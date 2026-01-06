ETV Bharat / state

भोजपुर से कांग्रेस की किसान यात्रा का आगाज, जीतू पटवारी ने बताया अपना रोडमैप

भोजपुर से कांग्रेस की किसान यात्रा का आगाज ( Jitu patwari X account )

रायसेन : मध्य प्रदेश कांग्रेस ने किसानों की समस्याओं को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. किसान कांग्रेस के आह्वान पर 'किसान जन आंदोलन यात्रा' की शुरुआत भोजपुर विधानसभा क्षेत्र से हुई. इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य बीजेपी सरकार की किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ जन-जन की आवाज़ को बुलंद करना है. इस मौके पर मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मोहन यादव सरकार को किसान विरोधी करार दिया.

बीजेपी सरकार ने किसानों को दिया धोखा

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने केंद्र और राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा "दिल्ली से लेकर भोपाल में बैठी बीजेपी सरकार किसानों के साथ धोखा कर रही हैं. मोदी की गारंटी के नाम पर किसानों से झूठ बोला गया. प्रदेश का 97% किसान कर्ज में डूबा हुआ है. खाद के लिए कितने माह से किसान रात-रातभर लाइनों में खड़े हो रहे हैं. लेकिन खाद नहीं मिल पा रहा है. नकली बीज व खाद ने किसानों की कमर तोड़ दी है."

मध्य प्रदेश प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी (ETV BHARAT)

शिवराज सिंह को लिया निशाने पर

जीतू पटवारी ने पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर हमला बोलते हुए कहा "20 साल तक किसान का बेटा बनने का ढोंग करने वाले ने अंततः किसानों को धोखा दिया. बीमा कंपनियों की मनमानी, मुआवजे में गड़बड़ी, खाद-बीज की किल्लत और फसलों के उचित दाम न मिलना सरकार की सबसे बड़ी विफलता है. किसान अपनी फसलों को किसान खेत में ही नष्ट करने को मजबूर हैं. कौन है किसानों की सुनने वाला. हमारी सरकार आने पर किसान की हर समस्या का समाधान किया जाएगा."