टायर फटते ही भड़की आग, चिल्लाता रहा ट्रक ड्राइवर, अंत में जलती बस के आगे ट्रक लेकर कूदा
रायसेन में इंदौर से रीवा जा रही बस में आग का तांडव, टायर फटने से आग, ट्रक ड्राइवर की बहादुरी से बची यात्रियों की जान.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : January 14, 2026 at 11:03 AM IST|
Updated : January 14, 2026 at 11:16 AM IST
रायसेन: मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से एक रोंगटे खड़े कर देने वाली खबर सामने आई है. मंगलवार-बुधवार की दरमियानी रात बस में भीषण आग लग गई. इंदौर से रीवा जा रही जय भवानी ट्रेवल्स की यात्री बस बम्हौरी ढाबे के पास आग का गोला बन गई. देखते ही देखते लपटों ने पूरी बस को अपनी आगोश में ले लिया. वहां से गुजर रहे ट्रक ड्राइवर ने जलती बस के आगे ट्रक लगाकर बस रुकवाई. गनीमत यह रही कि समय रहते सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, जिससे एक बड़ी त्रासदी टल गई.
टायर फटा और शुरू हुई तबाही
घटना रात करीब 1:30 बजे की है, जब बस में सवार अधिकांश यात्री गहरी नींद में थे. तभी अचानक एक जोरदार धमाके के साथ बस का टायर फट गया. घर्षण और चिंगारी के कारण बस में आग भड़क उठी. लेकिन ड्राइवर को आग के बारे में खबर ही नहीं हुई. तभी साइड से निकल रहे ट्रक ड्राइवर ने बस ड्राइवर को इशारे से आग के बारे में बताया. लेकिन बस ड्राइवर ने अनसुना कर दिया. तब ट्रक ड्राइवर ने ट्रक बस के आगे लगाकर बस को रुकवाया. यात्रियों ने जैसे ही धुआं और लपटें देखीं तो अफरा-तफरी मच गई.
ड्रक ड्राइवर और ढाबा कर्मचारी बने 'देवदूत'
आग इतनी तेजी से फैली कि यात्रियों को संभलने का मौका तक नहीं मिला. लेकिन पास ही स्थित बम्हौरी ढाबे के कर्मचारी और ड्रक ड्राइवर ने सूझबूझ का परिचय दिया. उन्होंने बिना देर किए राहत कार्य शुरू किया और घबराए हुए यात्रियों को खिड़कियों और दरवाजों से बाहर निकालने में मदद की. चंद मिनटों में ही पूरी बस जलकर खाक हो गई, लेकिन राहत की बात यह रही कि किसी भी यात्री को खरोंच तक नहीं आई.
ट्रक ड्राइवर नहीं बताता तो बड़ा हादसा हो जाता
इंदौर निवासी यात्री संतोष कुशवाह और बमोरी ढाबा संचालक बंटी खालसा ने बताया, ''बस बहुत तेज चल रही थी, ड्राइवर सुन नहीं रहा था. ट्रक वाला बहुत देर से चिल्ला रहा था. अगर वह आगे आकर बस न रोकता, तो बड़ा हादसा हो सकता था.'' आग लगते ही बस का ड्राइवर और क्लीनर मौके से फरार हो गए. यात्रियों का आरोप है कि हादसे के बाद किसी भी जिम्मेदार ने उनकी सुध नहीं ली।
- नरसिंहपुर का मिनी म्यूजियम हाउस! पाषाण युगीन लाइटर, बुंदेली भाला और तलवार हैरान करेगा
- बड़वानी में महिला की मौत पर बवाल, नेशनल हाईवे पर जाम लगाकर ट्रक फूंका
- चॉकलेट फैक्ट्री में ब्लास्ट, आग से 3 मंजिला इमारत खाक, बाल-बाल बचे 40 मजदूर
मौके पर मची अफरा-तफरी
हादसे का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें आग की भीषण लपटें आसमान छूती नजर आ रही हैं. अंधेरी रात में जलती हुई बस का दृश्य बेहद डरावना था. सूचना मिलते ही पुलिस बल मौके पर पहुंचा और स्थिति को संभाला. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमलेश कुमार, ने बताया कि, ''बस इंदौर से रीवा जा रही थी. प्रारंभिक जांच में पता चला है कि टायर फटने के कारण आग लगी. सभी यात्री पूरी तरह सुरक्षित हैं और किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है.''
फिलहाल प्रशासन मामले की बारीकी से जांच कर रहा है कि क्या बस में सुरक्षा मानकों का पालन किया गया था. इस हादसे ने एक बार फिर लंबी दूरी की बसों में सुरक्षा और आपातकालीन इंतजामों पर सवाल खड़े कर दिए हैं.