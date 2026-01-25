ETV Bharat / state

3 साल से बिना डॉक्टर के सरकारी अस्पताल, 60 गांवों के ग्रामीणों का नगर बंद का ऐलान

रायसेन के बम्होरी में स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर ना होने से परेशान ग्रामीण, 60 गांवों के लोगों ने शुरू की अनिश्चित कालीन हड़ताल.

raisen Villagers indefinite strike
रायसेन में ग्रामीणों की अनिश्चित कालीन हड़ताल (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : January 25, 2026 at 1:50 PM IST

Updated : January 25, 2026 at 2:03 PM IST

रायसेन: बम्होरी में स्थानीय सरकारी अस्पताल में पिछले तीन वर्षों से डॉक्टर की पदस्थापना नहीं हुई है. डॉक्टर न होने से ग्रामीण परेशान हैं. शनिवार को विरोध में अनिश्चितकालीन बम्होरी बंद किया गया है. अस्पताल में डॉक्टर और पर्याप्त स्टाफ की कमी को लेकर क्षेत्र के ग्रामीणों में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है. प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जब तक अस्पताल में डॉक्टरों की भर्ती नहीं होगी हड़ताल जारी रहेगी.

इलाज के लिए दूर जाना पड़ता है ग्रामीणों को
बम्होरी स्थित सरकारी अस्पताल में डॉक्टर की नियुक्ति नहीं होने से आसपास के लगभग 60 गांवों के मरीजों को इलाज के लिए दूर-दराज के अस्पतालों का सहारा लेना पड़ रहा है. इससे ग्रामीणों का समय और पैसा दोनों बर्बाद हो रहे हैं. इसी समस्या को लेकर संघर्ष समिति के सदस्यों ने कल SDM को ज्ञापन सौंपा था, लेकिन ज्ञापन के बाद भी डॉक्टर की व्यवस्था नहीं होने से ग्रामीणों का आक्रोश और बढ़ गया है. आक्रोशित नगरवासियों ने शनिवार को बाजार बंद कर अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है.

अनिश्चित कालीन हड़ताल पर बैठे हैं ग्रामीण (ETV Bharat)

ग्रामीणों की प्रशासन को चेतावनी
संघर्ष समिति का कहना है कि यदि जल्द ही अस्पताल में डॉक्टर और आवश्यक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई गईं, तो ग्रामीण उग्र आंदोलन करने को मजबूर होंगे. ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि मांगें पूरी नहीं होने पर सड़क जाम और धरना-प्रदर्शन जैसे कदम उठाए जाएंगे. साथ ही आंदोलनकारियों का कहना है कि आंदोलन के दौरान यदि कोई अप्रिय घटना घटती है, तो इसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी.

RAISEN Bamhori closed
ग्रामीणों ने किया बम्होरी बंद (ETV Bharat)

इलाज न मिलने से बालक की मौत
धरने में कांग्रेस जिला अध्यक्ष व सिलवानी विधायक देवेंद्र पटेल भी पहुंचे. रायसेन कलेक्टर से दूरभाष के माध्यम से चर्चा की. उन्होंने कहा, ''बम्होरी स्थित शासकीय अस्पताल में तीन वर्षों से डॉक्टर पदस्थ न होने से नागरिकों में आक्रोश है. इलाज के अभाव में राठी परिवार के एक बालक की मौत के बाद शनिवार से नागरिकों व ग्रामीणों ने अनिश्चितकालीन नगर बंद कर दिया, जिससे बाजार पूरी तरह बंद रहे.''

व्यापारी अजित जैन ने बताया कि, ''जब तक हमारी समस्याएं हल नहीं हो जाती तब तक हम हड़ताल पर बैठे रहेंगे. अस्पताल में डॉक्टर नहीं है. किसी के बीमार हो जाने या सड़क हादसा होने पर इलाज के लिए दूर के अस्पताल में जाना पड़ता है.''

अस्पताल भेजा जा रहा डॉक्टर
इस संबंध में जब मुख्य चिकित्सा अधिकारी रायसेन हरिनारायण मन्द्र से बात की गई तो उन्होंने बताया कि, ''मामला जिला प्रशासन के संज्ञान में आया है. जिसके बाद ग्रामीणों की समस्या को देखते हुए जिले से डॉक्टर प्रियांशु साहू को बमोरी अस्पताल भेजा जा रहा है, ताकि ग्रामीणों को समय से उपचार मिल सके.''

