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शादी के 5 महीने बाद मृत मिली जागृति, अस्पताल में शव छोड़ भागे ससुराली, परिजनों का आरोप

शादी के 5 महीने बाद ससुराल में मृत मिली जागृति ( ETV Bharat )

रायसेन: देश में भले ही घरेलू हिंसा और दहेज प्रताड़ना की रोकथाम के लिए कड़े कानूनी प्रावधान मौजूद हों, लेकिन जमीनी हकीकत आज भी रूह कंपा देने वाली घटनाओं से भरी पड़ी है. कई ऐसे मामले हर दिन सामने आते हैं, जहां विवाहिता ससुराल में संदिग्ध परिस्थितियों में मृत पाई जाती है. भोपाल का ट्विशा शर्मा केस पिछले दिनों देशभर की सुर्खियों में रहा था. इसी तरह का कुछ मामला रायसेन के बेगमगंज से सामने आया है. जहां शादी के 5-6 महीने के अंदर ही विवाहिता संदिग्ध परिस्थतियों में ससुराल में मृत मिली है. वहीं परिजनों ने ससुराल वालों पर दहेज प्रताड़ना और हत्या का आरोप लगाया है.

पांच महीने पहले हुई थी शादी, ससुराल में मृत मिली जागृति