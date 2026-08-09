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रायसेन में बदतर है सरकारी शिक्षा की हालत, 51 से ज्यादा स्कूल जर्जर, 20 के पास भवन नहीं

रायसेन के सरकारी स्कूलों की हालत खराब, जर्जर हालत में 51 से ज्यादा सरकारी स्कूल, जबकि 20 से ज्यादा स्कूलों के पास नहीं है भवन. ऐसे कैसे संवरेगा बच्चों का भविष्य. अमित दुबे की रिपोर्ट.

RAISEN GOVT SCHOOLS POOR CONDITION
रायसेन में बदतर है सरकारी शिक्षा की हालत (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 9, 2026 at 6:34 PM IST

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रायसेन: "जान है तो जहान है" की कहावत मध्य प्रदेश के रायसेन के सरकारी स्कूलों पर पूरी तरह सटीक बैठती है. जहां बच्चे अपनी जान जोखिम में डालकर जर्जर और खतरनाक इमारतों के साये में पढ़ाई करने को मजबूर हैं. जिले में 51 से अधिक सरकारी स्कूल भवन जर्जर हालत में हैं, जबकि 20 से ज्यादा स्कूलों के पास अपने भवन ही नहीं हैं. कई स्कूलों में स्थिति इतनी बदतर है कि बारिश के दिनों में छतों से पानी टपकता है, जिससे बच्चों का वहां बैठना मुश्किल हो जाता है. कई बार मजबूरी में शिक्षकों को स्कूल की छुट्टी तक करनी पड़ती है.

मरम्मत के प्रस्ताव ठंडे बस्ते में

जिला शिक्षा केंद्र द्वारा 300 से अधिक जर्जर स्कूल भवनों की मरम्मत और पुनर्निर्माण के लिए राज्य शिक्षा केंद्र को प्रस्ताव भेजे गए थे, लेकिन इनमें से मात्र कुछ ही स्कूलों की मरम्मत और नवनिर्माण कार्यों को मंजूरी मिली है. जबकि 300 से अधिक स्कूलों के प्रस्ताव अभी भी लंबित हैं. इससे बच्चों के जीवन पर हर समय खतरा मंडरा रहा है. राज्य शिक्षा केंद्र के सब इंजीनियर विनोद राजपूत ने बताया कि "325 स्कूलों की मरम्मत और 10 भवनों के पुनर्निर्माण के लिए बजट मांगा गया था, जिसमें से हाल ही में कुछ ही स्कूलों की मरम्मत और दो नए भवनों की स्वीकृति मिली है. बजट मिलते ही आगे के कार्य किए जाएंगे.

RAISEN GOVT SCHOOL NO BUILDING
रायसेन में जर्जर हालत में सरकारी स्कूल (ETV Bharat)

राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त स्कूल की दुर्दशा

जिले के उस स्कूल की स्थिति भी दयनीय है, जिसके शिक्षक नीरज सक्सेना को वर्ष 2022 में बेहतर शिक्षा और नवाचार के लिए 'राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार' मिल चुका है और 2020 में इस्पात मंत्रालय इस पर एक डॉक्यूमेंट्री भी बना चुका है. करीब 100 छात्र संख्या वाले इस स्कूल में बैठने के लिए मात्र दो ही कमरे हैं, जिनकी क्षमता सिर्फ 40 बच्चों की है. जगह की कमी के चलते शिक्षकों को मजबूरन बच्चों को पेड़ों के नीचे पढ़ाना पड़ता है, जबकि बारिश के मौसम में छोटे कमरों में भीड़ के कारण पढ़ाई बुरी तरह प्रभावित होती है. शिक्षक नीरज सक्सेना का कहना है कि "उन्होंने दो अतिरिक्त कक्षाओं के लिए वरिष्ठ अधिकारियों को कई बार पत्र लिखे हैं, लेकिन अब तक समाधान नहीं हुआ है."

RAISEN GOVT SCHOOL NO BUILDING
स्कूल बिल्डिंग को लेकर पत्र (ETV Bharat)

दलान और आंगन में चल रहा भविष्य

जिले के ऐटखेड़ी ग्राम के अंतर्गत आने वाले उमरई टोला प्राथमिक स्कूल का हाल तो और भी बेहाल है. भवन न होने के कारण यहां के लगभग 20 बच्चे किसी अन्य व्यक्ति के घर की दलान या कभी आंगन में पढ़ाई करने को मजबूर हैं. शिक्षक द्वारा कई बार आवेदन देने के बावजूद बजट स्वीकृत न होने के कारण स्कूल को अपना भवन नहीं मिल पाया है, जिससे यह वैकल्पिक व्यवस्थाओं के सहारे ही संचालित हो रहा है.

यही स्थित उड़ागिरी संकुल के थवरी व ईतखेड़ी संकुल के बाबानबाडा स्कूल की है. जहां नौनिहाल शिक्षा के लिये अपने भवन को तरस रहा है. जिले के 300 से अधिक स्कूल भवनों की मरम्मत और जर्जर हो चुके स्कूल भवनों के पुनर्निर्माण के संबंध में जब राज्य शिक्षा केंद्र के सब इंजीनियर विनोद राजपूत से बात की गई तो उन्होंने बताया कि "जिले के 325 स्कूल भवनों की मरम्मत और जर्जर हो चुके 10 भावनाओं के पुनर्निर्माण के लिए राज शिक्षा केंद्र से बजट मांगा गया था.

हाल ही में जो स्कूलों की मरम्मत और दो नए भवनों के निर्माण की स्वीकृति मिली है, इसके लिए पत्राचार जारी है. जैसे ही बजट प्राप्त होगा. उनकी मरम्मत और नव निर्माण के काम किए जाएंगे."

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