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लैब में खुलेगी हाथी के जबड़े की कुंडली, लखनऊ, पुणे के एक्सपर्ट खुदाई करवाकर ले गए अपने साथ

लैब में खुलेगी हाथी के जबड़े की कुंडली ( ETV Bharat GFX )

रायसेन: सदियों से अपने गर्भ में प्राचीन सभ्यता और जीवों के अनसुलझे रहस्यों को समेटे नर्मदा घाटी एक बार फिर सुर्खियों में है. रायसेन जिले में नर्मदा नदी के किनारे पतई घाट में हाथी के जबड़े का जीवाश्म मिला है. इस जीवाश्म को प्रागैतिहासिक काल के हाथी का जीवाश्म माना जा रहा है. इस जीवाश्म में हाथी के निचले जबड़े और दांतों के अवशेष हैं.

10 नवंबर को जीवाश्म मिलने के बाद आज शनिवार को भोपाल के साथ लखनऊ और पुणे से विशेषज्ञों की टीम पतई पहुंची. एएसआई के विशेषज्ञों ने अपनी मौजूदगी में इस जीवाश्म की खुदाई कर उसे निकलवाया और जांच के लिए अपने साथ ले गई. पुणे से पहुंचे डेक्कन कालेज विद्यापीठ के प्रोफेसर विजय साठे और लखनऊ से पहुंची डॉ. अंजलि त्रिवेदी की निगरानी में उसे सुरक्षित तरीके से पैक किया गया.