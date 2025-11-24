कार ने बाइक को उड़ाया, उछलकर कांच में फंसा युवक, कार चालक 200 मीटर तक लेकर दौड़ा
रायसेन में कार ने बाइक को मारी टक्कर, एक की मौके पर मौत, कार चालक एक व्यक्ति को 200 मीटर तक ले गया, वायरल वीडियो.
Published : November 24, 2025 at 8:11 AM IST|
Updated : November 24, 2025 at 12:45 PM IST
रायसेन: सागर रोड स्थित अमरावत के पास रविवार रात 8 बजे एक तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार तीन लोगों को जोरदार टक्कर मार दी. इस भीषण हादसे में बाइक सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि दो अन्य घायल हो गए. तेज रफ्तार कर का एक वीडियो निकलकर सामने आ रहा है, जिसमें एक्सीडेंट के बाद घायल युवक उछलकर गाड़ी के ऊपर देखा जा रहा है. कार सवार बिना उसकी जान की परवाह किए गाड़ी को भागते हुए दिखाई दे रहा है. जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.
हादसे में एक की मौत, कार के शीशे में फंसा युवक
टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक सवार दो लोग सड़क पर गिर गए, वहीं एक व्यक्ति उछलकर कार के आगे के शीशे में फंस गया. इसके बावजूद, कार चालक करीब 200 मीटर तक वाहन चलाता रहा. हालांकि, कुछ दूरी पर पुलिस ने घेराबंदी कर कार को जब्त कर लिया. घटना से गुस्साए स्थानीय लोगों ने अमरावत में चक्का जाम कर दिया. प्रदर्शनकारी मृतक बाइक चालक अमित अहिरवार के परिजन को आर्थिक सहायता और आरोपी कार चालक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे थे.
सूचना मिलने पर एसडीएम मनीष शर्मा, एसडीओपी प्रतिभा शर्मा और थाना प्रभारी नरेंद्र गोयल मौके पर पहुंचे. एसडीओपी प्रतिभा शर्मा ने ग्रामीणों को उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया, जिसके बाद ग्रामीणों ने चक्का जाम समाप्त किया. पुलिस प्रशासन ने हादसे में घायल हुए दो लोगों को जिला अस्पताल पहुंचाया. मृतक अमित अहिरवार के शव को पोस्टमार्टम के लिए मरचुरी में रखवाया गया है. तीनों बाइक सवार बनखेड़ी के निवासी थे और बाइक से रायसेन की ओर आ रहे थे तभी यह हादसा हुआ.
एडिशनल एसपी कमलेश खरपुसे ने बताया, ''वनखेड़ी की तरफ से बाइक सवार लोग निकल निकल रहे थे, तभी कार ने उन्हें टक्कर मार दी. हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति घायल हो गया. हादसे के बाद घायल उछलकर कार के कांच में फंस गया था, इसके बावजूद कार चालक उस व्यक्ति को 200 मीटर तक लेकर चला. पुलिस ने केस दर्ज कर कार्रवाई शुरु कर दी है.''
उमरिया में तूफान और ट्रक की टक्कर
उमरिया जिले के नेशनल हाईवे 43 पर एक तूफान गाड़ी ट्रक से जा टकराई. घटना चंदिया थाना क्षेत्र के बरम बाबा के पास हुई. हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई. बताया जा रहा की टक्कर इतनी तेज थी कि तूफान वाहन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है. वाहन में सवार कई लोग घायल होकर वाहन में ही फंसे रहे. हादसे की सूचना मिलते ही आसपास के लोग तुरंत ही मौके पर पहुंचे, तत्काल पुलिस और एंबुलेंस को खबर दी गई. सभी को इलाज के लिए जिला अस्पताल उमरिया पहुंचाया गया.
प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि वो लोग दो गाड़ियों से जा रहे थे, उन्हीं में से एक गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई. दुर्घटनाग्रस्त गाड़ी में कुल 13 लोग सवार थे, जिसमें से एक की मौत हो गई है, 12 लोग घायल हुए हैं. सभी लोग बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में पहले सफारी किए हैं, और फिर वहां से अब खजुराहो के लिए जा रहे थे, तभी तेज रफ्तार गाड़ी ट्रक से टकरा गई. उमरिया एसडीओपी नागेंद्र सिंह का कहना है कि, ''सड़क हादसे में एक की मौत हो गई है, घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है.''