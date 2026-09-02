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रायसेन जिला जेल में कैदी ने मारी प्रहरी को गोली, फेफड़े में फंसी, गंभीर हालत में एम्स रेफर

रायसेन जिला जेल की सुरक्षा पर बड़ा सवाल. जेल के अंदर अवैध हथियार कैसे पहुंचा. पुलिस जांच में जुटी. अमित दुबे की रिपोर्ट.

Prisoner Shoots Guard
रायसेन जिला जेल में कैदी ने मारी प्रहरी को गोली (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 2, 2026 at 12:14 PM IST

2 Min Read
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रायसेन : रायसेन जिला जेल में बुधवार सुबह 9 बजे हत्या के मामले में बंद विचाराधीन कैदी ने जेल प्रहरी को गोली मार दी. जेल प्रहरी को गोली पीठ के ऊपरी हिस्से में लगी है. गंभीर अवस्था में उसे रायसेन जिला अस्पताल ले जाया गया. प्राथमिक उपचार के बाद एम्स भोपाल रेफर कर दिया गया. उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है.

हत्या और हत्या के प्रयास में पहले से आरोपी

रायसेन जिला जेल में विचाराधीन कैदी नीलेश ठाकुर ने जेल प्रहरी दिग्विजय सिंह पर गोली चलाई है. नीलेश ठाकुर पहले से 307 और 302 मामले का आरोपी है. जिला जेल में रक्षाबंधन का कार्यक्रम होना था. इसी कार्यक्रम के लिए फलों की टोकरी लेकर विचाराधीन कैदी नीलेश गेट पर आया और फरार होने की कोशिश की. इस बीच सामने आए जेल प्रहरी दिग्विजय सिंह पर उसने फायरिंग कर दी. गोली चलते ही जेल में सनसनी फैल गई.

रायसेन एसडीओपी प्रतिभा शर्मा (ETV BHARAT)

जेल में कैसे पहुंचा अवैध हथियार

नीलेश दिमाड़ा गांव का रहने वाला है. वह हत्या के प्रयास के मामले में विचाराधीन कैदी के तौर पर जेल में बंद है. बड़ा सवाल यह है कि आखिर कैदी के पास कट्टा कहां से और कैसे पहुंचा. मामले की जांच पुलिस द्वारा की जा रही है. एसडीओपी रायसेन प्रतिभा शर्मा ने बताया "जेल प्रहरी को घायल अवस्था में रायसेन जिला अस्पताल लाया गया. जहां से प्राथमिक उपचार के बाद भोपाल रेफर कर दिया है. आरोपी नीलेश पहले से 307 और 302 के मामले में आरोपी है. मामले की जांच की जा रही है. यह भी देखा जाएगा कि अवैध हथियार कैसे जेल के अंदर पहुंचा."

जिला जेल की सुरक्षा पर बड़ा सवाल

बताया जाता है कि जेल प्रहरी का प्राथमिक उपचार के दौरान हुए एक्स-रे में गोली फेफड़े के निचले हिस्से में फंसी दिखाई दे रही है. इस कारण फेफड़े में पानी भी जमा होना शुरू हो गया. हालत गंभीर बताई जा रही है. जिला जेल में फायरिंग की घटना के बाद सुरक्षा पर बड़ा सवाल उठा है. जेल प्रशासन सवालों के घेरे में है.

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