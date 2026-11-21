लैब में खुलेगी हाथी के जबड़े की कुंडली, लखनऊ, पुणे के एक्सपर्ट खुदाई करवाकर ले गए अपने साथ
रायसेन के पतई में मिले हाथी के जबड़े के जीवाश्म को विशेषज्ञ टीम के सामने मिट्टी से खोदकर निकाला गया. आलोक कुमार श्रीवास्तव के साथ अमित दुबे की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 21, 2026 at 8:11 PM IST
रायसेन: सदियों से अपने गर्भ में प्राचीन सभ्यता और जीवों के अनसुलझे रहस्यों को समेटे नर्मदा घाटी एक बार फिर सुर्खियों में है. रायसेन जिले में नर्मदा नदी के किनारे पतई घाट में हाथी के जबड़े का जीवाश्म मिला है. इस जीवाश्म को प्रागैतिहासिक काल के हाथी का जीवाश्म माना जा रहा है. इस जीवाश्म में हाथी के निचले जबड़े और दांतों के अवशेष हैं.
10 नवंबर को जीवाश्म मिलने के बाद आज शनिवार को भोपाल के साथ लखनऊ और पुणे से विशेषज्ञों की टीम पतई पहुंची. एएसआई के विशेषज्ञों ने अपनी मौजूदगी में इस जीवाश्म की खुदाई कर उसे निकलवाया और जांच के लिए अपने साथ ले गई. पुणे से पहुंचे डेक्कन कालेज विद्यापीठ के प्रोफेसर विजय साठे और लखनऊ से पहुंची डॉ. अंजलि त्रिवेदी की निगरानी में उसे सुरक्षित तरीके से पैक किया गया.
भोपाल की लैब में होगी प्रारंभिक जांच
प्रारंभिक जांच के लिए जीवाश्म को सबसे पहले भोपाल की प्रयोगशाला में भेजा जाएगा. यहां परीक्षण और विश्लेषण के बाद विशेषज्ञ तय करेंगे कि विस्तृत वैज्ञानिक जांच के लिए इसे लखनऊ स्थित बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट भेजा जाए या पुणे में शोध किया जाए. इस जीवाश्म पर एएसआई की टीम के साथ डॉ. अंजलि त्रिवेदी की टीम और पुणे से आए जीवाश्म शास्त्र के प्रोफेसर विजय साठे संयुक्त रूप से अध्ययन करेंगे.
पतई में मिले हाथी के जबड़े की लंबाई करीब 75 सेंटीमीटर और चौड़ाई 25 सेंटीमीटर है. जबड़े में दाढ़ें एक-दूसरे के समानांतर 7 से 9 पंक्तियों में दिखाई देती हैं. इस संरचना में एक तरफ 11 और दूसरी तरफ 7 दांत जैसी आकृतियां उभरी हुई हैं. इस जीवाश्म में दांत ऊंचे और उभरे हुए हैं. इसके अलावा जबड़े का निचला हिस्सा यानी ठुड्डी चौड़ी है.
जीवाश्म को लेकर विशेषज्ञ टीम का दावा
विशेषज्ञों की प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, यह जीवाश्म करीब 4 से 5 लाख वर्ष पुराना भी हो सकता है. इसकी बनावट और दांतों की संरचना के आधार पर इसे पेलियोलेक्सोडोन (Palaeoloxodon) प्रजाति का माना जा सकता है लेकिन जांच के बाद सही जानकारी सामने आएगी. उन्होंने बताया कि, प्रागैतिहासिक काल में हाथी 4 से 5 मीटर यानि करीब 13 से 16 फीट ऊंचे होते थे और उनका वजन 18 से 22 टन होता था.
'क्वाटरनरी पीरियड का हो सकता है जीवाश्म'
शाहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोसाइंसेज, लखनऊ से पहुंची डॉ. अंजलि त्रिवेदी ने बताया, "प्रारंभिक अध्ययन के अनुसार यह जीवाश्म क्वाटरनरी कालखंड का हो सकता है. उस दौर में पाए जाने वाले हाथी वर्तमान हाथियों की तुलना में काफी बड़े होते थे. उनकी ऊंचाई करीब 12 फीट तक होती थी और वजन भी कई टन होता था. जीवाश्म की वास्तविक प्रजाति और उसकी अन्य विशेषताओं की पुष्टि विस्तृत वैज्ञानिक अध्ययन के बाद ही हो सकेगी."
उन्होंने बताया, "फिलहाल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण इस जीवाश्म को अपने संरक्षण में ले रहा है. नर्मदा घाटी जीवाश्मों की दृष्टि से बेहद समृद्ध क्षेत्र है. यहां पहले भी डायनासोर, हाथी के कई जीवाश्म मिल चुके हैं. नर्मदा घाटी के इस क्षेत्र में वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन किया जाए तो भविष्य में और भी महत्वपूर्ण जीवाश्म मिलने की संभावना है."
'रासायनिक परीक्षण के बाद पता चलेगा जीवाश्म कितना पुराना'
डेक्कन कॉलेज विद्यापीठ पुणे से जुड़े रिटायर्ड प्रोफेसर विजय साठे ने बताया, "जबड़े को मिट्टी से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है. अब इसका विस्तृत परीक्षण और रासायनिक विश्लेषण किया जाएगा. इसके बाद ही जीव की प्रजाति, उसकी आयु और अन्य विशेषताओं के संबंध में प्रमाणिक जानकारी सामने आ सकेगी. ऐसा कह सकते हैं कि यह 50 हजार साल से पुराना जीवाश्म है. लेकिन वास्तविक स्थिति परीक्षण के बाद ही निकलकर सामने आएगी."
