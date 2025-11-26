ETV Bharat / state

रायसेन के गौहरगंज में नहीं थम रहा गुस्सा, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस छोड़ी, लाठीचार्ज

रायसेन जिले के गौहरगंज थाना क्षेत्र में 21 नवंबर को 6 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद 23 साल का आरोपी सलमान फरार है. घटना को 100 घंटे से अधिक का समय बीत चुका है, लेकिन अब तक पुलिस आरोपी को नहीं पकड़ सकी है. इसके विरोध में बुधवार को स्कूल प्रांगण में सकल हिंदू समाज ने इकट्ठा होकर विरोध प्रदर्शन किया. प्रदर्शन में बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे. लोगों की मांग है कि आरोपी को जल्द से जल्द पकड़कर फांसी की सजा दी जाए.

रायसेन : रायसेन जिले के गौहरगंज पुलिस थाना क्षेत्र में 6 वर्ष की मासूम से दरिंदगी करने वाला आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है. वहीं, दूसरी ओर आरोपी को नहीं पकड़े जाने से लोगों का गुस्सा शांत होने का नाम नहीं ले रहा है. लगातार पांचवें दिन लोगों का उग्र प्रदर्शन जारी है. लोगों को तितर-बितर करने के लिए बुधवार को भी पुलिस ने लाठचार्ज किया. इसके बाद भी लोग सड़कों पर डटे हैं.

इस बीच प्रदर्शन उग्र हो गया. इसके देखते हुए पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे, फिर लाठीचार्ज कर प्रदर्शन कर रहे लोगों को मौके से खदेड़ने की कोशश की. कड़ाके की ठंड के बीच युवतियां, बच्चियां और महिलाएं धरने पर बैठी हुई हैं. वहीं विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल समेत अन्य हिंदू संगठन बीते 5 दिन से अपना विरोध जता रहे हैं. गौहरगंज में स्थानीय हिंदू संगठनों के साथ जिलेभर में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं. रायसेन जिले के ग्राम नकतर में भी बंद का आह्वान किया गया.

डीआईजी बोले- हल्का बल प्रयोग करना पड़ा

गौहरगंज में सोमवार को भी गुस्साए लोगों की पुलिस से झड़प हो गई थी. सोमवार को मंडीदीप में नेशनल हाइवे बंद होने से करीब 14 किलोमीटर का लंबा जाम लगा गया था. मंडीदीप से भोपाल की ओर 11 मील और औबेदुल्लागंज की ओर नाहर फैक्ट्री तक दोनों लेन में वाहनों की लंबी कतारें लग गईं थी.

डीआईजी प्रशांत खरे ने बताया ठशांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन किया गया. इसके बाद कुछ लोगों ने हाइवे पर चक्काजाम करने की कोशिश की. पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर उन्हें हटा दिया है. अब स्थिति कंट्रोल में है."

रायसेन के एसपी को हटाया, पंकज गुप्ता को जिम्मेदारी

वहीं, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मंगलवार रात 8:15 बजे पीएचक्यू में डीजीपी, डीआईजी इंटेलिजेंस, पुलिस कमिश्नर भोपाल समेत उच्च अधिकारियों की बैठक ली. उन्होंने पुलिस की ढीली कार्रवाई पर नाराजगी जताई. इसके बाद रायसेन एसपी पंकज पांडे को हटाकर मुख्यालय अटैच करने का आदेश जारी हुआ. अब पंकज गुप्ता रायसेन के नये एसपी होंगे.