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सांची में महाबोधि महोत्सव की तैयारियां, पहली बार पवित्र अस्थि कलश साल में दूसरी बार देंगे दर्शन

सांची में महाबोधि महोत्सव की तैयारियां पूरी ( ETV BHARAT )

सांची (रायसेन) : विश्व प्रसिद्ध यूनेस्को धरोहर बौद्ध स्मारक सांची स्तूप पर 28 नवंबर शनिवार से दो दिवसीय बोधि महोत्सव का आयोजन. सांची स्तूप में महात्मा गौतम बुद्ध के प्रिय शिष्य माहमोदग्ल्येन और सारिक पुत्र के अस्थि कलश संरक्षित हैं, जो वर्ष में एक बार दर्शन के लिये बाहर निकाले जाते हैं. ऐसा पहली बार होगा, जब एक ही साल में दूसरी बार अस्थि कलश दर्शन के लिए रखे जाएंगे.

28 और 29 नवम्बर को ‘महाबोधि महोत्सव’ में बौद्ध दर्शन, कला, संगीत और साहित्य का अनूठा संगम देखने को मिलेगा. इस मौके पर श्रीलंका और जापान के कलाकारों की प्रस्तुतियां होंगी. साथ ही भगवान बुद्ध के जीवन पर केंद्रित नृत्य नाटिका और अखिल भारतीय कवि सम्मेलन होगा.