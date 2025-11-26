ETV Bharat / state

रायसेन में बच्ची से दरिंदगी, मोहन यादव ने SP पंकज पाण्डेय को हटाया, आज मंडी में नीलामी बंद

रायसेन में 6 साल की बच्ची से दुष्कर्म मामले में मोहन यादव का एक्शन, आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने पर SP पंकज पाण्डेय को हटाया.

RAISEN INNOCENT GIRL MOLESTATION
रायसेन में बच्ची से दरिंदगी पर सीएम का एक्शन (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : November 26, 2025 at 7:04 AM IST

|

Updated : November 26, 2025 at 7:18 AM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

रायसेन: गौहरगंज थाना क्षेत्र में 21 नवंबर को 6 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म की वारदात हुई थी. घटना के बाद से 23 साल का आरोपित सलमान फरार है. घटना को 100 घंटे से अधिक का समय बीत चुका है, लेकिन अब तक पुलिस आरोपी को नहीं पकड़ सकी है. मामले को तूल पकड़ते हुए देख मुख्यमंत्री मोहन यादव ने रात 8:15 बजे पीएचक्यू में डीजीपी, डीआईजी, इंटेलिजेंस, पुलिस कमिश्नर भोपाल समेत उच्च अधिकारियों की बैठक ली.

रायसेन एसपी पंकज पांडे को हटाया
इस दौरान रायसेन में बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने पर उन्होंने नाराजगी जताई. साथ ही चक्काजाम पर पुलिस की ढीली कार्रवाई से भी वह नाराज दिखे. मामले में एक्शन लेते हुए सीएम मोहन यादव ने रायसेन एसपी पंकज पांडे को हटाकर मुख्यालय अटैच करने के निर्देश दिए हैं. आज बुधवार को घटना के विरोध में मंडीदीप और औबैदुल्लागंज मंडी में नीलामी बंद रहेगी. वही रायसेन में हुई घटना के बाद मिसरोद में हुए चक्का जाम के मामले में मिसरोद टीआई को भी हटा दिया गया है.

मोहन यादव ने SP पंकज पाण्डेय को हटाया (ETV Bharat)

कड़ाके की ठंड में परिजन और ग्रामीणों का धरना प्रदर्शन
घटना के विरोध में कड़ाके की ठंड के बीच युवतियों और महिलाएं धरने से नहीं उठ रही हैं. वहीं विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल समेत अन्य हिंदू संगठन बीते 4 दिन से अपना विरोध जता रहे हैं. सोमवार को गुस्साए लोगों की पुलिस से झड़प हो गई थी. रविवार को सुल्तानपुर, औबेदुललागंज समेत आसपास के बाजार बंद रहे.

सोमवार को लोगों के विरोध के चलते मंडीदीप में नेशनल हाईवे बंद होने से करीब 14 किलोमीटर का लंबा जाम लगा गया था. मंडीदीप से भोपाल की ओर 11 मील और औबेदुल्लागंज की ओर नाहर फैक्ट्री तक दोनों लेन में वाहनों की लंबी कतारें लग गईं थी. इधर, लाठीचार्ज के बाद मौके पर पुलिस के बड़े अधिकरी मौके पर पहुंचे. उन्होंने प्रदर्शनकारियों को समझाने की कोशिश की. प्रदर्शनकारी आरोपी को जल्द से जल्द पकड़ने का पुलिस पर दबाव बना रहे हैं. वही पुलिस ने मामला बढ़ता देख लाठीचार्ज शुरू कर दिया. लेकिन इससे मामला और बिगड़ गया. हालांकि बाद में वरिष्ठ अधिकारियों की समझाइश के बाद प्रदर्शनकारी शांत हुए थे. प्रदर्शन में स्थानीय विधायक सुरेंद्र पटवा भी शामिल हुए. उनके जाने के बाद भीड़ उग्र हो गई थी.

