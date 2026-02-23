ETV Bharat / state

मोहन यादव ने हलाली डैम से छोड़े विलुप्तप्राय गिद्ध, बोले- मध्य प्रदेश गिद्धों के संरक्षण में अव्वल

मध्य प्रदेश देशभर में गिद्धों के संरक्षण में टॉप पर, 12 हजार 710 गिद्धों के साथ एमपी बना गिद्ध स्टेट.

RAISEN ENDANGERED VULTURES RELEASES
मोहन यादव ने हलाली डैम से छोड़े विलुप्तप्राय गिद्ध (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : February 23, 2026 at 10:03 PM IST

रायसेन: मध्य प्रदेश ने वन्यजीव संरक्षण की दिशा में ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है. सोमवार को देर शाम मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव रायसेन जिले के हलाली डैम पहुंचे, जहां उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों से रेस्क्यू किए गए विलुप्तप्राय गिद्धों को उनके प्राकृतिक आवास में छोड़कर मुक्त किया. डॉ. मोहन यादव ने इस अवसर पर कहा, "गिद्धों को स्वतंत्र वातावरण में छोड़ना मेरे लिए सौभाग्य की बात है." उन्होंने रामायण काल के जटायु और संपाती का उदाहरण देते हुए वन्यजीवों के सांस्कृतिक महत्व बताया.

पक्षियों में लगाए गए जीपीएस टैग

मुख्यमंत्री द्वारा छोड़े गए पक्षियों में सिनेरियस (काला गिद्ध) और लॉन्ग बिल्ड प्रजाति के गिद्ध शामिल हैं. एक सिनेरियस गिद्ध को डेढ़ साल पहले विदिशा के सिरोंज से घायल अवस्था में बचाया गया था. ये दुनिया में सबसे बड़ी उड़ान भरने वाले पक्षियों में से एक हैं. इनकी सुरक्षित रिहाई के साथ ही अन्य सभी गिद्धों पर भी जीपीएस टैग लगाए गए हैं, जिससे भविष्य में उनके व्यवहार और गतिविधियों पर सटीक नजर रखी जा सके.

गिद्धों को रिलीज करने के बाद मीडिया से बात करते मोहन यादव (ETV Bharat)

रायसेन वन मंडल में कुल 1532 गिद्ध

हालिया गणना के आंकड़ें बताते हैं कि मध्य प्रदेश गिद्ध संरक्षण के प्रयासों में सफलता हासिल की है. मध्य प्रदेश 12,710 गिद्धों के साथ देश का सबसे अधिक गिद्धों वाला राज्य है. जिससे मध्य प्रदेश गिद्ध राज्य बन गया है. वहीं, रायसेन वन मंडल में कुल 1532 गिद्ध दर्ज किए गए, जो पिछले वर्ष (951) की तुलना में 50% से अधिक की वृद्धि है.

MADHYA PRADESH VULTURES STATE
मध्य प्रदेश देशभर में गिद्धों संरक्षण में सबसे टॉप पर (ETV Bharat)

पशुओं में इस्तेमाल दवा से गिद्धों की संख्या में आई कमी

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बताया, " टाइगर के बाद अब गिद्धों की बढ़ती संख्या से प्रदेश में ईको-पर्यटन के नए अवसर खुल रहे हैं." पशुओं में इलाज के दौरान इस्तेमाल होने वाली डाइक्लोफिनेक दवा के कारण गिद्धों की संख्या में भारी गिरावट आई थी. क्योंकि पशुओं की मौत के बाद उन्हें खाने से इस दवा का बुरा असर गिद्धों पर पड़ता है. इससे गिद्धों की मौत हो रही थी, जिसके बाद इन्हें आईसीयूएन की गंभीर रूप से विलुप्तप्राय सूची में डाला गया था.''

सीएम ने कहा, '' अब मध्य प्रदेश के इन प्रयासों से इस प्रजाति के अस्तित्व पर मंडराता संकट कम होता दिखाई दे रहा है. वहीं, पशुओं के इलाज के लिए डाइक्लोफिनेक दवा का उपयोग भी बैन कर दिया गया है.''

