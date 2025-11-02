ETV Bharat / state

रायसेन के बासमती राइस की 40 देशों में पहुंची महक, वैश्विक मंच पर मिली पहचान

रायसेन के बासमती चावल को नए अंतरराष्ट्रीय चावल सम्मेलन 2025 में मिली विशेष पहचान. 40 देशों के प्रतिनिधियों ने चावल की क्वालिटी की प्रशंसा की.

अंतरराष्ट्रीय मंच पर पहुंचा रायसेन का बासमती चावल (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : November 2, 2025 at 6:25 PM IST

रायसेन: मध्य प्रदेश के रायसेन में इन दिनों धान की बंपर पैदावार हो रही है. किसान अपनी उपज लेकर कृषि मंडी पहुंच रहे हैं. अपने स्वाद के लिए दुनिया भर में मशहूर बासमती चावल की रायसेन में बंपर पैदावार होती है. यही कारण है कि भारत सहित अन्य 40 देशों में इसकी मांग बढ़ती जा रही है. यहां पैदा होने वाला चावल भारत से निर्यात होकर 40 देश में पहुंचकर लोगों के खाने की थाली में अपनी महक छोड़ रहा है.

वैश्विक चावल सम्मेलन में छाया रायसेन का बासमती

नई दिल्ली में आयोजित हुए अंतरराष्ट्रीय चावल सम्मेलन 2025 में रायसेन जिले के बासमती चावल ने विशेष पहचान बनाकर देश के कई राज्यों को पीछे छोड़ दिया है. यहां के चावल की गुणवत्ता की प्रशंसा की जा रही है. दिल्ली में आयोजित हुए अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य भारत समेत अन्य देशों के कृषि उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देना है. सम्मेलन में भारत सहित कनाडा, थाईलैंड, दक्षिण अफ्रीका और यूएई जैसे देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए.

वैश्विक मंच पर पहुंचा रायसेन का चावल (ETV Bharat)

रायसेन का चावल रहा आकर्षण का केंद्र

इस सम्मेलन में मध्य प्रदेश के 2 जिलों के चावल को जगह मिली है. इसमें रायसेन जिले के जीआई टैग प्राप्त बासमती चावल और बालाघाट के चिन्नौर चावल को प्रदर्शित किया गया है. रायसेन का प्रतिनिधित्व राजेंद्र रघुवंशी ने किया, जो कृषि विभाग से हैं. वहीं राज्य स्तर से सुनील कुमार सोनी और सैयद जुबेर अहमद निर्यात प्रकोष्ठ के प्रमुख भी मौजूद रहे.

3 लाख हेक्टेयर भूमि पर हुई धान की खेती

वैश्विक चावल सम्मेलन में मध्य प्रदेश के दल से 50 से अधिक निर्यातकों ने संवाद किया. अधिकारियों ने बताया कि "यह आयोजन प्रदेश के कृषि उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाने की दिशा में अहम कदम है. रायसेन जिले में इस साल लगभग 3 लाख हेक्टेयर भूमि पर धान की खेती की गई है, जिसमें 2 लाख 43 हेक्टेयर पर पूसा बासमती धान बोई गई है. जबकि पिछले साल जिले में 10 लाख मीट्रिक टन धान का उत्पादन किया गया था.

रायसेन में बासमती चावल की बंपर पैदावार (ETV Bharat)

विदेशों में अपनी महक छोड़ रहा रायसेन का बासमती

कृषि विभाग के अधिकारी केपी भगत बताते हैं कि "रायसेन में धान की उत्पादन क्षमता अच्छी है. यहां पर बासमती की बेहतर किस्म का उत्पादन किया जा रहा है. किसानों को समय-समय पर धान के उत्पादन को बढ़ाने और उसमें कम केमिकल उपयोग करने के भी निर्देश व प्रशिक्षण दिए जाते हैं, जिससे कि कम लागत में अच्छी उपज उत्पादित की जा सके. यह जिले के लिए गर्व की बात है कि हमारे यहां का चावल कई देशों में अपनी महक छोड़ रहा है, जिससे यहां के किसान आत्मनिर्भर बन रहे हैं. किसानों को उनकी उपज का अच्छा दाम मिल रहा है. रायसेन के बासमती चावल को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिल रही है."