उन्होंने बताया, "वे पिछले कई वर्षों से लगभग 25 लाख वर्ष पहले से लेकर 12 हजार वर्ष पूर्व तक के जीवों के विकासक्रम और उस समय के पर्यावरण पर शोध कर रहे हैं. पतई में मिला यह जीवाश्म नर्मदा घाटी के प्राचीन प्राकृतिक इतिहास को समझने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित हो सकता है."
पीली मिट्टी में मिला है जीवाश्म
नर्मदा घाटी के पतई में जिस स्थान पर यह जीवाश्म मिला है उसे लेकर विशेषज्ञों की टीम का दावा है कि यह पीली मिट्टी की परत में मिला है. वैज्ञानिकों ने जीवाश्म मिलने वाली जगह की मिट्टी की परतों और उसकी भूगर्भीय संरचना का अध्ययन किया है. पीली मिट्टी की इस परत को भूगर्भीय भाषा में बनेटा फॉर्मेशन और सोहागपुर फॉर्मेशन से संबंधित माना जाता है.
यह परत प्लेस्टोसीन काल की है. जिसका समय लगभग 24 हजार से 5 लाख वर्ष पूर्व तक माना जाता है. वैज्ञानिकों का दावा है कि यहां मिले जीवाश्म की स्थिति और संरचना इसे मध्य प्लेस्टोसीन काल के होने की संभावना है. इस स्थान पर हाथी की पसलियों और शरीर के अन्य अंगों के जीवाश्म भी दबे हो सकते हैं.
नर्मदा घाटी में मिलते हैं 2 प्रमुख प्रजातियों के जीवाश्म
नर्मदा घाटी में शोध के दौरान हाथी जैसे जीवों की 2 प्रमुख प्रजातियों के जीवाश्म मिलते रहे हैं. इनमें पहली प्रजाति स्टेगोडॉन है. यह करीब 3 मीटर ऊंचा हाथी जैसा जीव था. जिसके दांत मुड़े हुए होते थे. आमतौर पर इसके जीवाश्म भूगर्भीय परतों में मिलते हैं. दूसरी प्रजाति पेलियोलेक्सोडोन है. यह सीधे दांतों वाले विशालकाय हाथी थे. जिसकी ऊंचाई 4 से 5 मीटर और वजन 18 से 22 टन तक होता था. इसके जीवाश्म ऊपरी और मध्य भूगर्भीय परतों में मिलते हैं.
10 नवंबर को बच्चों को दिखाई दिया था अनोखा पत्थर
नर्मदा नदी के किनारे नहाने पहुंचे पतई गांव के बच्चों को यह पत्थरनुमा आकृति सबसे पहले दिखाई दी थी. यह घटना 10 नवंबर मंगलवार की है. ऐसा बताया गया कि कुछ बच्चे सिर धोने के लिए घाट के किनारे मिट्टी खोद रहे थे तभी उन्हें जमीन में यह अनोखा पत्थर नजर आया. बच्चों ने गांव वालों को यह जानकारी दी और इसके बाद बड़ी संख्या में यहां ग्रामीण पहुंचे थे. इस आकृति को देखकर ग्रामीणों के बीच कौतूहल इतना बढ़ गया कि कुछ लोगों ने इसे दैवीय चमत्कार मानकर पूजा-अर्चना भी शुरू कर दी थी.
कलेक्टर ने सुरक्षित करवाया था जीवाश्म
रायसेन कलेक्टर रोहित सिसोनिया को जानकारी मिलते ही उन्होंने मौके पर तहसलीदार को भेजकर इस फॉसिल को सुरक्षित करने के निर्देश दिए थे. इसके बाद यहां एक चौकीदार की व्यवस्था की गई थी. कलेक्टर ने इस फॉसिल के बारे में एएसआई और पुरात्वविदों को जानकारी दी थी और उन्हें वैज्ञानिक आकलन के लिए बुलाया था.
जीवाश्मों के लिए जानी जाती है नर्मदा घाटी
नर्मदा घाटी प्रागैतिहासिक काल के जीवों के अवशेषों और जीवाश्मों के लिए दुनिया भर के पुरातत्ववेत्ताओं के आकर्षण का केंद्र रही है. लगभग 10 वर्ष पूर्व भी इसी अंचल से डायनासोर के अंडे जैसी संरचनाएं मिलने की पुष्टि हुई थी. नर्मदा घाटी में पूर्व में भी हथनोरा से मानव कपाल, सूरजकुंड से हाथी के दांत और डायनासोर के अवशेष मिल चुके हैं. रायसेन जिला इतिहास और पुरातत्व के दृष्टिकोण से पहले से ही वैश्विक पटल पर है. विश्व प्रसिद्ध यूनेस्को धरोहर भीमबेटका इसी जिले में स्थित है. यहां प्राचीनतम शैलचित्र और प्रागैतिहासिक प्रमाण मौजूद हैं.
वैज्ञानिकों के अनुसार, नर्मदा घाटी का यह पूरा इलाका जीवाश्मों की दृष्टि से महत्वपूर्ण है. उन्होंने इस पूरे क्षेत्र में व्यापक शोध कराने और इसे जीवाश्म संरक्षित क्षेत्र घोषित करने की जरूरत बताई है.