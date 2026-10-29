ETV Bharat / state

चंद रुपयों की लागत, लाखों का मुनाफा, रायसेन के किसानों को रास आई चिया सीड की खेती

रायसेन के किसानों को रास आई चिया सीड की खेती ( ETV Bharat )

रायसेन: मध्य प्रदेश के रायसेन के किसान अब परंपरागत गेहूं-चने की खेती और मौसम की अनिश्चितताओं के चक्रव्यूह से बाहर निकलकर नई खेती और फसलों की कदम बढ़ा रहे हैं. बढ़ती लागत और घटते मुनाफे के दौर में 'चिया सीड' (Chia Seeds) की खेती यहां के मध्यम और लघु किसानों के लिए उम्मीद की नई किरण बनकर उभरी है. न्यूनतम लागत, रासायनिक खादों से मुक्ति और बाजार में जोरदार मांग के चलते यह सुपरफूड किसानों की तकदीर बदल रहा है.

200 के बीज से मिला करीब 200000 का रिटर्न