दुनिया में मध्य प्रदेश की बासमती का जलवा, संसद में चरम पर स्वाद और सुगंध का GI टैग

विदेश तक सुगंध में बाजी मारने वाले रायसेन की बासमती चावल पर 4 राज्यों का मुकाबला. संसद तय करेगा मध्य प्रदेश की खुशबू का भविष्य.

madhya pradesh basmati Rice GI tag
मध्य प्रदेश मांगे बासमती चावल पर जीआई टैग (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : February 5, 2026 at 6:45 PM IST

Updated : February 5, 2026 at 9:03 PM IST

भोपाल : विश्व भर में अपनी विशेष महक और स्‍वाद के लिए मशहूर बासमती चावल का उत्पादन वैसे तो देश के कई राज्यों में होता है लेकिन 7 राज्यों को एक प्रकार से इसका लाइसेंस यानी जीआई (Geographical indication) टैग मिला है. उच्च किस्म का बासमती चावल मध्य प्रदेश में भी होता है. मध्य प्रदेश के 13 जिलों के बासमती चावल की धूम विदेशों तक में है. लेकिन मध्य प्रदेश के बासमती चावल को जीआई टैग नहीं मिल रहा. इसके लिए मध्य प्रदेश दो दशक से संघर्ष कर रहा है.

मध्य प्रदेश सरकार का संघर्ष जारी

मध्य प्रदेश सरकार भी बासमती चावल को जीआई टैग दिलाने के लिए दो दशक से लगातार कोशिश कर रही है लेकिन अभी तक सफलता नहीं मिल पा रही है. दरअसल, मध्य प्रदेश को जीआई टैग कई साल पहले मिल जाता लेकिन जीआई टैग से लैस सातों राज्य पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और जम्मू-कश्मीर इसका विरोध कर रहे हैं.

madhya pradesh basmati Rice GI tag
मध्य प्रदेश के बासमती उत्पादक जिले (ETV BHARAT)

इसके साथ ही अपेडा APEDA (कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण) ने मध्य प्रदेश के बासमती को जीआई टैग के विरोध में मद्रास हाईकोर्ट में आवेदन लगाया. यहां मध्य प्रदेश की सरकार को हार का सामना करना पड़ा.

अब मामला सुप्रीम कोर्ट के हवाले

बासमती चावल को मान्यता देने के मामले में जीआई रजिस्ट्री में मध्य प्रदेश सरकार का पक्ष निरस्त कर दिया गया. अपेडा और जीआई टैग ने कहा "बासमती चावल का टैग उन्हीं राज्यों को दिया जाएगा जो गंगा नदी के मैदानी क्षेत्र वाले हैं. इस दायरे में मध्य प्रदेश नहीं आता." हालांकि बाद में अपेडा ने अपनी आपत्ति वापस ले ली. फिलहाल ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है.

सुप्रीम कोर्ट में मध्य प्रदेश सरकार दलील दे रही है कि उसके यहां बासमती चावल उच्च क्वालिटी का होता है. इसकी विदेशों में डिमांड है. यहां तक कि मध्य प्रदेश की तुलना में हरियाणा, पंजाब व पश्चिमी उत्तर प्रदेश का बासमती चावल कहीं नहीं टिकता.

madhya pradesh basmati Rice GI tag
बासमती चावल की किस्में (ETV BHARAT)

क्या है जीआई टैग, क्या लाभ

जीआई टैग (Geographical Indication Tag) एक प्रकार से लाइसेंस है. जो चीजें एक खास मौसम, पर्यावरण या मिट्टी में पैदा होती हैं, उनके लिए जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया जाता है. किसी भी प्रॉडक्ट की पहचान और विश्वसनीयता के लिए जीआई टैग आवश्यक माना जाता है.

जीआई टैग मिलने से प्रॉडक्ट की भौगोलिक प्रॉडक्शन पता चलती है. साथ ही प्रॉडक्ट को प्रतिष्ठा भी मिलती है. जीआई टैग मिलने से मान्यता और प्रॉडक्ट को कानूनी सुरक्षा मिलती है. इसका मकसद प्रॉडक्ट की नकल रोकना, उत्पादन को सही दाम दिलाना है. जाआई टैग मिलने से प्रॉडक्ट की अंतरराष्ट्रीय पहचान बनती है.

madhya pradesh basmati Rice GI tag
देश में बासमती उत्पादक प्रमुख राज्य (ETV BHARAT)

जीआई टैग नहीं मिलने से क्या दिक्कतें

मध्य प्रदेश में प्रमुख रूप से भिंड, मुरैना, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, गुना, विदिशा, श्योपुर, रायसेन, सीहोर, होशंगाबाद, नरसिंहपुर और जबलपुर में बासमती चावल की पैदावार होती है. जीआई टैग नहीं मिलने के कारण यहां की बासमती धान को उचित कीमत नहीं मिल पाती. और सबसे गजब तो ये है कि पंजाब व हरियाणा सहित अन्य राज्यों के व्यापारी मध्य प्रदेश के बासमती चावल पर अपना जीआई टैग लगाकर विदेशों में निर्यात कर रहे हैं. ये मध्यप्रदेश के किसानों के साथ घोर अन्याय है.

