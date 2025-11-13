ETV Bharat / state

रायसेन की जामवंत गुफा को मिलेगी अंतरराष्ट्रीय पहचान, जानें भगवान श्रीकृष्ण से इसका क्या है कनेक्शन

भगवान श्रीकृष्ण के ससुराल को मिलेगी अंतरराष्ट्रीय पहचान ( ETV Bharat )

ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल जामगढ़ अंतर्राष्ट्रीय पहचान हासिल करने जा रहा है. मध्य प्रदेश के श्रीकृष्ण पाथेय में सम्मिलित जामगढ़ में खजुराहो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के लिए शॉर्ट फिल्म की शूटिंग होगी. उल्लेखनीय है कि यहां अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव में प्रदेश सरकार में मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल पहुंचे थे, इस दौरान मंच से उन्होंने श्रीकृष्ण की ससुराल को अंतरराष्ट्रीय पहचान मिलने की बात कही थी.

रायसेन: मध्य प्रदेश के रायसेन जिला मुख्यालय से करीब 120 किलोमीटर दूर जामगढ़ के निकट ऐतिहासिक जामवंत गुफा मौजूद है. जामवंत गुफा को भगवान श्रीकृष्ण की ससुराल के रूप में आधिकारिक मान्यता मिली हुई है. ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल अब अंतरराष्ट्रीय पहचान हासिल करने जा रहा है. आइए भगवान श्रीकृष्ण की ससुराल के बारे में विस्तार से जानते हैं.

जामगढ़ की गुफा को मिलेगी अंतरराष्ट्रीय पहचान (ETV Bharat)

स्यमंतक मणि की खातिर 27 दिनों तक युद्ध

जामगढ़ की जामवंत गुफा को भगवान श्रीकृष्ण की ससुराल के रूप में आधिकारिक मान्यता मिली हुई है. धर्मग्रंथों के अनुसार, यहां स्यमंतक मणि के लिए श्रीकृष्ण और जामवंत के बीच 27 दिन तक युद्ध हुआ था. पराजित होते ही जामवंत को श्रीकृष्ण के भगवद स्वरूप का बोध हुआ. उन्होंने श्रीकृष्ण को स्यमंतक मणि के साथ ही अपनी पुत्री जामवंती भी समर्पित की. तब से जामगढ़ को श्रीकृष्ण का ससुराल माना जाता है.

रायसेन की जामवंत गुफा (ETV Bharat)

मध्य प्रदेश फेस्टिवल के प्रभारी और जामगढ़ पर बन रही फिल्म के निर्देशक सुनील सोन्हिया ने बताया कि "खजुराहो विश्व प्रसिद्ध ऐतिहासिक और सांस्कृतिक नगरी है. यहां 16 से 22 दिसंबर 2025 तक 'खजुराहो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल' का आयोजन होगा. इस फेस्टिवल में देश-विदेश के कलाकार, फिल्म निर्माता, निर्देशक एवं मीडिया प्रतिनिधि भाग लेंगे. इस प्रतिष्ठापूर्ण आयोजन में यह फिल्म प्रदर्शित होगी.

विदेश से बड़ी संख्या में पहुंचते हैं श्रद्धालु (ETV Bharat)

जामगढ़ के समीप विंध्याचल की पहाड़ी पर मौजूद प्राकृतिक शिव गुफा का अलग ही महत्व है. यहां देश और विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं. गुफा के बीच में प्राकृतिक शिवलिंग है. यहां की विशेषता यह भी है कि सूर्य की पहली किरण सीधे मंदिर में स्थापित शिवलिंग पर पड़ती है.