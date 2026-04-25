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रायसेन में बुजुर्ग दंपती को बेरहमी से पीटा, फिर वृद्ध को बॉटल में भरकर यूरिन पिलाई!

रायसेन में 70 साल के बुजुर्ग व उसकी पत्नी को लात-घूंसों से पीटा, पेशाब पिलाने का आरोप, 8 आरोपी गिरफ्तार.

Raisen urine scandal
रायसेन वृद्ध को बॉटल में भरकर यूरिन पिलाई (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 25, 2026 at 12:41 PM IST

3 Min Read
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रायसेन : रायसेन के अगरिया मारखो गांव में इंसानियत कलंकित हो गई. यहां 70 वर्षीय बुजुर्ग को अपने बेटे द्वारा एक युवती को भगाकर शादी करने का खामियाजा भुगतना पड़ा. आरोप है कि बुजुर्ग को 10 से 12 लोगों ने लात-घूंसों और चप्पलों से पिटाई की. इसके बाद अमानवीय कृत्य कर यूरिन पिलाई गई. पीड़ित बुजुर्ग ने अपने परिवार के साथ पुलिस के पास पहुंचकर व्यथा सुनाई.

युवती को भगाकर शादी से गुस्साए परिजन

ग्राम अगरिया मारखो के एक व्यक्ति के बेटे ने विदिशा जिले के शमशाबाद की लड़की से शादी कर ली. इससे गुस्साए लड़की के परिजन उसे तलाशने लगे. लेकिन उनका कोई सुराग नहीं मिला. लड़की के परिजन अपनी बेटी को ढूंढते हुए बुजुर्ग के घर तड़के 4 बजे पहुंचे. वहां पहुंचते ही 70 साल के बुजुर्ग और उसकी पत्नी के साथ जमकर मारपीट की. इसके बाद आरोपी अपनी बेटी को तलाशने के लिए जबरदस्ती बुजुर्ग को साथ ले गए.

बुजुर्ग को जबरन राजगढ़ ले गए, अमानवीय कृत्य किया

आरोप है कि आरोपियों ने राजगढ़ के व्याबरा में पहुंचकर बुजुर्ग से फिर मारपीट की. पीड़ित बुजुर्ग का आरोप है "आरोपियों ने उसे बोतल में भरकर यूरिन पिलाई. मारपीट करने के बाद घर के बाहर पटक कर चले गए." पीड़ित बुजुर्ग ने परिवार के साथ पुलिस चौकी सेण्डोरा पहुंचकर अपनी व्यथा सुनाई और रिपोर्ट की. रायसेन पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए मामला दर्ज किया. इसी दौरान राजगढ़ पुलिस को भी इस अमानवीय कृत्य की जानकारी मिली तो वह भी रायसेन पहुंची.

तड़के 4 बजे घर में घुसे हमलावर

पीड़ित बुजुर्ग व उसके परिजनों को राजगढ़ पुलिस अपने साथ ले गई. पीड़ित बुजुर्ग ने पुलिस को बताया "मेरे साथ बहुत मारपीट की गई और अमानवी कृत्य करते हुए यूरिन पिलाई. अगर दोषियों पर कार्रवाई नहीं होगी तो मैं अपनी जान दे दूंगा." बुजुर्ग की पत्नी ने बताया "युवती के परिजन 10 से 12 की संख्या में हमारे घर में सुबह 4 बजे घुसे और मारपीट." परिजनों का कहना है कि बुजुर्ग इस घटना से सदमे मे हैं.

तीन जिलों की पुलिस कार्रवाई में जुटी

एडिशनल एसपी कमलेश करपुसे ने बताया "कोतवाली पुलिस पीड़ित परिवार के साथ है और इनको न्याय दिलाने के लिए राजगढ़ और भोपाल पुलिस से संपर्क कर रहे हैं. तीनों जिले की पुलिस ने विभिन्न स्थानों पर छापामार कार्रवाई करते हुए कुल 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है. आरोपियों के खिलाफ आईटी एक्ट के साथ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया."

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