बिंदुओं की सूक्ष्मता से जांच कराएंगे. पुरातत्व विभाग के नियमों और सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखते हुए ही आगे की कार्रवाई की जाएगी."