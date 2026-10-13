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सीताफल की खुशबू से महक रहा रायसेन का जंगल, नवरात्र में डिमांड, हाथों हाथ लेती आइसक्रीम इंडस्ट्री

सीताफल की खुशबू से महक रहा रायसेन का जंगल ( Getty Image )

रायसेन: मध्य प्रदेश में रायसेन के हरे-भरे जंगल इन दिनों सीताफल जिसे कस्टर्ड एप्पल भी कहते हैं, उसकी खुशबू से महक रहा है. हरियाली के बीच चारों तरफ प्राकृतिक सीताफल अपनी महक से मिठास का संदेश दे रहा है. जी हां इन दिनों सीताफल की बंपर आवक शुरू हो गई है. खेतों और बगीचों में रासायनिक खादों से तैयार होने वाले सीताफल की तुलना में जंगलों से आने वाले इस देसी और प्राकृतिक फल की मांग बाजारों में कहीं अधिक देखी जा रही है.

सीताफल की बढ़ती मांग की एक वजह, हिंदू धर्म के त्योहार भी हैं. वर्तमान में नवरात्रि पर्व होने के कारण भगवान को प्रसाद अर्पित करने और लोग फलाहार के रूप में इसे हाथों हाथ खरीद रहे हैं. इसका उपयोग खासकर फलारी मिस्ठान बनाने में किया जाता है. प्राकृतिक रूप से भी इसके अंदर मिठास भारी होती है. रायसेन के स्थानीय बाजारों के साथ-साथ राजधानी भोपाल की करोद मंडी में पहुंचने के बाद अन्य जिलों व अंतर्राज्यीय मंडियों तक बाड़ी के सीताफल की आपूर्ति की जाती है.