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एक पत्थर से तरासा गया भोजेश्वर का शिवलिंग, मध्य प्रदेश के आसमान में महादेव का जयघोष

रायसेन से लेकर छतरपुर तक शिवलायों में उमड़ा श्रद्धालुओं का हुजूम,रायसेन में एक पत्थर से तरासा गया शिवलिंग, छतरपुर में महिलाओं ने बारिश की कामना.

RAISEN SHIVALINGA SINGLE STONE
एक पत्थर से तरासा गया भोजेश्वर का शिवलिंग (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 3, 2026 at 3:27 PM IST

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Updated : August 3, 2026 at 3:39 PM IST

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रायसेन/छतरपुर: सावन का महीना आते ही देशभर के मंदिर और शिवालयों में श्रद्धालुओं की भीड़ सीधे डबल हो जाती है. लोग भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने मंदिर पहुंच रहे हैं. 3 अगस्त को तो यह संख्या और ज्यादा हो गई है, क्योंकि आज सावन का पहला सोमवार है. रायसेन से लेकर छतरपुर तक बम-बम भोलेनाथ के जयकारों की गूंज सुनाई दे रही है. इसी तरह मध्य प्रदेश के रायसेन में स्थित पवित्र भोजेश्वर महादेव के शिवलिंग के दर्शन करने दूर-दूर से लोग आ रहे हैं. कुछ ऐसा ही हाल छतरपुर के मंदिरों का भी है.

एक ही पत्थर से तराशा गया शिवलिंग

रायसेन में स्थिति भोजेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण परमार कालीन राजा भोज द्वारा 1000 ई से 1050 ई के मध्य करवाया गया था. कहा जाता है कि यह ऐसा शिवलिंग है, जिसे एक ही पत्थर से तराशा गया था. लिहाजा शिवलिंग के दर्शन करने लोग दूर-दूर से पहुंते हैं. इसी तरह रायसेन में दुर्ग पर सोमेश्वर महादेव का शिव मंदिर भी स्थित है. जहां साल में सिर्फ एक बार शिवरात्रि के समय मंदिर के पट खोले जाते हैं.

RAISEN MAHADEV TEMPLE CROWED
भोजेश्वर महादेव मंदिर (ETV Bharat)

बाकी समय मंदिर के पट बंद रहते हैं. श्रद्धालुओं को मंदिर के बाहर से ही भगवान शिव के दर्शन करने होते हैं. हालांकि लंबे समय से शिव भक्त इस मंदिर के ताले खुलवाने की मांग करते आ रहे हैं.

भोजपुर मंदिर का इतिहास

भोजपुर के शिव मंदिर को प्राचीन काल में मध्य का सोमनाथ कहा जाता था. धार के राजा राजा भोज द्वारा इस मंदिर का निर्माण कराया गया था. मंदिर का निर्माण चबूतरे पर किया गया है. उसकी ऊंचाई 3.85 मीटर है. यह मन्दिर मूलतः एक 18.5 मील लम्बे एवं 7.5 मील चौड़े सरोवर के तट पर बना है. जिसमें शिवलिंग की कुल ऊंचाई 40 फिट यानी 12 मीटर के करीब है.

मंदिर पहुंच रहे श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दीपक नायक ने बताया कि "सावन के पवित्र माह में बड़ी संख्या में लोग रायसेन जिले में स्थित पवित्र शिव देव स्थलों पर पहुंच रहे हैं. जिनकी सुरक्षा व्यवस्था का ध्यान रखते हुए रायसेन पुलिस मुस्तादी के साथ तैयार है. तमाम देव स्थलों पर पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था को सुनिश्चित किया गया है. जवानों के साथ महिला कांस्टेबलों की भी तैनाती की गई है. जिससे महिला श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े."

CHHATARPUR LORD SHIVA ABHISHEK
छतरपुर में महिलाओं ने किया अभिषेक (ETV Bharat)

छतरपुर के मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़

अगर बात छतरपुर जिले की करें तो यहां भी मंदिरों और शिवलायों में सुहागि स्त्रियों के साथ कुंवारी लड़कियां और पुरुष पहुंच रहे हैं. महिलाओं ने भांग, धतूरा, मदार, बेलपत्र, घी, दूध, दही, मधु, अक्षत और गंगाजल सहित शिव की प्रिय सामग्री अर्पित कर जलाभिषेक किया. इस दौरान महिलाओं ने अच्छी बारिश की भी कामना की.

सावन में रुद्राभिषेक,शिवलिंग निर्माण का महत्व

सावन के महीने में भगवान शिव का रुद्राभिषेक करने का विशेष महत्व होता है. पंडित सौरभ तिवारी बताते हैं, कि "शिवलिंग का वैदिक मंत्रों के साथ उच्चारण करने और विशेष द्रव्यों को अर्पित करने को रुद्राभिषेक कहा जाता है. रुद्राभिषेक करने से जीवन में सुख-शांति और तनावों से मुक्ति मिलती है. अलग-अलग चीजों से रुद्राभिषेक करने से लाभ मिलता है. सावन में शिवलिंग पर जल और गंगाजल से रुद्राभिषेक करने से मानसिक शांति, तनावों से मुक्ति और सभी तरह के पापों से मुक्ति मिलती है,तो वहीं सावन में मिट्टी का शिवलिंग बनाकर पूजा करना बेहद शुभ माना जाता है. हाथों से पार्थिव शिवलिंग बनाकर विधि-विधान से पूजा करने पर भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और मनोकामनाएं पूरी करते हैं. शिवलिंग बनाने, पूजा, विसर्जन और अलग,अलग अभिषेक के विशेष महत्व के बारे में शिवपुराण में भी उल्लेख है.

Last Updated : August 3, 2026 at 3:39 PM IST

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