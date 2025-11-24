बच्ची से दुष्कर्म के विरोध में मंडीदीप में उबाल, लोग सड़कों पर उतरे, हाईवे पर 14 KM तक जाम
बच्ची से दुष्कर्म का आरोपी अभी भी फरार. लोगों का गुस्सा सातवें आसमान पर. बाजार बंद कराए. चक्काजाम के दौरान पुलिस का लाठीचार्ज.
भोपाल : रायसेन जिले के गौहरगंज थाना क्षेत्र में 21 नवंबर को 6 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद 23 साल का आरोपित सलमान फरार है. घटना को 90 घंटे से अधिक का समय बीत चुका है, लेकिन अब तक पुलिस आरोपी को नहीं पकड़ सकी है. इसके विरोध में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल समेत अन्य हिंदू संगठन बीते दो दिन से नर्मदापुरम नेशनल हाइवे जाम कर रहे हैं. तीसरे दिन सोमवार को गुस्साए लोगों की पुलिस से झड़प हो गई.
मंडीदीप से 11 मील तक नेशनल हाईवे जाम
मंडीदीप में नेशनल हाईवे बंद होने से करीब 14 किलोमीटर का लंबा जाम लगा गया. मंडीदीप से भोपाल की ओर 11 मील और औबेदुल्लागंज की ओर नाहर फैक्ट्री तक दोनों लेन में वाहनों की लंबी कतारें लग गईं. इधर, लाठीचार्ज के बाद मौके पर पुलिस के बड़े अधिकरी मौके पर पहुंचे. उन्होंने प्रदर्शनकारियों को समझाने की कोशिश की. प्रदर्शनकारी आरोपी को जल्द से जल्द पकड़ने का पुलिस पर दबाव बना रहे हैं.
ड्रोन से जंगलों में की जा रही सर्चिंग
रायसेन एसपी पंकज कुमार पांडेय ने बताया "आरोपी कुछ दिन पहले ही गौहरगंज आया था. वह सीहोर जिले का रहने वाला है. घटना के बाद से ही आरोपी को पकड़ने के लिए सभी थानों की पुलिस को अलर्ट कर दिया गया है. गोहरगंज, सलामतपुर, सुल्तानपुर समेत सीहोर जिले में उसकी सर्चिंग चल रही है. इसके लिए सड़कों पर लगे सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं. आरोपी की जंगलों में भी सर्चिंग की जा रही है. इसके लिए ड्रोन की मदद ली जा रही है."
आरोपी पर 20 हजार रुपये का इनाम घोषित
पुलिस अधिकारियों ने बताया "बीते 21 नवंबर को आरोपी ने 6 साल की मासूम को उसके घर चॉकलेट दिलवाने के बहाने ले गया. बाद में उसके साथ जंगल में दुष्कर्म किया और फरार हो गया. बच्ची की चीख-पुकार सुनकर लोगों ने उसे बचाया और अस्पताल में भर्ती कराया. वहीं गोहरगंज थाने में आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म और पाक्सो एक्ट समेत अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया है. आरोपी को जल्द पकड़ने के लिए डीआईजी नर्मदापुरम ने 20 हजार रुपये का इनाम भी घोषित किया है."
रायसेन जिले में लोगों का गुस्सा बढ़ा
21 नवंबर को घटना वाले दिन से ही इस मामले को लेकर सकल हिंदू समाज सक्रिय हो गया. रविवार को सुल्तानपुर, औबेदुललागंज समेत आसपास के बाजार बंद रहे. मंडीदीप में 3 दिन से सड़कों पर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं. सोमवार को प्रदर्शनकारी उग्र हो गए और पुलिस पर पत्थरबाजी करने लगे. वहीं फायर बिग्रेड और पुलिस की गाड़ियों पर तोड़फोड़ शुरू कर दी.
पुलिस ने मामला बढ़ता देख लाठीचार्ज शुरू कर दिया. लेकिन इससे मामला और बिगड़ गया. हालांकि बाद में वरिष्ठ अधिकारियों की समझाइश के बाद प्रदर्शनकारी शांत हुए. प्रदर्शन में स्थानीय विधायक सुरेंद्र पटवा भी शामिल हुए. उनके जाने के बाद भीड़ उग्र हुई.