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रायसेन साइकिल घोटाले में 5 साल बाद भी चार्जशीट प्रस्तुत नहीं की, हाईकोर्ट ने EOW के डीजी को किया तलब

ईओडब्ल्यू द्वारा दर्ज की गई एफआईआर को निरस्त किए जाने की मांग करते हुए रायसेन जिले के बरेली तहसील में पदस्थ सहायक शिक्षक सीमा धाकड़ और उमराव धाकड़ ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. याचिका में कहा गया था कि वर्ष 2013 में छात्रों को साइकिल वितरण के लिए उनके खातों में राशि आई थी. संबंधित प्राचार्य ने उनके खाते से राशि निकालकर लाभार्थियों को साइकिल खरीदने के लिए नकद प्रदान कर दी थी. ईओडब्ल्यू ने प्रकरण की जांच करने के बाद उनके खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया

जबलपुर : हाईकोर्ट ने रायसेन के चर्चित साइकिल घोटाले में ईओडब्ल्यू के डीजी को तलब किया है. अभियोजन की स्वीकृति मिलने के पांच साल बाद भी चार्जशीट प्रस्तुत नहीं किए जाने को हाईकोर्ट ने गंभीरता से लिया है. हाईकोर्ट जस्टिस विवेक अग्रवाल व जस्टिस अवनीन्द्र कुमार सिंह की युगलपीठ ने दायर अपील की सुनवाई करते हुए ईओडब्ल्यू के डायरेक्टर जनरल उपेन्द्र जैन को व्यक्तिगत रूप से तलब किया है.

मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से तर्क दिया गया कि प्रकरण में अन्य सह-आरोपियों का विचारण आठ अगस्त 2023 को समाप्त हो चुका है. याचिकाकर्ताओं के खिलाफ 2 दिसम्बर 2021 को अभियोजन की अनुमति प्रदान कर दी गई थी. ईओडब्ल्यू ने अभी तक प्रकरण में आरोप पत्र तक दाखिल नहीं किया है. ऐसे में याचिका में राहत चाही गई थी कि उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को निरस्त किया जाए.

कोर्ट का सवाल- 5 सालों तक चार्जशीट दाखिल क्यों नहीं हुई?

वहीं, इस मामल की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट जस्टिस विवेक अग्रवाल व जस्टिस अवनीन्द्र कुमार सिंह की युगलपीठ ने अभियोजन स्वीकृति के पांच साल बाद भी आरोप पत्र दाखिल नहीं किए जाने को गंभीरता से लिया है. युगलपीठ ने कहा कि इतनी लंबी देरी प्रथम दृष्टया जांच अधिकारी और संबंधित अधिकारियों की भूमिका पर गंभीर सवाल उठा रही है. ऐसे में भ्रष्टाचार की आशंका भी पैदा होती है. युगलपीठ ने ईओडब्ल्यू की कार्यशैली पर नाराजगी व्यक्त करते हुए जांच एजेंसी के डीजी को व्यक्तिगत हलफनामे में जवाब पेश करने के निर्देश दिए थे.

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डीजी को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के निर्देश

हाईकोर्ट ने डीजी द्वारा पेश हलफनामे पर असंतोष जताते हुए सवाल किया कि वर्ष 2021 में अभियोजन स्वीकृति मिलने के बावजूद चार्जशीट दाखिल करने में वर्षों की देरी क्यों हुई? बेंच ने तल्ख टिप्पणी करते हुए पूछा, 2021 से 2025 तक जांच अधिकारी क्यों सोते रहे? कोर्ट ने यह भी जानना चाहा कि जांच अधिकारी प्रभावी कार्रवाई करने के बजाय केवल पत्राचार क्यों करते रहे? कवरिंग लेटर और सेंक्शन लेटर की तारीखों में अंतर को लेकर चार्जशीट दाखिल नहीं करने के कानूनी आधार पर भी स्पष्टीकरण मांगा गया है. इसके बाद ईओडब्ल्यू के डीजी को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के लिए तलब किया गया है.