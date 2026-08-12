मध्य प्रदेश में आफत की बारिश, रायसेन में चौकीदार नदी में बहा, शिवपुरी में हाईवे डूबा
रायसेन और शिवपुरी में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त-व्यस्त. ताजा हालातों पर अमित दुबे और यतीश कुमार की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : August 12, 2026 at 1:25 PM IST
रायसेन/शिवपुरी : बीते 3 दिन से लगातार हो रही बारिश से नदी-नाले उफान पर हैं. रहवासी इलाकों में जलभराव हो रहा है. जलभराव से हाईवे भी पीड़ित है. वाहनचालकों की आफत है. रायसेन में मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को पूरी तरह अस्त-व्यस्त हो गया है. लगातार बारिश से निचले इलाकों में जलभराव हो गया है. खरवाई चौकी के अंतर्गत आने वाले ग्राम पीपलखिड़िया में खेत से घर लौट रहा एक व्यक्ति उफनती नदी को पार करते समय बह गया.
सेमरा के पीएम श्री स्कूल में कमर तक पानी
सेमरा स्थित शासकीय पीएम श्री हाईस्कूल में पास से गुजरने वाले नाले का पानी घुस गया. स्कूल में कमर तक जलभराव हो गया. खतरे को देखते हुए बच्चे स्कूल नहीं पहुंचे. प्रशासन द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार रायसेन जिले में 1 जून से 10 अगस्त तक औसत 613.34 मिलीमीटर बारिश दर्ज की जा चुकी है. बीते 24 घंटों के भीतर ही जिले में औसतन 94.6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है. उदयपुर तहसील में सर्वाधिक बारिश दर्ज हुई है. यहां अब तक 786 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई. बेगमगंज में 29.57 इंच बारिश दर्ज की गई. गैरतगंज में 27.64 इंच पानी बरस चुका है.
रायसेन में नदी में बहा चौकीदार
देर रात तेज बारिश के दौरान खेत से घर लौट रहा 50 वर्षीय व्यक्ति उफनती नदी को पार करते समय पानी के तेज बहाव में बह गया. उसका नाम नर्मदा प्रसाद अहिरवार बताया गया है. रात में हुई भारी बारिश के कारण नदी का जलस्तर अचानक तेजी से बढ़ गया. नदी पार करने के प्रयास में वह संतुलन खो बैठे और पानी के तेज बहाव में बह गए.
एसडीआरएफ की टीम नदी में 15 घंटे से सर्चिंग कर रही है. कहीं कोई सुराग नहीं मिला है. एसडीम मनीष शर्मा ने बताया "सेहतगंज के चौकीदार नर्मदा प्रसाद अपने खेत पर गए थे. वहां से लौटते समय वह नदी पर करने के दौरान बह गए."
शिवपुरी के NH-46 पर पानी ही पानी
शिवपुरी के देहात थाना क्षेत्र अंर्तगत आने वाले NH-46 स्थित ग्राम ककरवाया पर भारी जलजमाव के कारण वाहनों की रफ्तार थम गई. लंबा ट्रैफिक जाम लग गया. सड़क पर पानी भर जाने से कई वाहन बीच रास्ते में ही बंद होकर फंस गए. सूचना मिलते ही शिवपुरी यातायात थाना प्रभारी रणवीर सिंह यादव अपनी टीम के साथ तुरंत मौके पर पहुंचे. फंसे हुए वाहनों को सुरक्षित निकलवाया.
कड़ी मशक्कत के बाद जाम खुलवाया
यातायात प्रभारी रणवीर सिंह यादव का कहना है "नेशनल हाईवे पर जाम लगने की सूचना मिलने पर सुबह मौके पर पहुंचकर यातायात व्यवस्था संभाली और पानी में फंसे वाहनों को निकलवाया. दोपहर तक पुलिसकर्मियों को मौके पर तैनात रखा गया, ताकि वाहनों की आवाजाही बनी रहे और दोबारा जाम की स्थिति न बने."
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स्कूली वैन गहरे गड्ढे में फंसी
शिवपुरी में ग्रामीण और निचले इलाकों में जलजमाव की स्थिति है. कई ग्रामीण अंचलों का संपर्क सड़कों से कट गया है. कई इलाकों में कच्ची सड़कें पानी के तेज बहाव में बह गईं या दलदल में तब्दील हो चुकी हैं. मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में बारिश का दौर जारी रह सकता है. शिवपुरी शहर में बारिश के दौरान खस्ताहाल सड़कों और लीकेज पाइपलाइनों ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है. न्यू पुलिस लाइन स्टेशन रोड पर बारिश के पानी के बीच स्कूली वैन गहरे गड्ढे में फंस गई. वैन को निकालने के लिए उसमें सवार स्कूली बच्चे टायर के नीचे पत्थर डालकर बाहर निकालने की कोशिश करते नजर आए.