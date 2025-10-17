ETV Bharat / state

केंद्रीय कृषिमंत्री की लोकसभा से किसानों का वीडियो हुआ था वायरल, अब शिवराज ने दी ये बड़ी राहत

शिवराज ने प्रशासनिक अधिकारियों से कहा कि जितने DAP की आवयश्कता है, मुझे बताएं. मैं दिल्ली में बात करूंगा. ठीक करें खाद वितरण व्यवस्था.

Raisen Farmers viral video
रायसेन में खाद के लिए परेशान किसान (ETV Bharat)
October 17, 2025

भोपाल: कई बार बिना कहे हालात से हो जाती है सुनवाई. खाद के लिए तंगहाल मध्य प्रदेश के रायसेन जिलों के किसानो ने कोई आवाज़ नहीं उठाई. लंबी कतारों में भेड़-बकरियों की तरह खाद, यूरिया के लिए घंटों खड़े रहे किसानों का जो वीडियो वायरल हुआ था उसने असर दिखा दिया.

वीडियो केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की अपनी विधानसभा का था. शिवराज ने यहां हाई लेवल मीटिंग बुला ली और खाद व यूरिया के साथ सोयाबीन की खराब फसल में हुए नुकसान को लेकर किसानों के हक में बड़ी बात कह दी. कलेक्टर को प्लान समझाया. सोयाबीन पर शिवराज ने बताया कि किस तरह किसानों को नुकसान का सही पैसा मिल सकेगा.

खाद के लिए परेशान किसानों का वीडियो हुआ था वायरल (ETV Bharat)

शिवराज की लोकसभा सीट पर किसान परेशान, वीडियो हुए थे वायरल

कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की लोकसभा सीट में आने वाले रायसेन जिले से बीते दो हफ्तों से लगातार परेशान हाल किसानों की खबरें आ रही थीं. खाद के लिए किसानों ने रतजगे भी किये और खाद के लिए टोकन भी बंटे. एक ऐसा भी वीडियो वायरल हुआ जिसमें किसान इस तरह से सटे थे कि उनको सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था. अपनी फसल को जिंदा रखने खाद और यूरिया के लिए खड़े किसानों ने इन्ही लाईनों में खड़े खड़े जगराता भी किया है.

Raisen Farmers viral video
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान (ETV Bharat)

खाद के लिए खड़ा किसान, कलेक्टर को शिवराज ने समझाया प्लान

अपनी ही लोकसभा क्षेत्र से आ रही इन खबरों के बाद शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों को ये कहा कि इंतजाम किए जाएं और ये स्थिति फिर ना बने कि किसानों को लाइन में खड़े होना पड़े. रायसेन में अधिकारियों की बैठक लेने के बाद शिवराज ने ये निर्देश दिए. शिवराज ने प्रशासनिक अधिकारियों से कहा कि जितने DAP की आवयश्कता है, वो बता दें. मैं दिल्ली में भी बात करूंगा तथा खाद वितरण व्यवस्था को भी ठीक करें.

कालाबाजारी न हों, डायवर्ट न हो. जहां के लिए खाद आई है, वहीं बिके. शिवराज सिंह ने कलेक्टर को निर्देश देते हुए कहा कि आप दो चीजों पर वर्कआउट करें. वितरण व्यवस्था ऐसी बनाएं कि किसानों को लाइन में न लगना पड़े. शिवराज सिंह ने कहा कि हम प्रयास करें कि किसान आश्वस्त हों कि खाद की कोई कमी नहीं है. कई बार हड़बड़ी में ज्यादा स्टॉक कर लेने से भी कमी आ जाती है. किसानों को ये गारंटी दें कि उन्हें खाद जरूर मिलेगा. सोशल मीडिया में खाद को लेकर हर दिन बुलेटिन भी जारी कर सकते हैं कि कितना खाद उपलब्ध है.

सोयाबीन पर ऐसे क्लेम का पूरा पैसा दिलाएंगे शिवराज

मध्य प्रदेश में किसान की सबसे बड़ी मुश्किल इस समय सोयाबीन से हुआ नुकसान भी है. शिवराज ने कहा कि स्थानीय अधिकारी सोयाबीन की फसल के नुकसान का सही आंकलन कर भेजेंगे तो किसानों को क्लेम के पैसे दिलाने की जिम्मेदारी मेरी है. आरबी 6/4 के प्रावधान और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से हम किसानों को राहत दिलाएंगे.

शिवराज सिंह ने कलेक्टर से पूछा कि आपने क्या क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट करके सर्वे करा लिया है. यदि कराया है तो उसे राज्य सरकार के माध्यम से मुझ तक भेजें. मैं फसल बीमा की एजेंसी से बात करूंगा. ये हमारी ड्यूटी है कि हम सही से सर्वे कराएं, जिससे किसानों को राहत मिल सके. शिवराज सिंह ने यह भी साफ तौर पर कहा कि अरहर, सोयाबीन और मक्का के मामले को पूरी गंभीरता से लें.

बाढ़ पीड़ितों को घर बनाने के लिए सरकार से मिलेगी ये मदद

केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि बाढ़ में जिनके मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं. रिपोर्ट मिलते ही वे केंद्र के स्तर पर ग्रामीण विकास मंत्रालय से घर, शौचालयों आदि मिलाकर मनरेगा से 1.60 लाख रुपये दिलवाएंगे. शिवराज सिंह ने कहा कि बाढ़ पीड़ितों के जिन घरों का दौरा करने गए थे उनके घर बन जाने चाहिए. ये मेरी पहली चिंता है. उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे जल्दी अपनी रिपोर्ट दें ताकि पता चल सके कि कितने घर क्षतिग्रस्त हुए हैं. जिससे उन्हें प्रति घर से हिसाब से करीब एक लाख साठ हजार रुपए घर, शौचालय बनवाने दिए जा सकें.

RAISEN FARMERS VIRAL VIDEO
RAISEN NEWS
FERTILIZER CRISIS RAISEN
RAISEN COLLECTORATE MEETING
SHIVRAJ SINGH CHOUHAN

