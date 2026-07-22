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जालसाजों ने मृत किसान के नाम पर 1.35 करोड़ का लोन लिया, बैंक मैनेजर शक के घेरे में

रायसेन के औबेदुल्लागंज में फर्जी लोन मामले की जांच शुरू. मृत किसान के नाम पर फर्जी दस्तावेज से जमीन बैंक में गिरवी रखी.

Raisen bank loan scam
मृत किसान के नाम पर बैंक से सवा करोड़ का लोन लिया (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 22, 2026 at 4:47 PM IST

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Updated : July 22, 2026 at 6:40 PM IST

3 Min Read
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रायसेन : रायसेन के राजपुरा गांव में बड़ी फर्जीवाड़ा सामने आया है. जालसाजों ने जमीन के फर्जी कागजात तैयार कर बैंक मैनेजर की मिलीभगत से सवा करोड़ से ज्यादा लोन पास करा लिया. जालसाजों ने इसमें से 35 लाख रुपये अपने खाते में भी जमा करा लिए. जैसे ही मृतक किसान के बेटों को पटवारी से इसकी सूचना मिली तो वे सीधे बैंक पहुंचे. बैंक स्टाफ ने पीड़ित दोनों भाइयों को बरगलाने का प्रयास किया. थक-हारकर पीड़ित दोनों भाई एडिशनल एसपी के पास पहुंचे और ठगी की पूरी कहानी सुनाई. मामला ओबेदुल्लागंज के एक सरकारी बैंक से जुड़ा है.

15 एकड़ जमीन फर्जी तरीके से बंधक रखी

पीड़ित किसान लाल साहब राय और मेघराज राय ने पुलिस को दी शिकायत में बताया "उनके पिता की मौत 27 साल पहले हो चुकी है. अधिकांश जमीन दोनों बेटे अपने नाम करा चुके हैं. लेकिन पिता की 15 एकड़ जमीन का नामांतरण का मामला अभी प्रक्रिया में है. इसी 15 एकड़ जमीन को फर्जी तरीके से बैंक में गिरवी रखकर 1 करोड़ 35 लाख रुपये का लोन पास कराया गया. जालसाजों ने उनके पिता के नाम के फर्जी दस्तावेज लगाकर बैंक की मिलीभगत से फर्जीवाड़ा किया."

पटवारी की सूचना पर लोन का फर्जीवाड़ा खुला (ETV BHARAT)

पटवारी की सूचना पर फर्जीवाड़ा खुला

राजपुरा के पटवारी ने भोपाल में रहने वाले दोनों भाइयों को जानकारी दी कि आपकी जमीन बैंक में बंधकर रखकर सवा करोड़ रुपये से ज्यादा का लोन पास कराया गया है. पटवारी की सूचना पर दोनों भाइयों के पैरों तले जमीन खिसक गई. पीड़त किसान लाल साहब राय और मेघराज राय तुरंत औबेदुल्लाागंज स्थित सरकारी बैंक की शाखा पहुंचे. पीड़ित भाइयों का कहना है कि बैंक मैनेजर ने पहली तो उनकी बात नहीं सुनी. ज्यादा जोर देने पर दूर से फर्जी दस्तावेज दिखा दिए, जिनके आधार पर लोन पास कराया गया.

बैंक मैनेजर पर मिलीभगत का आरोप

जब पीड़ित दोनों भाइयों ने ये दस्तावेज या इनकी कॉपी बैंक मैनेजर से मांगी तो उन्होंने देने से इनकार कर दिया. पीड़ितों का सवाल है "बैंक ने बगैर भौतिक सत्यापन के लोन कैसे पास कर दिया. उन्हें बैंक मैनेजर की भूमिका पर शक है. ये फर्जीवाड़ा बगैर मिलीभगत के नहीं हो सकता." मामले की गंभीरता को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दीपक नायक ने औबेदुल्लागंज थाना प्रभारी को मामले की बारीकी से जांच करने के निर्देश दिए.

लोन की राशि किस खाते में, इसकी जांच जारी

एएसपी दीपक नायक का कहना है "इस मामले में ये जांच की जा रही है कि लोन की राशि किस खाते में जमा हुई. किन दस्तावेजों के आधार पर लोन मंजूर किया गया. लाभार्थी का पता चलने के बाद स्पष्ट हो जाएगा कि बैंक के किस कर्मचारी की इस मामले में प्रत्यक्ष भूमिका है. जांच में जो भी दोषी मिलेगा, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी." इस मामले में जब बैंक मैनेजर से ईटीवी भारत संवाददाता ने बात करना चाही तो उन्होंने किसी भी सवाल का जवाब देने से इनकार कर दिया. उनका कहना है "उन्हें जवाब देने का अधिकार नहीं है."

Last Updated : July 22, 2026 at 6:40 PM IST

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