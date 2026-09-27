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रायसेन के लाल की ऊंची उड़ान, सीए का सपना टूटा, अब MPPSC में चयनित हो बना असिस्टेंट प्रोफेसर

कई कोशिशों के बावजदू सीए का सपना टूटा, अब एमपीपीएससी परीक्षा 2024 में चयनित होकर रायसेन का नाम किया रोशन. अमित दुबे की रिपोर्ट.

MPPSC ASSISTANT PROFESSOR
किसान का बेटा बना असिस्टेंट प्रोफेसर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 27, 2026 at 10:40 AM IST

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रायसेन: जिंदगी में कुछ सपने पूरे नहीं होते, लेकिन कई बार वही अधूरे सपने हमें उस मंजिल तक पहुंचा देते हैं, जहां जाने का रास्ता हमने कभी सोचा भी नहीं होता है. सीए का सपना टूटने के बाद ग्राम ऊषापुर निवासी राजीव कुशवाहा ने हार नहीं मानी, बल्कि एमपीपीएससी परीक्षा में सफलता हासिल कर असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर चयनित हुए हैं. राजीव ने परीक्षा में सफलता हासिल कर जिले के साथ ऊषापुर क्षेत्र का नाम रोशन किया है.

किसान का बेटा बना असिस्टेंट प्रोफेसर

राजीव कुशवाहा ने चार्टर्ड अकाउंटेंट (सीए) बनने का सपना देखा था. इसके लिए कई बार उन्होंने कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली. इसके बाद उन्होंने रास्ता बदला, मेहनत जारी रखी और आखिरकार एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स परीक्षा-2024 की मेरिट लिस्ट में चयनित होकर रायसेन जिले और समाज को गौरवान्वित किया. राजीव ने इसका श्रेय माता-पिता और अपने गुरुजनों को दिया है.

किसान का बेटा बना असिस्टेंट प्रोफेसर (ETV Bharat)

नवोदय में मिली मुश्किलों से लड़ने की सीख

कई प्रयासों के बाद राजीव को सीए की तैयारी छोड़नी पड़ी, राजीव के पिता निर्भय सिंह सिलवानी तहसील के ऊषापुर गांव के किसान हैं. राजीव ने कक्षा छठी से बारहवीं तक की पढ़ाई जवाहर नवोदय विद्यालय, बाड़ी से की है. नवोदय में पढ़ाई के साथ उन्हें अनुशासन और मुश्किलों से लड़ने की सीख मिली. राजीव कहते हैं कि वहीं से एक बात मन में बैठ गई कि हारें नहीं, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों. राजीव के पिता निर्भय सिंह ने कहा, "मैं बेटे की कामयाबी से बहुत खुश हूं, उसे पढ़ने के लिए बचपन में ही बाहर भेज दिया था. उसने कड़ी मेहनत कर सफलता हासिल की है."

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एमपीपीएससी परीक्षा में चयनित होकर बने असिस्टेंट प्रोफेसर (ETV Bharat)

बीच में छोड़नी पड़ी तैयारी

12वीं के बाद उन्होंने भोपाल की बरकतउल्ला विश्वविद्यालय से बीकॉम और एमकॉम फाइनेंस किया. इसके बाद सीए बनने की तैयारी शुरू की. सीए सीपीटी और सीए-आईपीसीसी ग्रुप-1 पास किया, लेकिन कई प्रयासों के बाद सीए की तैयारी छोड़नी पड़ी. यह उनके लिए मुश्किल दौर था, लेकिन उन्होंने पढ़ाई से दूरी नहीं बनाईं.

5 बार नेट और फिर मिली जेआरएफ

कॉमर्स में रुचि को आगे बढ़ाते हुए राजीव ने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में करियर बनाने का फैसला किया. यूजीसी नेट की तैयारी शुरू की और पांच बार नेट क्वालीफाई किया. जून 2026 में कॉमर्स विषय में नेट-जेआरएफ हासिल किया. सीए की तैयारी के दौरान पढ़े विषय और अध्ययन सामग्री भी आगे उनकी तैयारी में काफी काम आई.

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मवेशियों का चारा डालते हुए राजीव कुशवाहा (ETV Bharat)

एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा-2022 में राजीव लिखित परीक्षा और इंटरव्यू तक पहुंचे, लेकिन अंतिम चयन नहीं हो सका. उन्होंने हार नहीं मानी और दोबारा तैयारी की. लिखित परीक्षा के लिए सेल्फ स्टडी को हथियार बनाया और आखिरकार साल 2024 में सफलता हासिल की.

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