रायसेन में बड़ा हादसा, पिपरिया-बरेली मार्ग पर पुल गिरा, 4 लोग घायल

रायसेन में पिपरिया-बरेली मार्ग पर MPRDC के पुल का हिस्सा गिरा, हादसे में बाइक सवार 4 लोग हुए घायल, प्रशासन की लापरवाही उजागर.

raisen Nayagaon bridge collapses
रायसेन में बड़ा हादसा (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : December 1, 2025 at 1:01 PM IST

रायसेन: जिले के पिपरिया-बरेली स्टेट हाईवे पर सोमवार सुबह एक बड़ी दुर्घटना घटित हुई है. यहां स्थित MPRDC (Madhya Pradesh Road Development Corporation) का नयागांव पुल का एक बड़ा हिस्सा अचानक भरभरा कर गिर गया. इस हादसे की चपेट में आने से पुल से गुजर रहे बाइक सवार नीचे जा गिरे, जिससे चार लोग घायल हो गए हैं. पुलिस प्रशासन की टीम ने मशक्कत के बाद घायलों को मलबे और गड्ढे से बाहर निकाला. वहीं मजदूरों की जान भी बाल बाल बच सकी.

मरम्मत कार्य के दौरान गिरा पुल का हिस्सा
प्रत्यक्षदर्शी पवन कुमार के अनुसार, पुल के नीचे कुछ मजदूर मरम्मत और निर्माण कार्य कर रहे थे. जैसे ही पुल का हिस्सा गिरना शुरू हुआ, मजदूरों ने भागकर अपनी जान बचाई, अन्यथा एक बड़ा जनहानि वाला हादसा हो सकता था. लेकिन वहां से गुजर रहे दो बाइक पर सवार चार लोग चपेट में आ गए. जिससे चारों घायल हो गए. घटना को लेकर बड़ी लापरवाही सामने आई है. आरोप है कि क्षतिग्रस्त पुल पर कोई भी संकेतक नहीं लगा था. इस घटना ने प्रशासन और संबंधित विभाग की लापरवाही को उजागर किया है.

पूर्व से क्षतिग्रस्त था पुल
स्थानीय लोगों का आरोप है कि, यह पुल पिछले कई दिनों से क्षतिग्रस्त हालत में था. पुल के कमजोर होने या वहां चल रहे निर्माण कार्य को लेकर सड़क पर कोई भी चेतावनी या संकेतक बोर्ड नहीं लगाए गए थे. इसी कारण बाइक सवार अनजान थे और हादसे का शिकार हो गए. इधर घटना की सूचना पर पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया. एंबुलेंस के माध्यम से चारों घायलों को तत्काल बरेली सिविल अस्पताल भेजा गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है.

फिलहाल मौके पर बचाव कार्य जारी है और प्रशासन द्वारा यातायात को नियंत्रित करने के प्रयास किए जा रहे हैं. वहीं, इस संबंध में रायसेन ASP कमलेश कुमार से बात की गई तो उन्होंने बताया कि, ''उन्हें अभी इस मामले की जानकारी मिली है, जल्द ही जानकारी प्राप्त कर सूचना साझा करेंगे. जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.''

संपादक की पसंद

