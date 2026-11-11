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रायसेन में नर्मदा नदी के घाट पर मिला रहस्मयी पत्थर, विशालकाय जानवर के जबड़े जैसी आकृति

रायसेन में नर्मदा घाट पर मिला रहस्मयी पत्थर ( ETV BHARAT )

रायसेन : रायसेन के देवरी अंतर्गत पतई घाट पर नर्मदा नदी किनारे रहस्यमयी पत्थर मिला है. रहस्मयी पत्थर मिलने की खबर पाकर मौके पर ग्रामीण जमा हो गए. पत्थर की बनावट देखकर लोग चौंक गए. पहली नजर में लगता है कि ये किसी विशालकाय जानवर का जबड़ा है. प्रारंभिक रूप में अत्यंत दुर्लभ पत्थर बताया जाता है. पत्थर में दोनों तरफ स्पष्ट दांतनुमा बनावट है. आकृति अभी जमीन में नीचे तक धंसी हुई है. आसपास पानी भरने के कारण आगे खुदाई नहीं हो सकी है.

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