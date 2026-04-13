शिवराज के कृषि मेले में नहीं पहुंच पाए जीतू पटवारी, पुलिस ने रास्ते से लौटाया
रायसेन में हुआ कृषि मेले का आयोजन, कांग्रेस प्रदेश जीतू पटवारी का आरोप, कृषि मेले में जाने से उन्हें रोका गया.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : April 13, 2026 at 2:27 PM IST|
Updated : April 13, 2026 at 2:35 PM IST
भोपाल: मध्य प्रदेश के रायसेन में केन्द्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में चल रहे तीन दिवसीय कृषि मेले के अंतिम दिन केन्द्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी शामिल होने जा रहे हैं. उधर मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी मेले में शामिल नहीं हो सके. उन्होंने बताया कि उन्होंने मेले में जाने की बार-बार इच्छा जताई, लेकिन प्रशासन की तरफ से बता दिया गया कि सरकार नहीं चाहती कि वे मेले में शामिल हों. जीतू पटवारी ने कहा कि उन्हें मेले में जाने से रोकने के लिए जगह-जगह पुलिस को मुस्तैद किया गया है.
भोपाल से बाहर नहीं निकल पाए जीतू
जीतू पटवारी मेले में शामिल होने के लिए भोपाल से रायसेन के लिए रवाना हुए, लेकिन पुलिस ने उन्हें आनंद नगर में ही बैरिकेडिंग कर रोक लिया. काफी मशक्कत के बाद भी पुलिस ने उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया. इसके बाद जीतू पटवारी अपने काफिले के साथ वापस लौट आए. जीतू पटवारी ने कहा कि "कृषि मेला खेती के क्षेत्र में उपयोग हो रही नई तकनीक से किसानों को रूबरू कराने के लिए किया गया. मैं भी एक किसान हूं. मैं भी चाहता था कि खेती में उपयोग हो रही नई तकनीक के बारे में समझू.
इसके लिए दो दिन पहले विदिशा में कहा था कि मैं भी मेले में शामिल होने रायसेन जाऊंगा. कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में मीडिया से चर्चा के दौरान कहा कि जब शिवराज जी अनुमति देंगे, तभी मैं जाऊंगा. इसके लिए उन्हें पत्र लिखकर अनुमति मांगी. अधिकारियों से भी इसके बारे में बताया था. तय किया था कि यदि अनुमति नहीं मिली तो मेले के आखिरी दिन जाऊंगा.
कांग्रेस का आरोप सरकार डर गई
जीतू पटवारी ने बताया कि सुबह उनके पास एक सीनियर पुलिस अधिकारी का फोन आया और उन्होंने बताया कि सरकार नहीं चाहती कि वह मेले में पहुंचे. जीतू पटवारी ने आरोप लगाया कि उन्हें रोकने के लिए भोपाल और रायसेन में बड़ी संख्या में पुलिस बल लगा दिया गया. रायसेन कलेक्टर ने कहा कि रायसेन में सबसे पहले सर्किट हाउस आएं, इसके बाद जैसी व्यवस्था होगी, बताया जाएगा. पटवारी ने आरोप लगाया कि मैं सिर्फ कृषि क्षेत्र की आधुनिक मशीनों, बीजों को देखना चाहता था, लेकिन सरकार विपक्ष से डर गई.
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मेले का प्रमोशन करना चाहता था
जीतू पटवारी ने कहा कि विपक्ष का काम नवाचार में अपनी सहायता देना भी है. हम इसमें राजनीति करना नहीं चाहते, मैं भी इसका प्रमोशन करना चाहता था. उधर जीतू पटवारी ने आरोप लगाया कि एक तरफ सरकार इतने बड़े मेले का आयोजन कर रही है, वहीं किसान फसल के दाम न मिलने से परेशान हैं. आज भी स्थिति यह है कि मंडियों में किसानों को गेहूं 2200 से 23 सौ रुपए क्विंटल पर बेचना पड़ रहा है. किसानों को प्रति क्विंटल 400 रुपए का नुकसान उठाना पड़ रहा है."