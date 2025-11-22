ETV Bharat / state

मध्य प्रदेश में शराबी की करतूत, सड़क पर सो रहे दिव्यांग के चेहरे पर किया पेशाब

सोशल मीडिया पर 37 सेकंड का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में साफ दिख रहा है कि सड़क के किनारे एक दिव्यांग व्यक्ति लेटा हुआ है. तभी वहां शराब के नशे में एक व्यक्ति आता है और लेटे हुए दिव्यांग व्यक्ति के चेहरे पर पेशाब करने लगता है.

रायसेन: मध्य प्रदेश के रायसेन से मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है. जिले के औद्योगिक नगर मंडीदीप में शराब के नशे में एक युवक ने जमीन पर लेटे हुए एक दिव्यांग व्यक्ति के चेहरे पर पेशाब कर दिया. दिनदहाड़े हुए इस शर्मनाक कृत्य को इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप के पास होना बताया जा रहा है. एक व्यक्ति ने पूरे घटनाक्रम का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में वायरल कर दिया.

दिव्यांग होने के कारण पीड़ित व्यक्ति इस दुस्साहस का विरोध भी नहीं कर पाया. हैरानी की बात तो ये भी थी कि वहां आसपास मौजूद लोग इस व्यक्ति को मना करने के बजाय वीडियो बनाने में लग गये. इस घटना से जहां कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं वहीं मानवता भी शर्मसार हो गई.

पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार

वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले में संज्ञान लेते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. औबेदुल्लागंज एसडीओपी शीला सुराणा ने बताया कि "गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपी राजकुमार लोबंशी और गोविंद लोबंशी एक अन्य व्यक्ति वीर सिंह लोबंशी के साथ धान बेचने गए थे. धान बिक्री के बाद तीनों ने शराब पी और किसी बात को लेकर इनका आपस में विवाद हो गया. इस दौरान तीनों में मारपीट भी हुई. इसी दौरान एक पेशाब करने की घटना घटित हुई. आरोपियों के खिलाफ बीएनएस की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया है.

इससे पहले भी एमपी में हो चुकी हैं घटनाएं

मध्य प्रदेश में इस तरह की शर्मनाक घटना कोई पहली बार नहीं हुई है. इससे पहले भी कई बार मानवता शर्मसार हो चुकी है. दमोह, सीधी और उज्जैन में इसी तरह के पेशाब कांड सामने आ चुके हैं. इस तरह की घटनाएं सामने आना समाज की मानवीय असंवेदनहीनता की शून्यता दर्शाती हैं. इस तरह के कृत्य करने वालों को रोकने के बजाय लोग तमाशबीन बनकर फोटो-वीडियो में लग जाते हैं जो बहुत ही शर्मनाक है.