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चैत्र नवरात्र में मां कंकाली का अद्भुत स्वरूप, महिलाओं की सूनी गोद भी भरती हैं माता!

भोपाल के भोजपुर के पास मां कंकाली के दर्शन करने के लिए उमड़े श्रद्धालु. मंदिर का इतिहास ढाई सौ साल पुराना.

Raisen maa kankali temple
चैत्र नवरात्र में रायसेन जिले की मां कंकाली का अद्भुत स्वरूप (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : March 25, 2026 at 5:09 PM IST

2 Min Read
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रायसेन : चैत्र नवरात्र पर 52 शक्तिपीठों में से एक कंकाली धाम में भक्तों का तांता लगा है. रायसेन जिला मुख्यालय से लगभग 28 किलोमीटर दूर भोजपुर पास के ग्राम गुदावल में मां कंकाली का मंदिर है. मान्यता है कि लगभग ढाई सौ साल पुराने इस मंदिर में भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं. भोपाल सहित आसपास के जिलों से यहां भक्त नवरात्र के अलावा भी आते हैं.

मां कंकाली ने ग्रामीण को दिया सपना

ग्रामीण बताते हैं कि गांव के पटेल हरलाल मीणा को मां ने सपना दिया था कि इस स्थान पर खुदाई कराओ. हरलाल मीणा ने सन् 1731 में इसी जगह खुदाई कराई तो मां कंकाली के साथ ब्रह्मा, विष्णु, महेश की मूर्ति भी निकली. हरलाल मीणा ने सभी मूर्तियों के साथ मां कंकाली की मूर्ति को यहां पर विराजमान किया था, तब से लेकर आज तक मां भक्तों की हर मनोकामना पूरी करती आ रही हैं.

महिलाओं की सूनी गोद भी भरती हैं मां कंकाली (ETV BHARAT)

कहा जाता है कि एक बार कुछ चोरों ने मां कंकाली के इस मंदिर में चोरी कर ली थी, उसके बाद उनकी आंखों की रोशनी चली गई. लेकिन जब उन्होंने इस दरबार में आकर अपनी गलती मानी और मां कंकाली के दरबार में पहुंचकर माफी मांगी, तब जाकर उनकी आंखों की रोशनी वापस आई.

मंदिर में 111 साल से अखंड ज्योति

देश के कोने-कोने से भक्त मां के दर्शन करने आते हैं. मंदिर पुजारी का कहना है "जिन महिलाओं की गोद सूनी होती है यहां आकर उनकी गोद भर जाती हैं. लोग अपने बिगड़े कामों की हाजिरी लगाने भी आते हैं और मन्नत का काम पूरा होने पर मां के दर्शन को फिर से आते हैं. मंदिर में लगभग 111 साल से अखंड ज्योति जल रही है, जो सदा जलती रहती है."

यहां मां के साथ ब्रह्मा, विष्णु, महेश की मूर्ति भी निकली थी, जो स्वयंभू हैं. इसकी भव्यता लोकप्रियता इतनी है कि यहां पर एक बार हाजिरी लगाने मात्र से सारे कष्ट मां हर लेती हैं. भोपाल से दर्शन करने आई मनीषा अग्रवाल, रेखा पारे, कल्पना तिवारी ने बताया "वे हमेशा मां के दर्शन को आती हैं. उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं."

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