सीताफल की खुशबू से महक रहा रायसेन का जंगल, नवरात्र में डिमांड, हाथों हाथ लेती आइसक्रीम इंडस्ट्री
रायसेन के बाड़ी के जंगलों में इन दिनों जमकर हो रही सीताफल की आवक, बाजार से लेकर आइसक्रीम इंडस्ट्री तक डिमांड. अमित दुबे की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 13, 2026 at 1:32 PM IST|
Updated : October 13, 2026 at 1:40 PM IST
रायसेन: मध्य प्रदेश में रायसेन के हरे-भरे जंगल इन दिनों सीताफल जिसे कस्टर्ड एप्पल भी कहते हैं, उसकी खुशबू से महक रहा है. हरियाली के बीच चारों तरफ प्राकृतिक सीताफल अपनी महक से मिठास का संदेश दे रहा है. जी हां इन दिनों सीताफल की बंपर आवक शुरू हो गई है. खेतों और बगीचों में रासायनिक खादों से तैयार होने वाले सीताफल की तुलना में जंगलों से आने वाले इस देसी और प्राकृतिक फल की मांग बाजारों में कहीं अधिक देखी जा रही है.
सीताफल की बढ़ती मांग की एक वजह, हिंदू धर्म के त्योहार भी हैं. वर्तमान में नवरात्रि पर्व होने के कारण भगवान को प्रसाद अर्पित करने और लोग फलाहार के रूप में इसे हाथों हाथ खरीद रहे हैं. इसका उपयोग खासकर फलारी मिस्ठान बनाने में किया जाता है. प्राकृतिक रूप से भी इसके अंदर मिठास भारी होती है. रायसेन के स्थानीय बाजारों के साथ-साथ राजधानी भोपाल की करोद मंडी में पहुंचने के बाद अन्य जिलों व अंतर्राज्यीय मंडियों तक बाड़ी के सीताफल की आपूर्ति की जाती है.
जंगल के देसी सीताफल की खासियत
जंगलों में प्राकृतिक रूप से होने के चलते इसमें किसी तरह के कैमिकल पेस्टिसाइड्स या खाद का इस्तेमाल नहीं किया जाता है. खेतों में हाइब्रिड किस्मों की तुलना में यह फल अधिक मीठा, गूदेदार और खुशबूदार होता है. साथ ही स्वास्थ्य विशेषज्ञों की माने तो सीताफल में विटामिन-सी, फाइबर, पोटेशियम और एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर मात्रा में होते हैं, जो पाचन तंत्र को मजबूत करने और ऊर्जा बनाए रखने में मददगार हैं. इसका मतलब है कि इसको खाने से स्वास्थ्य के एक नहीं बल्कि अनगिनत फायदे हैं.
ग्रामीणों को मिला रोजगार
सीताफल के इस सीजन से बाड़ी और आसपास के वनांचल में रहने वाले आदिवासियों और ग्रामीणों को रोजगार का जरिया मिल गया है. ग्रामीण सुबह तड़के जंगलों से ताजे पके सीताफल चुनकर लाते हैं और मुख्य सड़कों व स्थानीय बाजारों में बेचते हैं. ऐसे ही एक स्थानीय खेमचंद बताते हैं कि "वह सुबह से ही सीताफल को लेने के लिए जंगल में निकल जाते हैं और वहां से लाकर स्थानीय बाजार में भेजते हैं. जहां से उन्हें 1000-1500 रुपए हर दिन की आमदनी हो जाती है.
भोपाल और अन्य राज्यों तक पहुंच
बाड़ी से निकलने वाला यह फल केवल रायसेन तक सीमित नहीं है, बल्कि थोक व्यापारी इसे खरीदकर भोपाल, इंदौर और प्रदेश के बाहर के बड़े शहरों में भी भेज रहे हैं. नवरात्रि के उपवास के चलते मांग में भारी उछाल आया है. जिससे फल उत्पादकों और संग्राहकों को भी अच्छे दाम मिल रहे हैं. विकास खंड बाड़ी में सीताफल की खेती मुख्य रूप से बाड़ीकलां में होती है. जहां लगभग 100-120 किसानों द्वारा 30-40 हेक्टेयर में सीताफल की खेती की जा रही है. जिसका उत्पादन 380-450 टन के लगभग होता है और औसत भाव 30-40 रुपए प्रति किलो मिलता है.
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आइसक्रीम उद्योगों में सीताफल की डिमांड
वहीं बाड़ी से आने वाले सीताफल के बारे में उद्यानकी विभाग की संचालक नीलम पाटिल बताती हैं कि "बाड़ी के कई क्षेत्रों और जंगलों में सीताफल हो रहा है. यह सीताफल का ही सीजन है. साल के कुछ ही समय के लिए इसका उत्पादन होता है. इसमें न्यूट्रॉन्स की अधिक मात्रा होती है. इसलिए इसे प्रिजर्व करके रखा जाता है. इसका उपयोग मुख्य रूप से खीर, खाद्य उत्पाद और आइसक्रीम उद्योगों में किया जाता है.
प्रोसेसिंग करके इसके समय को बढ़ाया जा सकता है. विभिन्न तरह के व्यंजनों में इसका उपयोग होता है. आइसक्रीम इंडस्ट्री इसे हाथों-हाथ लेती है. जो इसका उपयोग हर तरह की आइसक्रीम और मिल्क शेक बनाने में कर रही है. जहां से इसे जिला स्तर और भोपाल की मंडी तक पहुंचाया जाता है. लोगों को रोजगार भी उसके माध्यम से मिल रहा है. यहां से निकलने वाला सीताफल पूरी तरह से ऑर्गेनिक होता है."