इसलिए बासमती चावल के लिए जीआई टैग आवश्यक

एक आंकड़े के अनुसार दुनियाभर में 70 परसेंट बासमती चावल की आपूर्ति भारत करता है. बासमती चावल की डिमांड दुनिया में बढ़ती ही जा रही है. इसलिए जिस क्षेत्र के बासमती चावल को जीआई टैग मिला है, वहां के चावल को ही असली माना जाता है. पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और जम्मू-कश्मीर को जीआई टैग मिला हुआ है, इसलिए यहां के व्यापारी मध्य प्रदेश व राजस्थान के बासमती पर अपना ठप्पा लगाकर मालामाल हो रहे हैं.

7 राज्यों को मध्य प्रदेश के बासमती से आपत्ति क्यों

बासमती पर जीआई टैग हासिल करने वाले पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और जम्मू-कश्मीर लगातार मध्य प्रदेश का विरोध कर रहे हैं. खासकर पंजाब और हरियाणा. इन राज्यों को लगता है कि अगर मध्य प्रदेश व राजस्थान के बासमती को जीआई टैग मिल जाता है तो उनके राज्य के बासमती की खपत कम हो जाएगी. क्योंकि सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश का बासमती विदेशों में भी काफी लोकप्रिय होता जा रहा है.

कनाड़ा से यूएई तक छाया रायसेन का बासमती

बीते साल देश की राजधानी नई दिल्ली में आयोजित अंतरराष्ट्रीय चावल सम्मेलन 2025 में रायसेन जिले के बासमती चावल ने विशेष पहचान बनाकर देश के कई राज्यों को पीछे छोड़ दिया. यहां के चावल की गुणवत्ता की प्रशंसा की जा रही है.इस सम्मेलन का मकसद भारत और अन्य देशों के कृषि उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देना था. इस मौके पर भारत सहित कनाडा, थाईलैंड, दक्षिण अफ्रीका और यूएई जैसे देशों के प्रतिनिधियों ने भी मध्य प्रदेश के बासमती की सराहना की थी.

दिग्विजय सिंह ने संसद में उठाई मांग

मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने शुक्रवार को राज्य सभा में कहा "मध्य प्रदेश में हर साल करीब 4 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा बासमती चावल का उत्पादन होता है. यहां का बासमती चावल अन्य राज्यों से बेहतर किस्म का है. लेकिन GI टैग न मिलने के कारण, पंजाब और अन्य राज्यों के व्यापारी मध्य प्रदेश के बासमती चावल में अपने राज्यों का GI टैग लगाकर निर्यात करने का लाभ कमा रहे हैं."

दिग्विजय सिंह ने कहा "हमने 2013 में मध्य प्रदेश के बासमती चावल का GI टैग स्वीकृत करवा दिया था, लेकिन 2016 में उसे निरस्त कर दिया गया. ये हमारा दुर्भाग्य है कि आज देश के कृषि मंत्री मध्य प्रदेश से हैं, लेकिन फिर भी प्रदेश को GI टैग नहीं दिया गया है." इसी मांग को लेकर दिग्विजय सिंह ने 01 दिसंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र भी लिखा था."

किसान संघ ने की शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात

भारतीय किसान संघ के मध्यभारत प्रांत के अध्यक्ष सर्वज्ञ दीवान का कहना है "बासमती चावल मध्य प्रदेश का ही है. लंबे समय से किसान इसके जीआई टैग की मांग कर रहे हैं. इस मामले में किसान संघ की केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से भी बात हो चुकी है. उनका कहना है कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है. इसलिए सरकार इस पर अभी कोई निर्णय नहीं ले रही है."

जीआई टैग नहीं दिला पाना सरकार की विफलता

जबलपुर के पाटन क्षेत्र के किसान नेता बब्बू यादव का कहना है "जबलपुर में बड़े पैमाने पर 1121 वैरायटी का बासमती धान का उत्पादन किया जाता है. बालाघाट का बासमती धान तो पूरी दुनिया में पसंद किया जाता है. यह राज्य सरकार की विफलता है कि जीआई टैगिंग जैसा छोटा सा काम भी केंद्र सरकार से नहीं करवा पा रही है. इसका नुकसान किसानों को उठाना पड़ रहा है. सरकार सिर्फ जुमला देती है कि किसानों की आमदनी दोगुनी करेंगे."

Basmati Producing Districts MP
बासमती को चावल का राजा कहा जाता है (Getty Image)

चिन्रौर धान को जीआई टैग तो बासमती को क्यों नहीं

छिंदवाड़ा के किसान संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष संदीप सिंह रघुवंशी का कहना है "मध्य प्रदेश में किसान बहुत मेहनती है और उपज भी बहुत ज्यादा आती है. ऐसे ही बासमती धान का उत्पादन भी होता है लेकिन उसको जीआई टैग नहीं मिला है जीआई टैग मिलने से नहीं पहचान बनती है और भाव भी अच्छी मिलता है, जैसे कि बालाघाट के चिन्नौर धान को जीआई टैग मिला हुआ है."

चौरई के किसान नूर सिंह राय कहते हैं "छिंदवाड़ा एक समृद्धि वाला जिला है. यहां पर जिस तरह से मक्का का उत्पादन होता है वैसे ही संतरे का उत्पादन होता है. बिल्कुल ठीक उसी तरह मध्य प्रदेश में बासमती राइस भी भरपूर मात्रा में पैदा होता है लेकिन इन उत्पादों को जीआई टैग नहीं मिला है. अगर जीआई टैग मिल जाता है तो उपज की एक विशेष पहचान मिलेगी. किसानों में भी बेहतर खेती करने के प्रति उत्साह बढ़ेगा."

