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कारगिल से कन्याकुमारी दो टार्जन की नॉनस्टॉप दौड़, पहाड़ी चढ़ाई और गर्मी को 55 दिन में देंगे मात

रायसेन के विवेक और इंदौर के कार्तिक अप्रैल के अंत में शुरू करेंगे 4200 किमी की दौड़, कारगिल से कन्याकुमारी तक होंगी कई चुनौतियां.

VIVEK KARTIK RUN KARGIL KANYAKUMARI
मध्य प्रदेश के 2 टार्जन कारगिल से कन्याकुमारी लगाएंगे दौड़ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 27, 2026 at 4:35 PM IST

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Updated : April 27, 2026 at 4:56 PM IST

4 Min Read
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रायसेन: कारगिल की बेहद बर्फीली ठंड से लेकर कन्याकुमारी की तपती गर्मी तक रायसेन और इंदौर के दो लड़के दौड़ते हुए जाएंगे. रायसेन के अल्ट्रा रनर विवेक भदौरिया और इंदौर के कार्तिक जोशी रोजाना 84 किलोमीटर दौड़ते हुए 55 दिनों में 4200 किलोमीटर का सफर पूरा कर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएंगे. 28 अप्रैल से शुरू होने वाली यह दौड़ अब तक की उनकी सबसे बड़ी और मुश्किल भरी होगी. यह कारनामा करने वाले वे सबसे कम उम्र के भारतीय धावकों में से एक होंगे. उनके दौड़ की शुरुआत कारगिल से होगी.

4200 किमी दौड़, कई चुनौतियां

कारगिल से श्रीनगर के बीच उन्हें जोजिला दर्श पार करना होगा. इसकी ऊंचाई करीब 11600 फीट है. इस हिस्से में अक्सर ऑक्सीजन की कमी होती है. तेज ठंडी हवाएं और 1200 से 1500 मीटर तक की सीधी चढ़ाई, इस दौड़ को बेहद कठिन बना देती है. 4200 किमी की दौड़ के दौरान अनुमान है कि कार्तिक और विवेक को 45 से 55 मीटर तक की चढ़ाई झेलनी पड़ेगी, जो सीधे पहाड़ चढ़ने जितनी कठिन मानी जाती है.

VIVEK KARTIK RUN KARGIL KANYAKUMARI
रायसेन के विवेक भदौरिया (Photo credit Vivek Karthik)

पहाड़ी रास्ते, समुद्री इलाका, सीधी चढ़ाई

विवेक ने बताया कि "इस लंबी और कठिन दौड़ में बर्फीली ठंड से लेकर तेज गर्मी तक, पहाड़ी रास्तों, मैदानी सड़कों और समुद्री इलाकों से गुजरना होगा. दौड़ 7 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों से होकर गुजरेगी. इसमें रास्ते में 37 बड़े शहर, 120 से 150 कस्बे और 900 से ज्यादा गांव आएंगे." कार्तिक अब तक 15 से अधिक राज्यों में 130 से ज्यादा मैराथन और अल्ट्रा मैराथन दौड़ चुके हैं.

इंदौर के कार्तिक साउथ अफ्रीका में जीत चुके हैं मेडल

कार्तिक साउथ अफ्रीका में 96 साल के इतिहास में सिल्वर मेडल जीतने वाले पहले भारतीय धावक रहे हैं. वे अमेरिका में होने वाली वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए तीन बार क्वालिफाई भी कर चुके हैं. जबकि विवेक भी भारत की कई अल्ट्रा मैराथन सफलता पूर्वक पूरी कर चुके हैं. वे रायसेन से निकलने वाले पहले खिलाड़ी हैं, जिन्होंने ये उपलब्धि हासिल की है.

RAISEN VIVEK RUN 4200 KM IN 55 DAYS
इंदौर के कार्तिक जोशी (Photo credit Vivek Karthik)

सेना में भर्ती होना चाहते थे विवेक, स्टेडियम के लिए 65 किमी दौड़े थे

रायसेन के देवरी तहसील के छोटे से गांव खेर पिपरिया निवासी विवेक भदौरिया सेना में भर्ती होना चाहते थे. जिसके लिए वे रोज 5 से 10 किलोमीटर रनिंग करते थे, लेकिन अब वे बिना रुके 70 किलोमीटर की रनिंग करने लगे हैं. विवेक का लक्ष्य देश के सबसे लंबी दूरी का धावक बनना है. बेहद गरीब परिवार से आने वाले विवेक 2022 में स्टेडियम की मांग लेकर अपने गांव से बरेली एसडीएम के दफ्तर तक 65 किलोमीटर दौड़ते हुए पहुंचे थे.

INDORE RUNNER KARTIK JOSHI
कारगिल से कन्याकुमारी दौड़ेंगे दो रनर (Photo credit Vivek Karthik)

वे देशभर में होने वाली कई मैराथन में हिस्सा ले चुके हैं. विवेक भदौरिया बताते हैं कि "जब देश में कोरोना का संकट आया था, तब वह आर्मी की तैयारी कर रहे थे. ताकि वह सेना में भर्ती हो सकें और अपने परिवार को गरीबी से बाहर निकाल सकें. पर उनकी लंबाई आर्मी के मापदंडों के अनुसार न होने के चलते उनको सेलेक्ट नहीं किया गया. विवेक कहते हैं कि वे दौड़ने के बाद 80 से 90 किलोमीटर तक साइकिल चला लेते हैं और डेढ़ से 2 किलोमीटर तक तैराकी भी कर लेते हैं."

मंत्री प्रहलाद पटेल ने अपने आवास पर रखा, उठा रहे पूरा खर्च

विवेक के इस हुनर से प्रभावित होकर पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल ने विवेक को भोपाल स्थित अपने आवास पर रहने के लिए बुला लिया और तैयारी का पूरा खर्च उठा रहे थे. विवेक अल्ट्रा रनर बनना चाहते हैं. इसके लिए वे बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी ग्राउंड में प्रैक्टिस कर रहे थे. विवेक ने बेंगलुरु में हाई अल्ट्रा मैराथन में लगातार 100 किलोमीटर की दौड़ में हिस्सा लेकर सफलतापूर्वक इसे पूरा करने के साथ ही इंदौर में तिरंगा स्टेडियम रन के लिए लगातार 3 घंटे दौड़ लगाई थी.

INDORE RUNNER KARTIK JOSHI
रनिंग करते विवेक (Photo credit Vivek Karthik)

बरमान से गोटेगांव तक लगातार 70 किलोमीटर की दौड़ उन्होंने बिना रुके पूरी की थी. प्रैक्टिस के दौरान वह कई क्षेत्रों में 50 से 60 किलोमीटर की दूरी बिना रुके तय करते रहते हैं.

Last Updated : April 27, 2026 at 4:56 PM IST

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