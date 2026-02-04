ETV Bharat / state

डिजिटल तकनीक से सजेगा भीमबेटका, इतिहास का अहसास कराएगा रॉक आर्ट ईको पार्क म्यूजियम

अक्सर पर्यटक भीमबेटका जाते तो हैं, लेकिन वे 10 किलोमीटर के दायरे और सात पहाड़ियों में फैले सभी 750 शैलाश्रयों को नहीं देख पाते. वर्तमान में केवल 15 शैलाश्रय ही आम जनता के लिए खुले हैं. लेकिन अब 19 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला यह म्यूजियम इस दूरी को मिटा देगा.

रायसेन: मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भीमबेटका जल्द ही एक नए और हाई-टेक अवतार में नजर आने वाली है. राज्य पर्यटन निगम यहां देश का पहला अस्थायी 'रॉक आर्ट ईको पार्क म्यूजियम' विकसित करने जा रहा है. इससे भीमबेटका वैश्विक पर्यटन मानचित्र पर मध्य प्रदेश को नई पहचान दिलाएगा.

इस म्यूजियम की 3 बड़ी खासियतें

सब कुछ एक छत के नीचे: जावरा, विनयका और लाखा जुआर जैसे दुर्गम इलाकों में छिपे दुर्लभ शैल-चित्रों की हूबहू नकल (रेप्लिका) यहाँ प्रदर्शित की जाएगी.

डिजिटल और AI का जादू: यह कोई पारंपरिक ईंट-पत्थर का हॉल नहीं होगा. यहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), ऑडियो-वीडियो और पुरातत्वविदों की कमेंट्री के जरिए आदिमानव के दौर को जीवंत किया जाएगा.

ईको-फ्रेंडली डिजाइन: 1.12 हेक्टेयर में बनने वाला यह पार्क पूरी तरह अस्थायी सामग्री से बनेगा, ताकि प्रकृति को नुकसान न पहुंचे और पर्यटकों को गुफाओं जैसा मूल परिवेश ही महसूस हो.

हाई-टेक अवतार में नजर आएगा भीमबेटका (ETV Bharat)

वर्ष 2028 तक तैयार होने वाले इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य भीमबेटका की प्राचीन कला को आधुनिक तकनीक के साथ जोड़कर वैश्विक पर्यटन मानचित्र पर एक नई पहचान दिलाना है. अब इतिहास को सिर्फ देखना नहीं, बल्कि उसे महसूस करना भी मुमकिन होगा. मध्य प्रदेश टूरिज्म इस म्यूजियम से एमडी डॉ. इलैया राजा टी ने जानकारी देते हुए बताया कि, ''टूरिस्ट अनदेखे शैलचित्र भी देख सकेंगे, स्वीकृति मिल चुकी है. जल्द कार्य शुरू होंगे.''

30 हजार साल पुराने शैल चित्र (ETV Bharat)

2003 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर किया घोषित

मध्य प्रदेश में स्थित बिंदु पहाड़ियों की तलहटी के दक्षिण पूर्व में स्थित ऐतिहासिक भीमबेटका की गुफाएं हैं. इस धरोहर का बड़ा ऐतिहासिक महत्व है. इस स्थान पर मिलने वाले शैल चित्र 10000 वर्ष से लेकर 30000 वर्ष पुराने माने जाते हैं. 2003 में यूनेस्को द्वारा इस विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था. दंतकथाओं के अनुसार, महाभारत के पात्र भी से इस स्थान का नाम जुड़ा है, जिन्होंने यहां विश्राम किया था. इसलिए इस स्थान का नाम भीमबेटका रखा गया है.

पुरातत्वविद डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर ने 1957 से 1958 के बीच यहां यात्रा की थी. जहां उन्हें यात्रा के दौरान बड़े पत्थर और गुफाएं दिखाएं दी थी. भीमबेटका में मौजूद गुफाओं में हाथ से बनाए गए औजार, प्राचीन किले की दीवारें अन्य पुरातत्व साक्ष मिलते हैं. साथ ही यहां पर आदिमानव काल की संस्कृति के विकास और आध्यात्मिक अभिव्यक्ति को भी देखा जा सकता है.