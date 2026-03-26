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रायसेन में आयोजित होगा राष्ट्रीय कृषि मेला, जुटेंगे देशभर के उन्नत किसान और कृषि वैज्ञानिक

​केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह गुरुवार को भोपाल से रायसेन पहुंचे, जहां उन्होंने सबसे पहले स्थानीय राम मंदिर में दर्शन और पूजा-अर्चना की. इसके बाद वे सीधे दशहरा मैदान पहुंचे और वहां चल रही तैयारियों का अवलोकन किया. भूमिपूजन संपन्न करने के बाद उन्होंने जिले के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक भी की, जिसमें उन्होंने कृषि मेले के माध्यम से किसानों को आधुनिक तकनीक और प्रशिक्षण से जोड़ने पर जोर दिया.

​रायसेन: दशहरा मैदान में आगामी 11, 12 और 13 अप्रैल 2026 तक आयोजित होने वाले भव्य कृषि महोत्सव प्रदर्शनी एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम की तैयारियों का गुरुवार को केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने निरीक्षण किया. इस दौरान उन्होंने आयोजन स्थल का विधि-विधान से भूमिपूजन कर प्रशासन को भव्य और व्यवस्थित आयोजन के निर्देश दिए.

कृषि मेले की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह (ETV Bharat)

उन्नत किसान, कृषि वैज्ञानिक और आधुनिक तकनीक की मशीनें रहेंगी शामिल

केंद्रीय कृषि मंत्री ने पत्रकारों से बातचीत में जानकारी देते हुए कहा, "दिनांक 11, 12 और 13 अप्रैल को रायसेन की इस पवित्र धारा पर कृषि मेले का आयोजन किया जा रहा है. यह एक मेला ना होकर एक रचनात्मक सोच है जो मध्य प्रदेश के साथ देशभर के किसानों को उन्नत बनने में अहम भूमिका निभाएगी. जिसमें देश की सरकार पूरा सहयोग करेगी. यह मेला सिर्फ भाषण का ना होकर जागरूकता का मेला होगा. इसमें देश के उन्नत किसान, कृषि वैज्ञानिक और आधुनिक तकनीक की मशीनें शामिल होंगी जिससे कृषि को आसान और उन्नत बनाया जा सके."

केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे रायसेन (ETV Bharat)

सीएम मोहन यादव और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रहेंगे उपस्थित

उन्होंने आगे कहा, "तीन दिवसीय कृषि मेले में प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के शामिल होंगे." इस दौरान मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री इंदल सिंह, जिले के प्रभारी मंत्री नारायण सिंह पवार और सांची विधानसभा के विधायक प्रभुराम चौधरी सहित कृषि विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ अन्य विभागों के जिला अधिकारी मौजूद रहे.

विदेश से आयात होने वाले यूरिया पर प्रतिबंध को लेकर शिवराज ने कहा कि देश में खाद उत्पादों के साथ यूरिया के पर्याप्त भंडार मौजूद हैं. वर्तमान में जिस तरह की वैश्विक परिस्थितियों चल रही हैं उसे कुछ समस्या तो होती हैं, लेकिन भारत में यूरिया पर्याप्त मात्रा में है देश के किसानों को चिंता करने की जरूरत नहीं है.