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शिवराज ने बताया मोबाइल से कैसे चेक करें मिट्टी की सेहत, एक एकड़ से 2 लाख की कमाई

रायसेन में कृषि वैज्ञानिकों का जमावड़ा. 20 विषयों के सत्रों का उद्देश्य किसानों की आय कैसे बढ़े. कम जगह में कैसे ज्यादा उत्पादन हो.

Raisen Advanced Agriculture Festival
शिवराज सिंह चौहान किसानों को संबोधित करते हुए (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 11, 2026 at 5:56 PM IST

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रायसेन : रायसेन में शुरू हुए 'उन्नत कृषि महोत्सव' में देशभर के वैज्ञानिक जुटे. इस 3 दिवसीय वैज्ञानिक-किसान सम्मेलन में केन्द्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा "इस मेले को केवल भाषण कार्यक्रम नहीं बल्कि एक पाठशाला की तरह तैयार किया गया है." शिवराज ने बताया "किसान कैसे मोबाइल की मदद से खेत में चलते हुए ये जान लेगा कि उसके खेत की मिट्टी में कौन सी खाद कितनी डालनी है."

किसानों से बोले शिवराज - भाषण सुनकर भाग मत जाना

शिवराज सिंह चौहान ने किसानों से कहा "भाषण सुनकर चले मत जाना. 3 दिन इस मेले में रहना और वैज्ञानिकों को सुनना और सीखना. ये पाठशाला है. जहां देश के शीर्ष वैज्ञानिक, कृषि विशेषज्ञ और उन्नतशील किसान अलग-अलग हॉल में लगभग 20 विषयों पर सत्र लेंगे- हॉर्टिकल्चर, बागवानी, इंटीग्रेटेड फार्मिंग, मशीनों के उपयोग से लागत घटाना, ड्रोन के बहुआयामी उपयोग, बाज़ार से जुड़ाव और मिट्टी परीक्षण जैसे विषयों पर ट्रेनिंग दी जाएगी."

केन्द्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान (ETV BHARAT)

शिवराज ने बताया "करीब 4000 किसानों ने इन सत्रों के लिए पंजीकरण कराया है, जहां वैज्ञानिक पहले प्रेजेंटेशन देंगे, फिर किसान खुलकर सवाल पूछ सकेंगे, और यही इस मेले की विशेषता है. यह तमाशा नहीं, खेती की दशा-दिशा बदलने का ठोस प्रयास है."

मोबाइल फोन से कुछ ही पल में जानें मिट्टी की सेहत

शिवराज सिंह चौहान ने बताया "नए मोबाइल ऐप के जरिए अब किसान केवल मोबाइल लेकर खेत पर घूमेंगे तो तुरंत पता चल जाएगा कि मिट्टी में कौन से पोषक तत्व हैं और कौन सी खाद कितनी मात्रा में डालनी है. इससे खाद प्रबंधन को बढ़ावा मिलेगा. किसान अनावश्यक खाद खर्च से बचेंगे और उत्पादन भी बढ़ेगा. किसान भाई अपनी कृषि पद्धति बदलें, क्योंकि कम जमीन पर अलग-अलग फसलों के साथ अधिक आमदनी प्राप्त करना ही इस महोत्सव का मूल उद्देश्य है. वे स्वयं 3 दिन यहीं रहकर विभिन्न सत्रों में भाग लेंगे, केवल भाषण देकर लौट जाने वाले नहीं हैं."

Raisen Advanced Agriculture Festival
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह (ETV BHARAT)

अब सेना के जवानों तक जाती है आर्गेनिक सब्जी

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बताया "देशभर में जो सेना के कैंटानमेंट इलाके हैं, वहां पर रक्षा मंत्रालय की ओर से एक पहल शुरू की गई है. इसके अनुसार कैंटोनमेंट एरिया में ही फल सब्जी ताजे उगाए जाते हैं, ताकि जवानों को आर्गेनिक सब्जी वहीं मिल सके. पहले ट्रकों में भरकर सब्जी और फल आते थे, जो पहुंचने में कई बार खराब हो जाते थे."

किसान हमारे देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं. खेती एक चुनौतीपूर्ण कार्य है. भारत सरकार ने किसान भाइयों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिए हैं. किसान भाई पता लगा पा रहे हैं कि कौन सी फसल ली जा सकती है और कितना खाद डालना है. हमारी सरकार ने फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाया है. किसानों के कल्याण के लिए धन की कमी कभी आड़े नहीं आएगी.

Raisen Advanced Agriculture Festival
रायसेन में कृषि महोत्सव (ETV BHARAT)

मोहन यादव बोले- 47 देशों में रायसेन का बासमती चावल

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा "भारत का हर क्षेत्र में मान-सम्मान बढ़ रहा है. अब देश दोगुना खाद्यान्न निर्यात कर रहा है. केवल रायसेन जिले से दुनिया के 47 देशों में बासमती चावल निर्यात होता है. हमारी सरकारों में प्रदेश के किसानों को गेहूं का उचित मूल्य मिला है. इस वर्ष प्रति क्विंटल 40 रुपए का बोनस देकर किसानों को 2625 रुपए मूल्य पर गेहूं खरीदा जा रहा है. प्रदेश में सिंचाई का रकबा भी बढ़ा है. प्रदेश के किसानों को अब दिन में भी सिंचाई के लिए बिजली मिल रही है. प्रधानमंत्री मोदी ने गरीब, किसान, युवा और नारी के कल्याण के लिए योजनाओं की शुरुआत की है. राज्य सरकार ने इस वर्ष को किसान कल्याण वर्ष घोषित किया है."

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