मुख्यमंत्री ने भोपाल पुलिस कमिश्नर से किया जवाब तलब
मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की कानून व्यवस्था को लेकर हुई समीक्षा बैठक में बीजेपी के अलावा एडीसी इंटेलिजेंस भोपाल के पुलिस कमिश्नर और अन्य अधिकारी मौजूद थे. मुख्यमंत्री ने बैठक के द्वारा रायसेन के मामले को लेकर आरोपी की गिरफ्तारी न होने पर कड़ी नाराजगी जताई. मुख्यमंत्री ने मंडीदीप में चक्का जाम को लेकर पुलिस की ढीली कार्रवाई पर भी नाराजगी जाहिर की. उधर राजधानी भोपाल में हो रही लगातार अपराधी के वारदातों को लेकर मुख्यमंत्री ने भोपाल पुलिस कमिश्नर से जवाब तलब किया.

सड़कों पर दिखाई देनी चाहिए पुलिस
मुख्यमंत्री ने राजधानी भोपाल में हुई एक-एक वारदातों को लेकर पुलिस कमिश्नर से जानकारी मांगी. बैठक में मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए की आपराधिक वारदातों पर लगाम लगाने के लिए पुलिस सड़कों पर दिखाई देनी चाहिए. पुलिस की अगस्त और पेट्रोलिंग बढ़ाई जाए. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि किसी भी मामले में ढीलाई को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. अधिकारी भी फील्ड में जाए और निरीक्षण करें लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए.

चार दिन में भी पुलिस नहीं पकड़ पाई आरोपी को
रायसेन जिले के गौहरगंज में 6 साल की बच्ची से दुष्कर्म के मामले में आरोपी की गिरफ्तारी पुलिस पिछले चार दिन में भी नहीं कर पाई. इसकी विरोध में लोगों ने हाईवे पर जाम कर दिया. इसके बाद 35 किलो मीटर लंबा जाम लग गया. जाम से नेशनल हाईवे 46 पर यातायात पूरी तरह से थम गया. उधर पीड़ित बच्ची का इलाज राजधानी भोपाल में चल रहा है पिछले दिनों केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी पीड़ित परिवार से मिलने अस्पताल पहुंचे थे.

6 साल की बच्ची से दुष्कर्म
घटना गौहरगंज थाना क्षेत्र की है. शुक्रवार रात को आरोपी सलमान ने 6 साल की बच्ची को लॉलीपॉप का लालच दिया और उसे अपने साथ जंगल में सुनसान जगह ले गया, जहां उसके साथ दरिंदगी की घटना को अंजाम दिया. वारदात के बाद आरोपी फरार हो गया. परिजन घायल हालत में बच्ची को ओबेदुल्लागंज अस्पताल लेकर गए. हालत गंभीर होने पर उसे इलाज के लिए भोपाल एम्स में भर्ती कराया गया है. जहां बच्ची की हालत स्थिर बताई जा रही है. बताया जा रहा है कि ओबेदुल्लागंज अस्पताल में बच्ची को रेफर करने के लिए 2 घंटे तक एंबुलेंस नहीं मिली थी. जिस पर जिला चिकित्सा अधिकारी ने ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर को हटा दिया है. पुलिस ने आरोपी पर 20 हजार रुपए का इनाम भी रखा है.

Last Updated : November 26, 2025 at 7:18 AM IST

TAGGED:

RAISEN NEWS
MOHAN YADAV ON RAISEN MOLESTED CASE
RAISEN SP PANKAJ PANDEY REMOVED
GIRL MOLESTED PEOPLES PROTEST
RAISEN INNOCENT GIRL MOLESTATION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

T20 विश्व कप विजेता महिला ब्लाइंड टीम में मध्य प्रदेश की 3 खिलाड़ी, सुनीता के गांव में जश्न

बीना सिविल अस्पताल में डॉक्टर और अटेंडर के बीच 'दंगल', घटना का वीडियो आया सामने

इस Gen Z के खतरनाक मंसूबे, पढ़ने-लिखने की उम्र में बनाया गिरोह, नाम रखा गैंग 02

कमलनाथ के नाम ऊपर बीजेपी सांसद का पोस्टर, कांग्रेस ने कर दी धुलाई, निगम को किया चैलेंज

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.