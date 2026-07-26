रायसेन में हार्डवेयर व्यापारी की धारदार हथियार से हत्या, भाई ने किसी तरह भागकर बचाई जान
रायसेन में दुकान से घर लौट रहे व्यापारी की रास्ते में रोककर हत्या, बाइक सवार बदमाशों ने घटना को दिया अंजाम. पुलिस जांच में जुटी.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : July 26, 2026 at 8:50 PM IST
रायसेन: सांची थाना क्षेत्र में एक व्यापारी की हत्या के बाद सनसनी फैल गई. शनिवार रात हार्डवेयर व्यापारी के ऊपर 3 अज्ञात बदमाशों ने रास्ता रोककर धारदार हथियार से हमला कर दिया. रविवार को अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई. इस प्राणघातक हमले में व्यापारी का एक हाथ कट गया तो वहीं शरीर पर कई गंभीर वार किए. पुलिस मामले की जांच में जुटी है वहीं सभी आरोपी फरार हैं.
बाइक सवार बदमाशों ने तलवार से किया हमला
एसडीओपी प्रतिभा शर्मा ने बताया, "सांची थाना क्षेत्र में शनिवार रात 9 बजे मेढ़की निवासी 26 वर्षीय राकेश लोधी की 3 अज्ञात बाइक सवार बदमाशों ने तलवार से हमला कर हत्या कर दी. राकेश लोधी सलामतपुर तिराहे से अपनी हार्डवेयर की दुकान बंद कर अपने भाई के साथ घर लौट रहे थे, तभी रास्ते में बदमाशों ने रास्ता पूछने के बहाने उन्हें रोका और फिर सुनसान जगह पर बाइक अड़ाकर तलवार से हमला कर दिया."
राकेश के सिर, हाथ और शरीर पर तलवार से कई जगह ताबड़तोड़ वार किए गए. हमले में राकेश का एक हाथ का पंजा भी कट गया और वह गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर पड़े.
भाई ने किसी तरह भागकर बचाई जान
घटना के दौरान बाइक पर सवार राकेश का भाई बबलेश लोधी किसी तरह वहां से जान बचाकर भागा और परिजन को सूचना दी. इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई और गंभीर रूप से घायल राकेश को हमीदिया अस्पताल भोपाल ले जाया गया. जहां इलाज के दौरान रविवार को राकेश की मौत हो गई. सबसे दुखद बात यह है कि राकेश की शादी इसी साल 12 मई को हुई थी. हत्या की वजह अभी तक सामने नहीं आ पाई है.
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पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर शुरू की जांच
सांची थाना पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया है. एसडीओपी प्रतिभा शर्मा ने बताया, " पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश के लिए कई टीमें गठित की गई हैं. मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है."