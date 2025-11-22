मध्य प्रदेश में SIR सर्वे के दौरान 2 बीएलओ को आया हार्ट अटैक, 1 की मौत
रायसेन में एसआईआर कार्य के दबाव में बीएलओ की मौत होने का आरोप, आगर मालवा में भी एक बीएलओ को आया हार्ट अटैक.
रायसेन: मध्य प्रदेश में चल रहे मतदाता सूची पुनरीक्षण (SIR) कार्य के भारी तनाव के बीच रायसेन से एक दुखद घटना सामने आई है. रायसेन के भोजपुर विधानसभा के मतदाता क्रमांक 145 में बीएलओ (बूथ लेवल अधिकारी) के रूप में कार्यरत 45 वर्षीय रमाकांत पांडे की शुक्रवार को हार्ट अटैक से मौत हो गई. परिजनों ने उनकी मौत के लिए सीधे तौर पर प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा बनाए जा रहे अत्याधिक कार्य दबाव को जिम्मेदार ठहराया है.
'वीडियो कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के बाद आया अटैक'
परिजनों के अनुसार मृतक रमाकांत पांडे पर एसआईआर के काम को लेकर भारी दबाव था. उनकी पत्नी रेखा पांडे ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने कहा कि "उनके पति पिछले 4 दिनों से ठीक से सोए भी नहीं थे. शुक्रवार को ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के मात्र 10 मिनट बाद ही उन्हें हार्ट अटैक आ गया. रेखा पांडे ने भावुक होकर कहा, "टॉप 10 में आने का दबाव अधिकारियों ने बनाया. क्या सिर्फ मेरे पति की मौत टॉप 10 में आने के प्रयास की गलती थी?"
अधिकारियों पर काम का दबाव डालने का आरोप
जिले भर में मतदाता सूची पुनरीक्षण का कार्य जोर-शोर से चल रहा है. बीएलओ पर समय कम और काम अधिक होने के कारण दिन-रात काम करने का दबाव है. पत्नी रेखा पांडे का आरोप है कि "उनके पति रमाकांत पांडे पर अधिकारी लगातार फोन करके काम का दबाव डाल रहे थे. जिसके कारण वे भारी मानसिक और शारीरिक तनाव में थे."
इस घटना ने एक बार फिर चुनावी ड्यूटी में लगे कर्मचारियों की कार्य परिस्थितियों और उन पर पड़ने वाले मानसिक दबाव की ओर ध्यान खींचा है. इस मामले में जानकारी के लिए गोहरगंज एसडीएम चंद्रशेखर श्रीवास्तव से संपर्क नहीं हो पाया, उनके पक्ष का इंतजार है.
आगर मालवा में भी बीएलओ को आया हार्ट अटैक
इधर, आगर मालवा में भी एसआईआर कार्य के दौरान बीएलओ मुकेश पेजवाल को अचानक हार्ट अटैक आ गया. मौके पर मौजूद लोगों और साथियों ने तुरंत उन्हें प्राथमिक उपचार दिलवाया. जिसके बाद आगर के निजी अस्पताल ले गए, जहां से हालत गंभीर होने पर उन्हें उज्जैन रेफर किया गया. बताया गया कि कुछ दिन पूर्व ही उन्हें कारण-बताओ नोटिस भी जारी किया गया था.
इस मामले में एसडीएम मिलिंद ढोके का कहना है कि "बीएलओ को अटैक आने की जानकारी लगी है, उनका उज्जैन में उपचार जारी है. किसी तरह का कोई दबाव नहीं है. सभी को एक समान निर्देश जारी किए गए हैं."