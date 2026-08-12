ETV Bharat / state

मध्य प्रदेश में आफत की बारिश, रायसेन में चौकीदार नदी में बहा, शिवपुरी में हाईवे डूबा

मध्य प्रदेश में आफत की बारिश, रायसेन में चौकीदार नदी में बहा ( ETV BHARAT )