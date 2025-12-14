ETV Bharat / state

मोहन सरकार के दो साल, लेकिन जिले की तीन बड़ी उपलब्धियां नहीं गिना पाए प्रभारी मंत्री

बैठक के बाद आयोजित प्रेस वार्ता में जब पत्रकारों ने राज्य सरकार के दो वर्ष पूरे होने पर रायसेन जिले में तीन प्रमुख उपलब्धियों को लेकर सवाल किया, तो प्रभारी मंत्री नारायण सिंह पवार ने यह कहकर जवाब दिया कि वे जिले के स्थानीय निवासी नहीं हैं. इसके बाद भी तीन ठोस उपलब्धियां स्पष्ट रूप से नहीं गिना सके और सरकार की सामान्य उपलब्धियों का उल्लेख करते रहे.

रायसेन/मंदसौर: राज्य सरकार के कार्यकाल के दो साल पूरे होने के अवसर पर शुक्रवार को रायसेन कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जिला विकास समिति की बैठक आयोजित की गई. इसके बाद जिला प्रभारी मंत्री एवं मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास विभाग मंत्री नारायण सिंह पवार की अध्यक्षता में प्रेस वार्ता आयोजित हुई. विकास समिति की बैठक में सांची विधानसभा के विधायक डॉ. प्रभुराम चौधरी, पूर्व मंत्री रामपाल सिंह और जिला अधिकारी सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे. इस दौरान विकास कार्यों, योजनाओं की प्रगति और आगामी कार्य योजनाओं पर चर्चा की गई.

इसी तरह मत्स्य विभाग से जुड़े सवाल पर भी स्पष्ट स्थिति सामने नहीं आई. पत्रकार द्वारा पूछे गए प्रश्न में यह जानना चाहा कि पिछले दो वर्षों में मत्स्य विभाग की योजनाओं से रायसेन के कितने मछुआ परिवारों को लाभ मिला है. लेकिन इस पर भी प्रभारी मंत्री कोई स्पष्ट आंकड़ा साझा नहीं कर सके.

अस्पताल की हालत दयनीय

इस दौरान प्रभारी मंत्री नारायण सिंह पवार ने रायसेन की स्वास्थ्य व्यवस्था पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि "रायसेन का अस्पताल अव्यवस्थाओं से ग्रस्त है. मरीज को रेफर किया जा रहा है. कई डॉक्टर प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं. अस्पताल के वार्डों में कॉकरोच निकलने की सूचना मिल रही है. सरकारी कर्मचारी और अस्पताल का स्टाफ अप डाउन कर रहा है. स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी हुई कई तरह की समस्या है. जिस पर मैंने जिला कलेक्टर को जांच कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं और जल्द इन समस्याओं का निराकरण किया जाये."

प्रभारी मंत्री निर्मला भूरिया का अधिकारियों संग बैठक (ETV Bharat)

मंदसौर में भी उपलब्धियों को गिराने का दौर जारी

मोहन यादव सरकार के दो साल का कार्यकाल पूरा होने पर सरकार द्वारा प्रदेश के तमाम जिलों में अपनी उपलब्धियों को गिनाने का दौर जारी है. सीमावर्ती जिले मंदसौर में प्रदेश सरकार ने पिछले दो सालों में सिंचाई एवं पेयजल योजनाओं के अलावा विकास के करोड़ों रुपए के काम किये. लेकिन मंदसौर के विकास के लिए हाल ही में जारी हुए मास्टर प्लान को लेकर तगड़ा बवाल मचा हुआ है.

मास्टर प्लान को लेकर छिड़ा विवाद

शनिवार को सरकार की उपलब्धियां गिनाने के लिए प्रभारी मंत्री निर्मला भूरिया मंदसौर पहुंचीं तो मास्टर प्लान के सवाल पर मीडिया से घिरती नजर आईं. मीडिया से बातचीत करते हुए प्रभारी मंत्री निर्मला भूरिया ने बताया कि "मास्टर प्लान को लेकर उपजे, विरोध के बाद लोगों की आपत्ति ली जा रही है. इस मामले की रिपोर्ट राज्य शासन के सामान्य प्रशासन एवं नगरीय प्रशासन विभाग को भेजा जाएगा. इस मामले में दावे और आपत्तियों के बाद शासन स्तर पर निर्णय लेने के बाद ही नए मास्टर प्लान का खाका तैयार होगा."

प्रभारी मंत्री निर्मला भूरिया ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां (ETV Bharat)

सैकड़ों सालों के प्लान में बड़ा फेरबदल

प्रभारी मंत्री के आश्वासन के बाद इस मुद्दे को नई हवा मिल गई है. टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग के अधिकारियों ने नए मास्टर प्लान का खाका राज्य शासन को भेजा था. हाल ही में जारी हुए नए नक्शे में पुलिस विभाग, जिला प्रशासन और नगर पालिका को आवंटित शासकीय जमीन के अलावा शहर के कई हिस्सों की उन जमीनों में भी बड़ा फेरबदल कर दिया गया है जहां आगामी 100 सालों के प्लान के मुताबिक ही शहर का विकास किया जाना था.

पुलिस विभाग की जमीन को बताया गया गार्डन

नए मास्टर प्लान में पुलिस विभाग को लाइन के लिए आवंटित जमीन की जगह अब गार्डन बता दिया गया, जिला प्रशासन के नवीन कार्यालयों के निर्माण की भूमि पर सड़क बता दी गई. नगर पालिका द्वारा तैयार किए जा रहे शिवना नदी के किनारे के बगीचे और घाटों की जमीन को आवासीय बता दिया गया. जबकि कृषि उपज मंडी से लगे कृषि क्षेत्र की जमीन को आवासीय और व्यावसायिक बनाने से यहां कई तरह के सवाल खड़े हो गए हैं.

इस प्लान के जारी होते ही स्थानीय सांसद सुधीर गुप्ता, नगर पालिका अध्यक्ष रामादेवी गुर्जर, विधायक विपिन जैन और शहर सहित हजारों लोगों ने इसका विरोध करते हुए धरना प्रदर्शन भी किया. वहीं, सामाजिक संगठनों ने इसके विरोध में गधों की रैली भी निकली. विरोध को तेज होता देख प्रभारी मंत्री ने अब पुनर्विचार का आश्वासन दिया है.