चंद रुपयों की लागत, लाखों का मुनाफा, रायसेन के किसानों को रास आई चिया सीड की खेती
रायसेन के किसान गेहूं, चना और सोयाबीन छोड़ कर रहे चिया सीट की खेती, कम लागत में किसानों को मिल रहा अच्छा मुनाफा. अमित दुबे की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 29, 2026 at 1:16 PM IST
रायसेन: मध्य प्रदेश के रायसेन के किसान अब परंपरागत गेहूं-चने की खेती और मौसम की अनिश्चितताओं के चक्रव्यूह से बाहर निकलकर नई खेती और फसलों की कदम बढ़ा रहे हैं. बढ़ती लागत और घटते मुनाफे के दौर में 'चिया सीड' (Chia Seeds) की खेती यहां के मध्यम और लघु किसानों के लिए उम्मीद की नई किरण बनकर उभरी है. न्यूनतम लागत, रासायनिक खादों से मुक्ति और बाजार में जोरदार मांग के चलते यह सुपरफूड किसानों की तकदीर बदल रहा है.
200 के बीज से मिला करीब 200000 का रिटर्न
बेगमगंज तहसील स्थित ग्राम सुनेहरा के प्रगतिशील किसान गोविंद सिंह लोधी और कृष्ण मुरारी पिछले दो वर्षों से चिया सीड की सफल खेती कर इलाके में मिसाल पेश कर रहे हैं. गोविंद सिंह बताते हैं कि "पहले वे गेहूं और चने जैसी पारंपरिक फसलें उगाते थे. इसके बाद उन्होंने औषधीय खेती के रूप में अश्वगंधा की शुरुआत की, लेकिन उसमें प्रति एकड़ लगभग 50,000 रुपए की भारी लागत आती थी और मौसम की मार पड़ने पर नुकसान की भरपाई करना नामुमकिन हो जाता था.
200 रुपए में खरीदा बीज, 1 एकड़ में खेती
उद्यानिकी विभाग की सलाह पर उन्होंने रबी सीजन में ट्रायल के तौर पर महज 1 किलो चिया सीड का बीज 200 रुपए में खरीदा और एक एकड़ में बुवाई की. बीज, जुताई और निराई-गुड़ाई मिलाकर कुल खर्च लगभग ₹5,000 प्रति एकड़ आया. जहां एक एकड़ से 5.5 क्विंटल (साढ़े पांच क्विंटल) का बंपर उत्पादन मिला. नीमच मंडी में उनकी उपज 19,500 रुपए प्रति क्विंटल के भाव बिकी. इस प्रकार एक एकड़ से उन्हें कुल 1,07,250 की सकल आय (सीजन अनुसार 1.5 लाख से ₹1.9 लाख तक का शुद्ध मुनाफा) प्राप्त हुई.
कम खर्च में होती है चिया सीट की खेती
इस शानदार मुनाफे से उत्साहित होकर गोविंद सिंह ने इस वर्ष अपने 5 एकड़ रकबे में चिया सीड की बुवाई की है. गांव के ही साथी किसान कृष्ण मुरारी का अनुभव भी ऐसा ही रहा है. "वे बताते हैं कि चिया सीड की सबसे बड़ी खूबी इसका कम खर्चीला और सुरक्षित होना है. इस फसल में किसी भी महंगे रासायनिक खाद (यूरिया/डीएपी) या जहरीले कीटनाशकों की जरूरत नहीं पड़ती.
बेगमगंज में 55 एकड़ के पार पहुंचा रकबा
चिया की पत्तियों में तेज गंध वाले प्राकृतिक तेल होते हैं, जिससे मवेशी और नीलगाय इसे नहीं खाते. मौसम बदलने पर यदि कभी रसचूसक कीटों का हल्का असर दिखता भी है, तो किसान नीम का तेल या घर पर बने जैविक काढ़े का छिड़काव कर इसे आसानी से नियंत्रित कर लेते हैं. शुरुआती दौर में जहां केवल 4 से 5 एकड़ में इसकी बुवाई हुई थी, वहीं आज अकेले बेगमगंज क्षेत्र में इसका रकबा 55 एकड़ के पार पहुंच चुका है.
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फायदे वाली फसल
उप संचलक उद्यानकी विभाग नीलम पाटिल ने बताया कि "हमारे बेगमगंज में 20-25 किसानों द्वारा औषधी और सुगंधित खेती की जा रही है. जिसमें औषधीय फसलों में अश्वगंधा और चिया सीड्स है. किसान मुख्य रूप से चिया सीड्स की खेती कर रहे हैं. इसमें किसानों को पर हेक्टेयर में 25 हजार की लागत आती है, जहां 14 क्विंटल प्रति हेक्टेयर में इसका उत्पादन मिलता है. औषधीय फसलों में उद्यानिकी फसलों की तुलना में लागत कम आती है और किसानों को फायदा मिलता है."
सुपरफूड की वैश्विक मांग बन रही किसानों की ताकत
चिया सीड का वैज्ञानिक नाम Salvia hispanica को दुनिया भर में एक बेहतरीन सुपरफूड माना जाता है. इसमें प्रचुर मात्रा में ओमेगा-3 फैटी एसिड मौजूद होता है, जो हृदय स्वास्थ्य और कोलेस्ट्रॉल नियंत्रण में मदद करता है. डाइट्री फाइबर और प्रोटीन पाचन दुरुस्त रखने, वजन घटाने और ब्लड शुगर स्थिर रखने में सहायक हैं. कैल्शियम, मैग्नीशियम और एंटीऑक्सीडेंट्स हड्डियों की मजबूती और एंटी-एजिंग में लाभकारी माने जाते हैं.