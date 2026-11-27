सांची में महाबोधि महोत्सव की तैयारियां, पहली बार पवित्र अस्थि कलश साल में दूसरी बार देंगे दर्शन
सांची में दो दिवसीय महाबोधि महोत्सव कल से. कई देशो के बौद्ध अनुयायी पहुंचे. पवित्र अस्थि कलश के दर्शन का इंतजार. अमित दुबे की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 27, 2026 at 2:08 PM IST
सांची (रायसेन) : विश्व प्रसिद्ध यूनेस्को धरोहर बौद्ध स्मारक सांची स्तूप पर 28 नवंबर शनिवार से दो दिवसीय बोधि महोत्सव का आयोजन. सांची स्तूप में महात्मा गौतम बुद्ध के प्रिय शिष्य माहमोदग्ल्येन और सारिक पुत्र के अस्थि कलश संरक्षित हैं, जो वर्ष में एक बार दर्शन के लिये बाहर निकाले जाते हैं. ऐसा पहली बार होगा, जब एक ही साल में दूसरी बार अस्थि कलश दर्शन के लिए रखे जाएंगे.
28 और 29 नवम्बर को ‘महाबोधि महोत्सव’ में बौद्ध दर्शन, कला, संगीत और साहित्य का अनूठा संगम देखने को मिलेगा. इस मौके पर श्रीलंका और जापान के कलाकारों की प्रस्तुतियां होंगी. साथ ही भगवान बुद्ध के जीवन पर केंद्रित नृत्य नाटिका और अखिल भारतीय कवि सम्मेलन होगा.
बुद्ध जन्मभूमि पार्क में कार्यक्रम
भगवान बुद्ध के शांति, करुणा, मैत्री और मानवता के संदेश को कला एवं संस्कृति के विविध माध्यमों से जन-जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश सरकार महाबोधि सोसायटी ऑफ श्रीलंका के सहयोग से महाबोधि महोत्सव का आयोजन करती है. सांची स्थित बुद्ध जन्मभूमि पार्क (पुराना विश्राम भवन परिसर) में प्रतिदिन सायं साढ़े 6 बजे से आयोजित होने वाले इस महोत्सव में देश-विदेश के कलाकारों की सहभागिता रहेगी.
श्रीलंका के कलाकार देंगे प्रस्तुति
महोत्सव के माध्यम से भगवान बुद्ध के विचारों की सार्वकालिक प्रासंगिकता को कलात्मक अभिव्यक्तियों के माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा. श्रीलंका और जापान के कलाकार अपनी पारंपरिक लोककलाओं एवं गायन प्रस्तुतियों से विभिन्न देशों की बौद्ध सांस्कृतिक विरासत से परिचित कराएंगे. यह आयोजन भारत और अन्य बौद्ध परंपरा से जुड़े देशों के बीच सांस्कृतिक संबंधों को और प्रगाढ़ करने का भी अवसर बनेगा. 28 नवम्बर को श्रीलंका के कलाकारों द्वारा लोकनृत्य एवं गायन की प्रस्तुतियां दी जाएंगी.
अखिल भारतीय कवि सम्मेलन रविवार को
आयोजन के दौरान भोपाल के पंचशील सांस्कृतिक मंच के अशोक पाटिल के निर्देशन में नृत्य एवं गायन की प्रस्तुति होगी. मुंबई की गायिका सायली कांबले एवं समूह द्वारा बौद्ध एवं भक्ति गायन की सुरमयी प्रस्तुति दी जाएगी. 29 नवम्बर को भगवान बुद्ध केंद्रित नृत्य नाटिका और अखिल भारतीय कवि सम्मेलन होगा. कवि सम्मेलन में जगदीश सोलंकी (कोटा), ममता शर्मा (आगरा), अंकिता सिंह (वाराणसी), प्रख्यात मिश्रा (लखनऊ), विनम्र सेन सिंह (प्रयागराज), धर्मवीर धरम (दिल्ली), लक्ष्मण नेपाली (रायसेन) एवं रवीन्द्र शर्मा (ग्वालियर) रचनाएं पेश करेंगे.
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मंगोलिया से जून में लौटे पवित्र अस्थि कलश
74 साल के इतिहास में ऐसा पहली बार होगा, जब एक ही साल में दूसरी बार अस्थि कलश तलघर से बाहर निकाल कर दर्शन के लिए रखे जाएंगे. इससे पहले मई 2026 को अस्थि कलश मंगोलिया भेजे गए थे, जो करीब एक महीने बाद जून में सांची लौटे थे. आमतौर पर साल में एक बार ही अस्थि कलश दर्शन के लिए निकल जाते हैं. अस्थि कलश अब तक दो बार सांची से विदेश भेजे जा चुके हैं. इसमें थाईलैंड और मंगोलिया देश शामिल हैं.
महाबोधि सोसाइटी के तपस्वी स्वामी के अनुसार "वर्ष 1818 में ब्रिटिश अफसर ने सांची की खोज की थी." अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दीपक नायक ने बताया "बोधी महोत्सव में आम लोगों और बाहर से आने वाले अनुयायियों की सुरक्षा के लिए जिला प्रशासन ने 275 पुलिस जवानों की तैनाती की है."