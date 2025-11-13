ETV Bharat / state

कांपते हाथ और लड़खड़ाते पैरों से मंत्री के मंच पर पहुंचा 80 वर्षीय बुजुर्ग, थामा माइक तो सन्नाटा

रायसेन के ग्राम बोरास में आयोजित कार्यक्रम में मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल के सामने बुजुर्ग ने कई मुद्दे उठाकर लोगों को अवाक कर दिया.

Raisen Narendra Shivaji Patel
रायसेन के बोरास में आपका सेवक आपके द्वार नमो सरकार (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : November 13, 2025 at 4:13 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

रायसेन : 'आपका सेवक आपके द्वार नमो सरकार' के अंतर्गत बुधवार को रायसेन जिले के ग्राम बोरास में कार्यक्रम आयोजित किया गया. कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मंत्री व विधायक नरेंद्र शिवाजी पटेल शामिल हुए. बोरास में मुख्य कार्यक्रम मंदिर परिसर में आयोजित किया गया. लोगों की समस्या निवारण के लिए समस्त विभागों के स्टॉल लगाए गए, जहां पर लोगों की समस्या का निवारण किया गया.

विकास कार्यों की जानकारी लें नागरिक

मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने कहा "जिस दिन से आपने मुझे वोट दिया, उसी दिन से मैं आपका सेवक बन गया और पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं "आज आपके द्वार में आपका सेवक आया है. आज देश और प्रदेश की सरकार पूरी पारदर्शिता से काम कर रही है. कहीं भी कोई निर्माण कार्य होता है तो उससे संबंधित जानकारी बोर्ड पर लिखी होती है. नागरिकों का कर्तव्य है अपने क्षेत्र के कामों का निरीक्षण करें."

मंत्री के सामने बुजुर्ग ने थामा माइक, समस्याएं उठाई (ETV BHARAT)

मौके पर ही समस्याओं का निराकरण

कार्यक्रम के दौरान अपनी समस्या के बारे में लिखित आवेदन पर लेकर पहुंचे लोग संबंधित अधिकारियों से मिले. उनकी समस्या का मंत्री एवं मंत्री की टीम द्वारा तत्काल निराकरण किया. कुछ समस्याएं ऐसी हैं, जिनका निराकरण के लिए निर्देश दिए गए हैं. मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने जनता को उसके अधिकारों के बारे में बताया. जैसे ही मंत्री पटेल मंच पर बैठे, वैसे ही वहां पर बोरास निवासी 80 वर्षीय वृद्ध सालों से चली आ रही अपनी पीड़ा को लेकर मंच पर चढ़े.

Raisen Narendra Shivaji Patel
आपका सेवक आपके द्वार में हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया. (ETV BHARAT)

बुजुर्ग ने थामा माइक तो सब देखते रह गए

इन बुजुर्ग ने मंच पर पहुंचकर माइक थाम लिया. मंत्री के सामने अपनी पीड़ा को रखते हुए कहा "हम लोगों को इतनी परेशानी है. यहां के बड़े-बड़े लोग तो उदयपुरा में रहते हैं जिनके बड़े-बड़े बंगले बने हुए हैं लेकिन गरीबों का कोई नहीं है. जो अस्पताल है, उसमें एक आदमी भी नहीं पहुंच पाता क्योंकि डॉक्टर ही नहीं बैठते. उन्होंने रोड एक्सीडेंट पर चिंता जताई. दादाजी ने कहा मैं जनता की समस्या के हिसाब से बोल रहा हूं. मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं.

बुजुर्ग के साहस व जागरूकता की तारीफ

बुजुर्ग की बात ध्यान से सुनने के बाद मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने कहा "दादा जी ने दो विषय बताए हैं. एक बताया सड़क का दूसरा अस्पताल. दादाजी की चिंता बिल्कुल सही है. रोड एक्सीडेंट वास्तव में चिंता का विषय है. नेशनल हाईवे बनने के बाद ट्रैफिक बढ़ा है और हादसे बढ़े हैं. लेकिन इसमें सरकार कुछ नहीं कर सकती. सरकार नियम कानून से चलने की सलाह देती है लेकिन कोई नियम पालन करने को तैयार नहीं है. इसलिए एक्सीडेंट बढ़ रहे हैं."

लोगों ने डिवाइडर तक तोड़ दिए

नरेंद्र शिवाजी पटेल ने कहा जागरूक होना चाहिए. नियम का फॉलो करना चाहिए. शराब पीकर गाड़ी नहीं चलना चाहिए. जितने एक्सीडेंट हो रहे हैं उसमें या तो वह लोग हैं जो एक्सीडेंट के टाइम हेलमेट नहीं लगाए थे या फिर नशे में थे. लोगों ने डिवाइडर भी तोड़ दिए हैं. यहीं पर एक्सीडेंट प्वाइंट हैं. नियमों का पालन करना ही होगा.

TAGGED:

AAPKA SEVAK AAPKE DWAR
NAMO SARKAR CAMPAIGN
PRAISING ELDERLY MAN COURAGE
RAISEN NEWS
RAISEN NARENDRA SHIVAJI PATEL

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

शिवपुरी में हत्या का आरोपी कांस्टेबल नौकरी से बर्खास्त, बचने के लिए लगाया था दिमाग हुआ फेल

उज्जैन की बेटी ने जीता जूनियर नेशनल स्क्वैश चैंपियनशिप 2025, एशियन गेम्स की तैयारी में जुटी

रात होते ही जंगल से बाहर आते हैं तेंदुए, शिकार के लिए नाप देते हैं 50 किमी सफर

घोड़े पर सवार हो पेशी पर बुरहानपुर जिला अदालत पहुंचा, बताया- ये स्टंटबाजी नहीं मजबूरी है

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.