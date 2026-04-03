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शिवराज सिंह लगाएंगे किसान मेला, बीज से बाजार तक खेती का पैटर्न सीखने जुटेंगे किसान

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि 11 से 13 अप्रैल तक होने वाला राष्ट्रीय स्तर का उन्नत कृषि महोत्सव खेती‑किसानी का असली गेम चेंजर साबित होगा. दशहरा मैदान, रायसेन में लगने वाले इस विशाल राष्ट्रीय कृषि मेले में नई खेती तकनीकों, उन्नत बीज, ड्रोन व आधुनिक मशीनों और सूक्ष्म सिंचाई, पशुपालन, मत्स्यपालन के साथ किसान खेती को देखेंगे और सीखेंगे.

भोपाल: मध्य प्रदेश के रायसेन में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान 3 दिवसीय किसान मेले के आयोजन में पहुंचे. 11 से 13 अप्रैल तक देश भर के किसान राष्ट्रीय किसान मेले में शामिल होंगे. इस मेले के जरिए देश भर के किसान प्रयोगशाला से खेत तक और बीज से बाजार तक खेती-किसानी की पूरी यात्रा करेंगे. शुक्रवार को रायसेन में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि "3 दिन का ये कृषि महाकुंभ किसान की तकदीर बदलने का सबसे बड़ा मौका होगा."

मेले में तैयार होगा खेती का रोडमैप (ETV Bharat)

उन्होंने बताया कि लगभग 300 स्टॉलों वाली यह बहु‑क्षेत्रीय प्रदर्शनी खेती के हर चरण, इनपुट से लेकर प्रसंस्करण और विपणन तक के समाधान एक ही जगह उपलब्ध कराएगी. कृषि मंत्री ने बताया कि "मेले में अलग‑अलग हॉल में तीनों दिन लगातार सेमिनार और प्रशिक्षण सत्र होंगे, जिनमें फसल कटाई के बाद प्रबंधन, दलहन-तिलहन उत्पादकता वृद्धि, मिट्टी की सेहत से लेकर प्राकृतिक खेती को कैसे लाभकारी बनाया जाए, इसकी लाइव ट्रेनिंग दी जाएगी."

मेले में तैयार होगा खेती का रोडमैप

केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के मुताबिक इस मेले के जरिए रायसेन, विदिशा, सीहोर और आसपास के जिलों के लिए एक समग्र कृषि रोडमैप रखा जाएगा. जमीन पर खेती से लेकर उसके बाजार में सही भाव दिलवाने तक का पूरा रोडमैप तैयार होगा. बीज से लेकर बाजार तक पूरी वैल्यू‑चेन मजबूत करने के लिए आधुनिक तकनीक, एआई‑आधारित सेवाएं, डिजिटल प्लेटफॉर्म, फसल बीमा, सस्ती ऋण सुविधा और ग्रामीण विकास योजनाओं के जरिए कैसे किसान की आमदनी बढ़ाई जाए, ये खाका तैयार होगा.

उद्घाटन सत्र में आएंगे राजनाथ सिंह, समापन में नितिन गडकरी

इस 3 दिवसीय आयोजन के उद्घाटन सत्र में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल होंगे. साथ ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भी विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे, जबकि 13 अप्रैल को समापन सत्र में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी की उपस्थिति में क्षेत्र के लिए समग्र कृषि रोडमैप जारी किया जाएगा.