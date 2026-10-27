शादी के 5 महीने बाद मृत मिली जागृति, अस्पताल में शव छोड़ भागे ससुराली, परिजनों का आरोप
रायसेन के बेगमगंज में ससुराल में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला नवविवाहिता का शव, परिजनों ने लगाया प्रताड़ना और हत्या का आरोप. अमित दुबे की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 27, 2026 at 5:45 PM IST
रायसेन: देश में भले ही घरेलू हिंसा और दहेज प्रताड़ना की रोकथाम के लिए कड़े कानूनी प्रावधान मौजूद हों, लेकिन जमीनी हकीकत आज भी रूह कंपा देने वाली घटनाओं से भरी पड़ी है. कई ऐसे मामले हर दिन सामने आते हैं, जहां विवाहिता ससुराल में संदिग्ध परिस्थितियों में मृत पाई जाती है. भोपाल का ट्विशा शर्मा केस पिछले दिनों देशभर की सुर्खियों में रहा था. इसी तरह का कुछ मामला रायसेन के बेगमगंज से सामने आया है. जहां शादी के 5-6 महीने के अंदर ही विवाहिता संदिग्ध परिस्थतियों में ससुराल में मृत मिली है. वहीं परिजनों ने ससुराल वालों पर दहेज प्रताड़ना और हत्या का आरोप लगाया है.
पांच महीने पहले हुई थी शादी, ससुराल में मृत मिली जागृति
बेगमगंज में आशीर्वाद जनरल स्टोर के संचालक जुगल किशोर देवलिया के परिवार की बहू जागृति उपाध्याय की मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं. 21 वर्षीय जागृति की शादी करीब पांच महीने पहले कमलकिशोर देवलिया उर्फ संस्कार, 24 वर्ष, से हुई थी. शादी के पांच महीने बाद ही 24 अक्टूबर को जागृति संदिग्ध परिस्थितियों में ससुराल में मृत मिली थी. बेटी की मौत की जानकारी मिलने के बाद मायके पक्ष ने ससुराल वालों पर दहेज में चार पहिया वाहन की मांग को लेकर प्रताड़ित करने और मारपीट करने के गंभीर आरोप लगाए हैं.
परिवार ने लगाए दहेज प्रताड़ना के आरोप, किया चक्काजाम
मंगलवार को जागृति की मौत के मामले में हत्या का प्रकरण दर्ज करने और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर परिजनों ने बेगमगंज थाने के सामने भोपाल-सागर हाईवे पर चक्काजाम कर दिया. जिसके बाद पुलिस हरकत में आई. पुलिस अधिकारियों ने परिजनों को समझाइश देकर जाम खुलवाया. इसके बाद थाने में मृतका के परिजनों के बयान दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू की गई. परिजनों का आरोप है कि जागृति की शादी के करीब एक महीने बाद से ही दहेज में चार पहिया वाहन की मांग को लेकर उसे परेशान किया जा रहा था.
वहीं, मौत की सूचना मिलने पर जब मायके पक्ष के लोग अस्पताल पहुंचे, तो जागृति मृत अवस्था में मिली. परिजनों ने ससुराल पक्ष के लोगों के अस्पताल से चले जाने को लेकर भी सवाल उठाए हैं.
अस्पताल में शव छोड़कर भाग गए ससुराल वाले
मृतका के भाई पीयूष उपाध्याय के मुताबिक, "जागृति की मौत की सूचना उसके ससुर जुगल किशोर देवलिया के फोन से मिली थी. उन्हें बताया गया कि जागृति ने घर में सुसाइड कर लिया है. सूचना मिलते ही मायके पक्ष के लोग बेगमगंज सिविल अस्पताल पहुंचे, जहां जागृति मृत अवस्था में मिली." मृतका के मामा बृजेश कुमार उपाध्याय का आरोप है कि "उनके अस्पताल पहुंचने तक ससुराल पक्ष के लोग वहां से जा चुके थे. उन्होंने फोन कर ससुराल पक्ष के लोगों को दोबारा अस्पताल बुलाने की कोशिश की, लेकिन कोई वापस नहीं आया."
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पुलिस की कार्रवाई पर उठे सवाल
मायके पक्ष ने घटना की परिस्थितियों और पुलिस में शिकायत के बाद हुई कार्रवाई को लेकर भी सवाल उठाए हैं. परिजनों की मांग है कि मामले में केवल सामान्य कार्रवाई तक सीमित न रहते हुए मौत से जुड़े हर पहलू की जांच की जाए. जागृति की मौत की वास्तविक परिस्थितियां पोस्टमार्टम रिपोर्ट, पुलिस जांच और अन्य साक्ष्यों के आधार पर ही स्पष्ट हो सकेगी.
मृतका का पति लापता
नवविवाहिता की मौत के बाद पोस्टमार्टम कराया गया और फिर परिजनों ने उसका अंतिम संस्कार कर दिया. मृतका के मायके पक्ष का कहना है कि जागृति का पति कमलकिशोर देवलिया उर्फ संस्कार फिलहाल लापता है. परिजनों ने पति सहित अन्य जिम्मेदार लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है. एडिशनल एसपी दीपक नायक ने बताया कि यह 24 अक्टूबर की घटना है, जिसमें नवविवाहिता ने घर में सुसाइड किया है. बेगमगंज एसडीओपी मामले की जांच कर रहे हैं और परिजनों के बयान के आधार पर मामला दर्ज कर जांच की जा रही है."