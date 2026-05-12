ETV Bharat / state

अंजना यादव ने 6119 मीटर ऊंची लोबुचे चोटी पर लहराया तिरंगा, ऑपरेशन सिंदूर की एनिवर्सरी पर रचा इतिहास

​रायसेन: ​हिमालय की 6,119 मीटर ऊंची लोबुचे चोटी पर 'जय हिंद' का उद्घोष गूंजा, जो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के सेमरी गांव की रहने वाली बेटी अंजना यादव के शौर्य का प्रतीक था. एक भावुक और रणनीतिक पहल में पर्वतारोही अंजना ने पहलगाम हमले का बदला लेने वाले 'ऑपरेशन सिंदूर' की पहली वर्षगांठ पर दुनिया की सबसे कठिन मानी जाने वाली चोटियों में से एक को फतह किया और वहां तिरंगा फहराकर एक नया इतिहास रच दिया.

यह उपलब्धि साधारण नहीं है. शून्य से कई डिग्री नीचे तापमान, जहां हवा भी जम जाती है वहां अंजना ने केवल प्रकृति से नहीं, बल्कि एक दर्दनाक अतीत की यादों के साथ भी संघर्ष किया. 6,119 मीटर की जमा देने वाली ठंड के बीच उन्होंने 'ऑपरेशन सिंदूर' का बैनर फहराया, जो भारतीय सेना के अदम्य साहस को सलाम करता है. यह अभियान उन वीरांगनाओं और परिवारों को समर्पित है, जिन्होंने पहलगाम आतंकी हमले में न केवल अपने प्रियजन खोए, बल्कि अपना 'सिंदूर' भी हमेशा के लिए गंवा दिया.

अंजना यादव ने ऑपरेशन सिंदूर की एनिवर्सरी पर रचा इतिहास (Source: Anjana Yadav)

​अंजना ने एवरेस्ट बेस कैंप से एक भावुक संदेश देते हुए कहा कि "यह केवल एक चढ़ाई नहीं, बल्कि उन शहीदों के प्रति राष्ट्र की अटूट श्रद्धा का प्रतीक है." उन्होंने जोर देकर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 'नए भारत' की गूंज अब दुनिया की सबसे ऊंची चोटियों तक पहुंच गई है, जहां से शहीद नागरिकों और सैनिकों के बलिदान को नमन किया जा रहा है. अंजना का यह कारनामा न केवल उनकी व्यक्तिगत उपलब्धि है, बल्कि रायसेन के गौरव और देश की अडिग भावना का भी एक प्रमाण है.