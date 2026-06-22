दो घंटे की बारिश में ही डूबा रायसेन, प्री मानसून में ही बह गए नगर पालिका के सारे दावे
फेल हो गया रायसेन नगर पालिका का दावा, प्री-मॉनसून बारिश में ही खुली पोल, दो घंटे बरसात में रायसेन के कई इलाके जलमग्न.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : June 22, 2026 at 8:42 AM IST
रायसेन: लंबे समय से भीषण गर्मी और उमस से जूझ रहे रायसेन वासियों को रविवार को प्री-मानसून की पहली झमाझम बारिश से राहत तो मिली, लेकिन यह राहत चंद ही घंटों में आफत में बदल गई. दोपहर करीब 2 बजे शुरू हुई मूसलाधार बारिश ने महज दो घंटे में ही शहर की सूरत बदल दी और नगर पालिका के मानसून की तैयारियों के दावों की पोल खोल दी. करीब 2 घंटे की इस बारिश के कारण शहर की सड़कें पानी से भर गईं. नाले और नालियां से गंदा पानी सड़कों पर बहने लगा, जिससे लोगों को आवागमन में भारी परेशानी का सामना करना पड़ा.
प्री-मानसून बारिश से नगर पालिका की खुली पोल
रविवार शाम 4:30 बजे तक हुई इस तेज बारिश के कारण रायसेन शहर के निचले इलाकों में जलभराव की गंभीर स्थिति पैदा हो गई. वार्ड नंबर 11, मुख्य सागर और भोपाल चौराहे स्थित नगर पालिका कार्यालय के सामने सड़कों पर घुटनों तक पानी जमा हो गया. आलम यह था कि सड़कें दरिया में तब्दील हो गई थीं, जिससे वाहन चालकों को भारी मशक्कतों का सामना करना पड़ा. कई स्थानों पर तो वाहनों के आधे पहिए पानी में डूबे नजर आए, जिससे आवागमन पूरी तरह बाधित रहा.
2 घंटे में बह गए सारे दावे
स्थानीय लोगों का कहना है कि हर वर्ष बारिश के दौरान उन्हें ऐसी ही विकट परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन नगर पालिका प्रशासन इससे कोई सबक नहीं ले रहा है, जल निकासी व्यवस्था दुरुस्त करने के बड़े-बड़े दावों के बावजूद स्थिति जस की तस बनी हुई है.
ड्रेनेज सिस्टम को सुधारने की मांग
सीमित समय की बारिश में जलभराव की यह भयावह स्थिति प्रशासन की कार्यप्रणाली पर बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर रही है. यदि पहली ही बारिश में शहर की ऐसी हालत हो गई, तो मानसून के पूरे सीजन के दौरान आम जनता का क्या होगा, यह चिंता का विषय है. शहरवासियों ने प्रशासन से अविलंब जल निकासी के स्थाई समाधान और ड्रेनेज सिस्टम को सुधारने की मांग की है.
- कम बारिश का है अनुमान, लगा दें ये फसल, छप्पर फाड़ दिलाएगा दाम, गजब है डिमांड
- बहुत जल्द बारिश से भीगने वाला है मध्य प्रदेश, मौसम विभाग ने इस तारीख पर लगा दिया ठप्पा
एसडीएम मुकेश शर्मा ने कहा, "लोगों को इस तरह की समस्या का सामना न करना पड़े, इसके लिए जगह-जगह से पानी की निकासी की व्यवस्था की जा रही है. शहर के ड्रेनेज सिस्टम को बेहतर किया जा रहा है."