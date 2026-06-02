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1970 में बने बारना बांध की रेलिंग में दरारें, दे रही दे रही बड़ी दुर्घटना की सूचना

रायसेन के बारना बांध की रेलिंग में दरार, मेंटेनेंस पर हो रहे करोड़ों खर्च, भविष्य में हो सकती है बड़ी दुर्घटना.

RAISEN BARNA DAM CRACKS IN RAILING
1970 में बने बारना बांध की रेलिंग में दरारें (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 2, 2026 at 2:01 PM IST

2 Min Read
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रायसेन: बारना बांध जो भोजपुर, उदयपुरा और बुधनी विधानसभा क्षेत्र के हजारों किसानों की जीवनरेखा कहलाता है, आज खुद बदहाली का शिकार नजर आ रहा है. वर्ष 1970 में निर्मित और 1975 से सिंचाई के लिए उपयोग में आए इस बांध ने तीनों विधानसभा क्षेत्रों की लगभग 90 हजार हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचित कर किसानों की फसलों को हराभरा बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, लेकिन वर्तमान में बांध की रेलिंगों का प्लास्टर उखड़ रहा है, कई स्थानों पर दरारें दिखाई दे रही हैं और रखरखाव व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं. हर वर्ष मरम्मत और मेंटेनेंस के नाम पर लाखों-करोड़ों रुपये खर्च किए जाते हैं.

बांध की रेलिंग में दरार

रायसेन जिले का बारना बांध क्षेत्र के किसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है. इस बांध के पानी से भोजपुर, उदयपुरा और बुधनी विधानसभा क्षेत्रों की हजारों हेक्टेयर कृषि भूमि सिंचित होती है, जिससे किसानों की आजीविका और कृषि उत्पादन को मजबूती मिलती है, लेकिन वर्तमान हालात चिंताजनक हैं. बांध के कई हिस्सों में प्लास्टर उखड़ चुका है, रेलिंग क्षतिग्रस्त हो रही हैं और जगह-जगह दरारें साफ दिखाई दे रही हैं. इससे न केवल बांध की मजबूती पर सवाल खड़े हो रहे हैं, बल्कि भविष्य में किसी बड़े हादसे की आशंका भी जताई जा रही है.

बारना बांध की रेलिंग में दरार (ETV Bharat)

मेंटेनेंस पर करोड़ों खर्च, फिर भी बांध में दरार

स्थानीय लोगों का कहना है कि जल संसाधन विभाग द्वारा नियमित रखरखाव और मरम्मत के दावे किए जाते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत इसके विपरीत नजर आती है. यदि समय रहते बांध की समुचित मरम्मत और सुरक्षा उपाय नहीं किए गए, तो भारी बारिश के दौरान आसपास के गांवों और किसानों के लिए खतरा उत्पन्न हो सकता है. हर वर्ष मेंटेनेंस और मरम्मत कार्यों पर बड़ी राशि खर्च किए जाने का दावा किया जाता है, लेकिन बांध की मौजूदा जर्जर स्थिति इन दावों की पोल खोलती दिखाई दे रही है. अब सवाल यह है कि क्षेत्र के किसानों की जीवनरेखा बने इस महत्वपूर्ण बांध की सुरक्षा और संरक्षण के लिए जिम्मेदार विभाग कब जागेगा.

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