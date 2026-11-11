रायसेन में नर्मदा नदी के घाट पर मिला रहस्मयी पत्थर, विशालकाय जानवर के जबड़े जैसी आकृति
नर्मदा नदी के पतई घाट पर बच्चों को खेल-खेल में पत्थर की विशेष आकृति दिखी. पुरातत्वविद् करेंगे जांच. अमित दुबे की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 11, 2026 at 1:40 PM IST
रायसेन : रायसेन के देवरी अंतर्गत पतई घाट पर नर्मदा नदी किनारे रहस्यमयी पत्थर मिला है. रहस्मयी पत्थर मिलने की खबर पाकर मौके पर ग्रामीण जमा हो गए. पत्थर की बनावट देखकर लोग चौंक गए. पहली नजर में लगता है कि ये किसी विशालकाय जानवर का जबड़ा है. प्रारंभिक रूप में अत्यंत दुर्लभ पत्थर बताया जाता है. पत्थर में दोनों तरफ स्पष्ट दांतनुमा बनावट है. आकृति अभी जमीन में नीचे तक धंसी हुई है. आसपास पानी भरने के कारण आगे खुदाई नहीं हो सकी है.
नर्मदा में नहाने गए बच्चों ने देखी विशेष आकृति
ये घटना मंगलवार सुबह की है. कुछ स्थानीय बच्चे नर्मदा के पतई घाट पर स्नान करने पहुंचे. सिर धोने के लिए जब वे घाट के समीप से मिट्टी खोद रहे थे, तभी जमीन के भीतर यह अनोखा पत्थर नजर आया. पत्थर की विलक्षण बनावट देखकर बच्चों ने घर लौटकर परिजनों को जानकारी दी. देखते ही देखते खबर पूरे गांव में फैल गई और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर जमा हो गए. ग्रामीणों के बीच कौतूहल इतना बढ़ गया कि कुछ लोगों ने इसे दैवीय चमत्कार मानकर पूजा-अर्चना भी शुरू कर दी.
जीवाश्मों का समृद्ध इतिहास है नर्मदा घाटी का
नर्मदा घाटी प्रागैतिहासिक काल के जीवों के अवशेषों और जीवाश्मों के लिए दुनिया भर के पुरातत्ववेत्ताओं के आकर्षण का केंद्र रही है. लगभग 10 वर्ष पूर्व भी इसी अंचल से डायनासोर के अंडे जैसी संरचनाएं मिलने की पुष्टि हुई थी. रायसेन जिला इतिहास और पुरातत्व के दृष्टिकोण से पहले से ही वैश्विक पटल पर है. विश्व प्रसिद्ध यूनेस्को धरोहर भीमबेटका इसी जिले में स्थित है. यहां प्राचीनतम शैलचित्र और प्रागैतिहासिक प्रमाण मौजूद हैं.
प्राचीन जलीय जीव का जबड़ा होने का अनुमान
जानकारों का कहना है कि यह पत्थर किसी लुप्त हो चुके प्राचीन जलीय जीव का जबड़ा अथवा दांतेदार फॉसिल हो सकता है. जानकारी मिलते ही स्थानीय प्रशासन सक्रिय हो गया है. रायसेन कालेक्टर रोहित सिसोनिया ने बताया "पत्थर को सुरक्षित करने और किसी भी प्रकार के नुकसान से बचाने के लिए निर्देश दिए गए हैं. भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) व भूवैज्ञानिकों (GSI) की टीम को इसकी जांच व वैज्ञानिक आकलन के लिए बुलाया जा रहा है."
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जांच के बाद ही साफ होगी तस्वीर
कलेक्टर का कहना है "यदि परीक्षण में यह वास्तविक जीवाश्म साबित होता है तो इसे रासायनिक व पुरातात्विक जांच के बाद किसी संग्रहालय में रखा जाएगा. वैज्ञानिक परीक्षण के बाद ही यह साफ हो पाएगा कि यह लाखों वर्ष पुराना कोई वास्तविक जैविक अवशेष है या फिर नर्मदा के जल प्रवाह से गढ़ी गई कोई प्राकृतिक चट्टानी संरचना." विशेषज्ञों द्वारा जांच से पहले ही स्थानीय स्तर पर इसे किसी प्रागैतिहासिक जीव का जीवाश्म (फॉसिल) माना जा रहा है.