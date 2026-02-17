ETV Bharat / state

रायसेन की अमरावत नर्सरी में खूनी तांडव, डिप्टी रेंजर और महिला मजदूर को मारी गोली

रायसेन की अमरावत नर्सरी में मंगलवार को चली गोलियां, पूर्व कर्मचारी ने डिप्टी रेंजर और महिला को मारी गोली, बाद में आरोपी ने की आत्महत्या.

RAISEN AMRAVAT NURSERY SHOOTING
रायसेन की अमरावत नर्सरी में खूनी तांडव (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : February 17, 2026 at 5:56 PM IST

रायसेन: अमरावत स्थित वन विभाग की नर्सरी में मंगलवार को गोलियों की तड़तड़ाहट सुनाई दी. एक युवक ने अमरावत नर्सरी में डिप्टी रेंजर और एक महिला कर्मचारी को गोली मार दी. घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी ने जंगल में जाकर आत्महत्या कर ली. दोनों घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. वहीं पूरे इलाके में दहशत का माहौल है.

माफी मांगने झुका, फिर चला दी गोली

नर्सरी में मौजूद दूसरे कर्मचारियों और घायल डिप्टी रेंजर राकेश शर्मा ने बताया कि " मंगलवार दोपहर करीब 1:30 बजे जब मजदूर खाना खा रहे थे, तब पूरन सिंह नाम का एक पूर्व कर्मचारी वहां पहुंचा. वह डिप्टी रेंजर के पास आया, हाथ-पैर जोड़कर पुरानी गलतियों की माफी मांगी और दोबारा काम पर रखने की मिन्नतें की. जैसे ही डिप्टी रेंजर ने मना किया, तो पूरन कुछ कदम पीछे हटा और अचानक कट्टा निकालकर फायर करने लगा.

अमरावत नर्सरी में हुई फायरिंग (ETV Bharat)

पूर्व कर्मचारी पूरने के अंधाधुंध फायरिंग करने में एक गोली डिप्टी रेंजर की पीठ में जा लगी. जबकि दूसरी गोली वहां मौजूद एक महिला मजदूर के शरीर के आर-पार हो गई." मौके पर मौजूद डालचंद ने बताया, "मुझ पर भी निशाना साधा गया था, लेकिन मैं जान बचाकर भाग निकला. इस घटना के बाद मौके पर हलचल मच गई, कर्मचारी यहां-वहां भागने लगे.

खौफनाक अंजाम, आरोपी ने की खुदकुशी

घटना की सूचना मिलते ही प्रशासन तुरंत नर्सरी में पहुंचा. जहां घायल डिप्टी रेंजर और महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया. मामले में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमलेश्वर खरपुसे ने बताया कि "आरोपी पूरन सिंह को उसके खराब व्यवहार के कारण कुछ समय पहले नौकरी से हटा दिया गया था. जिसका बदला लेने वह नर्सरी आया था. वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी जंगल की ओर भाग गया. जहां उसने अपनी जीवनलीला समाप्त कर ली. फिलहाल, दोनों घायलों का जिला अस्पताल में इलाज जारी है. पुलिस मामले की विस्तृत जांच कर रही है."

